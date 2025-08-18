Стармер перед встречей с Трампом: Необходимо обеспечить справедливый мир в Украине. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который направляется в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, отметил важность достичь справедливого мира в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео, обнародованном в соцсети X.
Премьер отметил, что война в Украине длится уже более трех лет и имела огромное влияние на украинцев, которые очень пострадали.
"Но также она повлияла на Европу, на каждую семью и сообщество в Соединенном Королевстве. Поэтому все хотят, чтобы она закончилась, и украинцы - не в последнюю очередь. Мы должны все сделать правильно. Мы должны обеспечить мир, который будет длительным, справедливым и честным. Именно поэтому я еду в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это с глазу на глаз с президентом Трампом и президентом Зеленским, потому что это в интересах каждого. Это в интересах Соединенного Королевства, чтобы мы все сделали правильно", - подчеркнул он.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
А можа пряма сьогодні нас без всяких дебільних кластерів приймуть в ЄС?
Хоч раз хтось озвучив це? Чи аби ляпнути?
Бо справедливий мир це:
1) Україна в кордонах 1991р, визнаних усім світом.
2) Репарації від кацапії,
3) Покарання військових злочинців.
Може ще щось.