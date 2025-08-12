Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину", - заявил спикер британского премьера, отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять.
Представитель также подчеркнул, что Великобритания готова сотрудничать с Трампом, а также с другими европейскими партнерами во время переговоров.
"Но именно поэтому мы возглавляем эту работу по "коалиции желающих", поскольку любое прекращение огня, как я уже сказал, не должно становиться просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепить свои позиции и потом снова начать. Поэтому мы не будем полагаться на доверие. Мы обеспечим, чтобы мы были готовы к тому, чтобы достичь прекращения огня", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правда, останній довіряє тільки путіну...
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?
(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):