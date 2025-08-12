РУС
Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину", - заявил спикер британского премьера, отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять.

Представитель также подчеркнул, что Великобритания готова сотрудничать с Трампом, а также с другими европейскими партнерами во время переговоров.

"Но именно поэтому мы возглавляем эту работу по "коалиции желающих", поскольку любое прекращение огня, как я уже сказал, не должно становиться просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепить свои позиции и потом снова начать. Поэтому мы не будем полагаться на доверие. Мы обеспечим, чтобы мы были готовы к тому, чтобы достичь прекращения огня", - подчеркнул он.

Автор: 

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211) Стармер Кир (243)


Топ комментарии
+4
У деменційного Трумпа головна установка "хочу-нехочу", а все інше похідні. 🤢
12.08.2025 08:59 Ответить
+2
Трамп довіряє тільки Орбану!
Правда, останній довіряє тільки путіну...
12.08.2025 08:58 Ответить
+2
Я таке вже чув від одного британця у 2022 році
12.08.2025 09:00 Ответить
Трамп вже сам собі не довіряє
12.08.2025 08:56 Ответить
Трамп довіряє тільки Орбану!
Правда, останній довіряє тільки путіну...
12.08.2025 08:58 Ответить
У деменційного Трумпа головна установка "хочу-нехочу", а все інше похідні. 🤢
12.08.2025 08:59 Ответить
Деменцiйне хочу - не хочу, може бути тiльки на рiвнi бiологiчних процесiв. При цьому, може бути лишень одна похiдна, що до хочу(жити). Органiзм , за браком здоров`я не впорався, на користь не хочу...
12.08.2025 09:42 Ответить
Я таке вже чув від одного британця у 2022 році
12.08.2025 09:00 Ответить
У Трампа план, мабуть ще з минулого року, і він його чітко виконує, а довіра- не - довіра, йому до лампочки. Тому не буде зброї, санкцій, не його обманують, він сам всіх обманює, навіть своїх чиновників крім ближнього круга. Давити Україну та ділити ресурси та території з братом-педофілом та скаженим рюріком Путіним, оце ї є двіжуха Трампа. Ну дав йому Зелька ресурсів - на тобі, Бубочка собачий хер,грайся.
12.08.2025 09:01 Ответить
Не підмазуйте ***** до Рюріка.
12.08.2025 09:38 Ответить
У трампа є орбан.
12.08.2025 09:02 Ответить
Трамп довіряє путлєру тільки по п"ятницям, Водночас має сім п"ятниць на тиждень.
12.08.2025 09:06 Ответить
Трумп дійсно "щось особливе" - обіцяв за 24 години закінчити війну, тепер за 2 хвилини обіцяє ментально просканувати *****...
12.08.2025 09:44 Ответить
Народ, після прочитання наступного тексту спічу трумпа (в перекладі Остапа Яриша):
"Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути. .... Мене турбує те, що Зеленський сказав: «Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій». Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями"
- дайте відповідь, чи є в трумпа поняття, що таке війна і мир, і що таке політика взагалі?

(https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-12-08-2025/ текст навів Олег Пономарь):
12.08.2025 10:05 Ответить
12.08.2025 10:12 Ответить
 
 