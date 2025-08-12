УКР
Новини Відносини Трампа та Путіна
Стармер застеріг Трампа: Не можна довіряти Путіну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну", - заявив речник британського прем'єра, відповідаючи на запитання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти.

Речник також підкреслив, що Велика Британія готова співпрацювати з Трампом, а також з іншими європейськими партнерами під час переговорів.

"Але саме тому ми очолюємо цю роботу щодо "коаліції охочих", оскільки будь-яке припинення вогню, як я вже сказав, не повинно ставати просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнити свої позиції та потім знову почати. Тому ми не будемо покладатися на довіру. Ми забезпечимо, щоб ми були готові до того, щоб досягти припинення вогню", - наголосив він.

путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722) Стармер Кір (246)


Топ коментарі
+2
Трамп довіряє тільки Орбану!
Правда, останній довіряє тільки путіну...
показати весь коментар
12.08.2025 08:58 Відповісти
+2
У деменційного Трумпа головна установка "хочу-нехочу", а все інше похідні. 🤢
показати весь коментар
12.08.2025 08:59 Відповісти
+2
Я таке вже чув від одного британця у 2022 році
показати весь коментар
12.08.2025 09:00 Відповісти
Трамп вже сам собі не довіряє
показати весь коментар
12.08.2025 08:56 Відповісти
Трамп довіряє тільки Орбану!
Правда, останній довіряє тільки путіну...
показати весь коментар
12.08.2025 08:58 Відповісти
У деменційного Трумпа головна установка "хочу-нехочу", а все інше похідні. 🤢
показати весь коментар
12.08.2025 08:59 Відповісти
Деменцiйне хочу - не хочу, може бути тiльки на рiвнi бiологiчних процесiв. При цьому, може бути лишень одна похiдна, що до хочу(жити). Органiзм , за браком здоров`я не впорався, на користь не хочу...
показати весь коментар
12.08.2025 09:42 Відповісти
Я таке вже чув від одного британця у 2022 році
показати весь коментар
12.08.2025 09:00 Відповісти
У Трампа план, мабуть ще з минулого року, і він його чітко виконує, а довіра- не - довіра, йому до лампочки. Тому не буде зброї, санкцій, не його обманують, він сам всіх обманює, навіть своїх чиновників крім ближнього круга. Давити Україну та ділити ресурси та території з братом-педофілом та скаженим рюріком Путіним, оце ї є двіжуха Трампа. Ну дав йому Зелька ресурсів - на тобі, Бубочка собачий хер,грайся.
показати весь коментар
12.08.2025 09:01 Відповісти
Не підмазуйте ***** до Рюріка.
показати весь коментар
12.08.2025 09:38 Відповісти
У трампа є орбан.
показати весь коментар
12.08.2025 09:02 Відповісти
Трамп довіряє путлєру тільки по п"ятницям, Водночас має сім п"ятниць на тиждень.
показати весь коментар
12.08.2025 09:06 Відповісти
Трумп дійсно "щось особливе" - обіцяв за 24 години закінчити війну, тепер за 2 хвилини обіцяє ментально просканувати *****...
показати весь коментар
12.08.2025 09:44 Відповісти
Народ, після прочитання наступного тексту спічу трумпа (в перекладі Остапа Яриша):
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?

(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):
показати весь коментар
12.08.2025 10:05 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 10:12 Відповісти
 
 