Стармер застеріг Трампа: Не можна довіряти Путіну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну", - заявив речник британського прем'єра, відповідаючи на запитання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти.

Речник також підкреслив, що Велика Британія готова співпрацювати з Трампом, а також з іншими європейськими партнерами під час переговорів.

"Але саме тому ми очолюємо цю роботу щодо "коаліції охочих", оскільки будь-яке припинення вогню, як я вже сказав, не повинно ставати просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнити свої позиції та потім знову почати. Тому ми не будемо покладатися на довіру. Ми забезпечимо, щоб ми були готові до того, щоб досягти припинення вогню", - наголосив він.

