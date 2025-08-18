Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який прямує до Вашингтону для зустрічі з Дональдом Трампом, наголосив на важливості досягнути справедливого миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відео, оприлюдненому в соцмережі X.
Прем'єр зауважив, що війна в Україні триває вже понад три роки та мала величезний вплив на українців, які дуже постраждали.
"Але також вона вплинула на Європу, на кожну сім'ю та спільноту у Сполученому Королівстві. Тому всі хочуть, щоб вона закінчилася, і українці - не в останню чергу. Ми повинні все зробити правильно. Ми повинні забезпечити мир, який буде тривалим, справедливим і чесним. Саме тому я їду до Вашингтона з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це віч-на-віч з президентом Трампом і президентом Зеленським, тому що це в інтересах кожного. Це в інтересах Сполученого Королівства, щоб ми все зробили правильно", - наголосив він.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А можа пряма сьогодні нас без всяких дебільних кластерів приймуть в ЄС?