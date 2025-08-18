Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: обнародован график

Обнародован публичный график президента США Дональда Трампа, который сегодня встретит в Вашингтоне Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Roll Call.

Так, лидеры встретятся в 20:00, двусторонняя встреча запланирована на 20:15.

Ожидается, что уже через час Трамп поприветствует европейских лидеров, в 22:00 запланирована многосторонняя встреча.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

