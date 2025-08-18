РУС
Стармер перед встречей с Трампом: Необходимо обеспечить справедливый мир в Украине. ВИДЕО

Стармер сделал заявление перед встречей с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который направляется в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, отметил важность достичь справедливого мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео, обнародованном в соцсети X.

Премьер отметил, что война в Украине длится уже более трех лет и имела огромное влияние на украинцев, которые очень пострадали.

Читайте также: Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину

"Но также она повлияла на Европу, на каждую семью и сообщество в Соединенном Королевстве. Поэтому все хотят, чтобы она закончилась, и украинцы - не в последнюю очередь. Мы должны все сделать правильно. Мы должны обеспечить мир, который будет длительным, справедливым и честным. Именно поэтому я еду в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это с глазу на глаз с президентом Трампом и президентом Зеленским, потому что это в интересах каждого. Это в интересах Соединенного Королевства, чтобы мы все сделали правильно", - подчеркнул он.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Читайте: Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру

на сьогодні в ЮК людей більше хвилює коли нарешті Стармер забезпечить безпеку британських кордонів та перестане витрачати гроші платників податків на забезпечення нелегальних та легальних імігрантів. Україна та війна вже відійшли на другий план по причині нездатності уряду британії захистити свої власні кордони. це такий популізм від британських марксистів - ми за збереження Українського суверенітету, але нездатні захистити власні кордони. ми готові послати в Україну свої війська, але у нас їх недостатньо навіть для базового захисту ЮК. типовий маразм слабких західних політиків.
18.08.2025 15:58
А народ України не вартий повідомити, що саме цей «справедливий мир» означає? На скільки він? На годину, добу, чи на тиждень? І хто і як нас захистить після тижня «справедливого миру»?
А можа пряма сьогодні нас без всяких дебільних кластерів приймуть в ЄС?
18.08.2025 15:58
Не буде справедливого миру. Тому що Тампон це куча гівна яка не може надавити на *****. Все що Тампон зараз пропихує це не його рішення а рішення *****. А ***** як вже всі здогадались, пропихує не мир а закладає фундумент під подальший наступ рашистів на Україну. Тому Тампон буде давити на кого може а це на Україну. Так що краще даже не говоріть про мир з цим рижим обмудком а краще говоріть про зброю яку воно може дати чи хоча б продати
18.08.2025 16:04
рудий нікого не слухає крім пуйла
18.08.2025 16:07
Зустріч Зеленського, Трампа та путіна може відбутися в Європі наприкінці цього тижня, - Sky News повідомляє, що таке бажання висловили європейські та американські чиновники
18.08.2025 16:09
ага ,ждіть , пуйло боїться шо його заарештують
18.08.2025 16:10
А треба хотіти не закінчення війни а перемоги України і покарання агрессора...
18.08.2025 16:17
qurwa, що в розумінні Стармера (та инших, що повторюють цей вираз) означає справедливий мир...?

Хоч раз хтось озвучив це? Чи аби ляпнути?

Бо справедливий мир це:

1) Україна в кордонах 1991р, визнаних усім світом.
2) Репарації від кацапії,
3) Покарання військових злочинців.

Може ще щось.
18.08.2025 16:28
 
 