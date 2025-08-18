УКР
Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який прямує до Вашингтону для зустрічі з Дональдом Трампом, наголосив на важливості досягнути справедливого миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відео, оприлюдненому в соцмережі X.

Прем'єр зауважив, що війна в Україні триває вже понад три роки та мала величезний вплив на українців, які дуже постраждали.

Читайте також: Стармер застеріг Трампа: Не можна довіряти Путіну

"Але також вона вплинула на Європу, на кожну сім'ю та спільноту у Сполученому Королівстві. Тому всі хочуть, щоб вона закінчилася, і українці - не в останню чергу. Ми повинні все зробити правильно. Ми повинні забезпечити мир, який буде тривалим, справедливим і чесним. Саме тому я їду до Вашингтона з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це віч-на-віч з президентом Трампом і президентом Зеленським, тому що це в інтересах кожного. Це в інтересах Сполученого Королівства, щоб ми все зробили правильно", - наголосив він.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте: Перед зустріччю Зеленського та Трампа: Китай закликав сторони війни до переговорів та тривалого миру

на сьогодні в ЮК людей більше хвилює коли нарешті Стармер забезпечить безпеку британських кордонів та перестане витрачати гроші платників податків на забезпечення нелегальних та легальних імігрантів. Україна та війна вже відійшли на другий план по причині нездатності уряду британії захистити свої власні кордони. це такий популізм від британських марксистів - ми за збереження Українського суверенітету, але нездатні захистити власні кордони. ми готові послати в Україну свої війська, але у нас їх недостатньо навіть для базового захисту ЮК. типовий маразм слабких західних політиків.
18.08.2025 15:58 Відповісти
А народ України не вартий повідомити, що саме цей «справедливий мир» означає? На скільки він? На годину, добу, чи на тиждень? І хто і як нас захистить після тижня «справедливого миру»?
А можа пряма сьогодні нас без всяких дебільних кластерів приймуть в ЄС?
18.08.2025 15:58 Відповісти
Не буде справедливого миру. Тому що Тампон це куча гівна яка не може надавити на *****. Все що Тампон зараз пропихує це не його рішення а рішення *****. А ***** як вже всі здогадались, пропихує не мир а закладає фундумент під подальший наступ рашистів на Україну. Тому Тампон буде давити на кого може а це на Україну. Так що краще даже не говоріть про мир з цим рижим обмудком а краще говоріть про зброю яку воно може дати чи хоча б продати
18.08.2025 16:04 Відповісти
рудий нікого не слухає крім пуйла
18.08.2025 16:07 Відповісти
Зустріч Зеленського, Трампа та путіна може відбутися в Європі наприкінці цього тижня, - Sky News повідомляє, що таке бажання висловили європейські та американські чиновники
18.08.2025 16:09 Відповісти
ага ,ждіть , пуйло боїться шо його заарештують
18.08.2025 16:10 Відповісти
А треба хотіти не закінчення війни а перемоги України і покарання агрессора...
18.08.2025 16:17 Відповісти
 
 