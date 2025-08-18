Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру
Спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает все международные усилия по поиску политического завершения войны и ожидает участия всех сторон в мирных переговорах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
"Китай поддерживает все усилия по продолжению мирного урегулирования "украинского кризиса" и рад видеть продолжение взаимодействия и улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также содействие политическому урегулированию "кризиса", - отметила Мао Нин.
В то же время спикер не ответила на вопрос, готов ли Китай стать гарантом безопасности Украины в случае прекращения огня. Она подчеркнула, что позиция Пекина остается "последовательной и четкой" - поддержка диалога и поиска мирного решения.
"Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательная и четкая. Мы будем продолжать продвигать переговоры о мире и по-своему способствовать политическому завершению кризиса", - говорится в заявлении.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А московітам ******, вони допомагають убивати Українців!!
Аброхамій, від них, просто у захваті!
А потім поглянути хто зараз при владі і порахувати нарешті 2+2