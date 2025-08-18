РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин о встрече Трампа и Зеленского

Спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает все международные усилия по поиску политического завершения войны и ожидает участия всех сторон в мирных переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Китай поддерживает все усилия по продолжению мирного урегулирования "украинского кризиса" и рад видеть продолжение взаимодействия и улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также содействие политическому урегулированию "кризиса", - отметила Мао Нин.

В то же время спикер не ответила на вопрос, готов ли Китай стать гарантом безопасности Украины в случае прекращения огня. Она подчеркнула, что позиция Пекина остается "последовательной и четкой" - поддержка диалога и поиска мирного решения.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательная и четкая. Мы будем продолжать продвигать переговоры о мире и по-своему способствовать политическому завершению кризиса", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: обнародован график

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Автор: 

Зеленский Владимир Китай Трамп Дональд
Тупа балаканина, керівництва китайців, для внутрішнього вживання!!
А московітам ******, вони допомагають убивати Українців!!
Аброхамій, від них, просто у захваті!
18.08.2025 12:39 Ответить
А чого перед зустріччу ***** з трампом не закликав? Це не ***** має на перемовини та мир погодитись?
18.08.2025 12:40 Ответить
Китай керує ****** і є спільником ***** в геноциді українців. Це вже бачать всі! Китай бреше і "втрачає лице". Якщо у мене є можливість вибору я не купую китайське. Купувати китайське тепер означає годувати спільника ***** і ... вбивати себе.
18.08.2025 12:42 Ответить
100500%.
18.08.2025 12:55 Ответить
Радив би почитати трохи історію і поглянути на прізвища тих істот, що створили голодомор у 32-33 роках.
А потім поглянути хто зараз при владі і порахувати нарешті 2+2
18.08.2025 13:10 Ответить
Ці "відкриття" я зробив ще 40 років назад..
18.08.2025 13:18 Ответить
А ще жовті обезяни підтримують ***** електронікою, так?
18.08.2025 12:43 Ответить
Цинічні, безжальні жовтошкірілюдоїди говорять про мир.
18.08.2025 12:45 Ответить
Хтось ще вірить комунякам?
18.08.2025 12:48 Ответить
китайці ,шоб вам місця невистачало в світі ,шоб вас гнали як прокаженних звідусюди !!!!
18.08.2025 12:49 Ответить
Горіть в пеклі, китайози.
18.08.2025 12:49 Ответить
18.08.2025 12:52 Ответить
Китай вже заїбав, кончені спонсори террористів
18.08.2025 12:52 Ответить
Ага, а бактерія дізентирії закликала сраку до міцного імунітету.
18.08.2025 13:07 Ответить
2022й рік. Олімпада в Пекині. ху"ло летить до Сі Дціньпіна отримати згоду на початок війни проти суверенної держави України. Той таку зноду дає, повіривши, що Київ впаде за три дні, але просить розпочати вторгнення після закриття олімпади. Після того, як російкі війська отримали відсіч, Китай почав казати, що не може допустити поразки росії. Фінасування російської агресії через купівлю її нафти, поставки комплектуючих для виробництва шахедів і іншої зброї, дозвіл на відправку військових КНДР. І тепер вони щось там бубнять про переговори й мир.
18.08.2025 13:25 Ответить
 
 