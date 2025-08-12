Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину", - заявил спикер британского премьера, отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять.

Представитель также подчеркнул, что Великобритания готова сотрудничать с Трампом, а также с другими европейскими партнерами во время переговоров.

"Но именно поэтому мы возглавляем эту работу по "коалиции желающих", поскольку любое прекращение огня, как я уже сказал, не должно становиться просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепить свои позиции и потом снова начать. Поэтому мы не будем полагаться на доверие. Мы обеспечим, чтобы мы были готовы к тому, чтобы достичь прекращения огня", - подчеркнул он.

