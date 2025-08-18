Стармер перед встречей с Трампом: Необходимо обеспечить справедливый мир в Украине. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который направляется в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, отметил важность достичь справедливого мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео, обнародованном в соцсети X.

Премьер отметил, что война в Украине длится уже более трех лет и имела огромное влияние на украинцев, которые очень пострадали.

"Но также она повлияла на Европу, на каждую семью и сообщество в Соединенном Королевстве. Поэтому все хотят, чтобы она закончилась, и украинцы - не в последнюю очередь. Мы должны все сделать правильно. Мы должны обеспечить мир, который будет длительным, справедливым и честным. Именно поэтому я еду в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это с глазу на глаз с президентом Трампом и президентом Зеленским, потому что это в интересах каждого. Это в интересах Соединенного Королевства, чтобы мы все сделали правильно", - подчеркнул он.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

