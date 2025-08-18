РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11023 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в США Встреча Трампа и Зеленского
5 690 24

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: обнародован график

Встреча Зеленского и Трампа 18 августа Обнародован график

Обнародован публичный график президента США Дональда Трампа, который сегодня встретит в Вашингтоне Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Roll Call.

Так, лидеры встретятся в 20:00, двусторонняя встреча запланирована на 20:15.

Ожидается, что уже через час Трамп поприветствует европейских лидеров, в 22:00 запланирована многосторонняя встреча.

Встреча Зеленского и Трампа 18 августа Обнародован график

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Читайте: Зеленский может мгновенно прекратить войну, если пойдет на уступки, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) США (27726) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Трамп орёт и давит на союзников, на Зеленского, на Европу, но перед Путиным ведёт себя как услужливый мальчик на побегушках.

Ни слова о Крыме, ни слова о бомбёжках гражданских, ни слова о трибунале.
Зато требование к Украине «уступить территории», чтобы диктатор остался доволен.

Это уже не дипломатия, это прямая игра на стороне Кремля.
По сути, Трамп стал рупором Путина на Западе, озвучивает то, что сам диктатор не может сказать в Вашингтоне.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:29 Ответить
+11
Трамп может остановить войну за 24 часа и получить премию мира. Он должен организовать переговоры между путиным и Томагавком. Переговоры пройдут очень быстро, даже не поговорят про печенегов и рюриковичей. 😄
показать весь комментарий
18.08.2025 09:26 Ответить
+8
Основной любитель такого мира занюханный нарцис.
Медаль Обамы не даёт жёлтому деду спокойно спать.
Надо попросить Обаму, вставить эту медаль в жопу жёлтому деду, как в прорезь игрового автомата.
И все.
Жёлтый дед исполнит очередную дурь.
И затихнет как поломанная шарманка.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп может остановить войну за 24 часа и получить премию мира. Он должен организовать переговоры между путиным и Томагавком. Переговоры пройдут очень быстро, даже не поговорят про печенегов и рюриковичей. 😄
показать весь комментарий
18.08.2025 09:26 Ответить
Куди прямує Зє, на Голгофу чи в Каноссу? Чи вистачить духу не обкалятися перед самим другом путєна Рижим чмом?
показать весь комментарий
18.08.2025 09:29 Ответить
Зе не мій герой, а його оточення еічим не краще за *********.
відповідь на ваше питання можно дати якщо знати чи отримав зе для себе особисто гарантії і свого кубла і яку саме і за що. Якщо його райдер буде задоволено всіма, то наврядчі ввн буде впираттся. Я думаю, не в останю чергу його повндінка залежить і від.оманських.домовленостей і від того наскількі їх зараз відкорегував ***** і погодив з зе і його кублом.
Я не бачу бажання пуйла завершувати війну і думаю він довів це бажання зе у притаманній йому формі. А ці бажання для зе понад усе, не через любов до *****, а добру пам'ять.про долю тих хто ***** відмовив.
На місці зе, будь яка притомна людина, дивлячісь на тисячі загиблих людей і зруйновану Україну в тому числі величезними стараннями його самого, убоялася б більшої кари ніж помста *****, і в прямому ефірі звільнила себе від домовленостей з *****м роЗповівши все і на весь світ ПРАВДУ. Зустріч з рудим збоченцем саме те місце де ніхто з його оточення йому рота не закриє.
Це шанс врятувати не тільки Україну, себе, але і весь світ від підкілимних кривавих домовленостей.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
Пан вірить в байки про надпотужну американську зброю, що пишається могутністю Томагавків ?

Я це вже неодноразово чув на УРАшМарафоні - спочатку були Хаймарси, потім Абрамси та Бредлі, потім Атакамси, далі F-16 ... і ось нова байка - про наймогутніші Томагавки!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:52 Ответить
Основной любитель такого мира занюханный нарцис.
Медаль Обамы не даёт жёлтому деду спокойно спать.
Надо попросить Обаму, вставить эту медаль в жопу жёлтому деду, как в прорезь игрового автомата.
И все.
Жёлтый дед исполнит очередную дурь.
И затихнет как поломанная шарманка.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:27 Ответить
Трамп орёт и давит на союзников, на Зеленского, на Европу, но перед Путиным ведёт себя как услужливый мальчик на побегушках.

Ни слова о Крыме, ни слова о бомбёжках гражданских, ни слова о трибунале.
Зато требование к Украине «уступить территории», чтобы диктатор остался доволен.

Это уже не дипломатия, это прямая игра на стороне Кремля.
По сути, Трамп стал рупором Путина на Западе, озвучивает то, что сам диктатор не может сказать в Вашингтоне.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:29 Ответить
2 педофіла не образять один одного
показать весь комментарий
18.08.2025 09:33 Ответить
Якщо б тільки педофіли. Вони вбивці і садисти!
показать весь комментарий
18.08.2025 09:46 Ответить
Пока все по плану для краснова
показать весь комментарий
18.08.2025 09:30 Ответить
Дуже хочу прочитати розклад зустрічі трампа з епштейном. Сподіваюсь вона відбудеться дуже скоро, скоріше ніж хотів би трамп.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:31 Ответить
А обід в розпорядку.???😂😂😂
показать весь комментарий
18.08.2025 09:44 Ответить
Трамп остаточно перейшов на «валізну дієту». Жере виключно те, що насрав путін в валізу.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:48 Ответить
американські військові навколішках будуть стелити червону доріжку?
показать весь комментарий
18.08.2025 10:10 Ответить
...трампу і відкофу в ад!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:29 Ответить
це не скоро. Це достояніє нації ще переживе більшу половину дописувачів форуму.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:36 Ответить
Скоро, і ми це з вами побачимо
показать весь комментарий
18.08.2025 10:48 Ответить
ну хіба що знов якійсь підоросток не схибить.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:02 Ответить
Арестович: Украина могут разделить на три части, одна из которых будет в России - час вже Буданову взяти інтерв'ю у цього покидька!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:28 Ответить
Трамп все більше і більше нагадує не лідера демократичної країни, а переговорника від рф. Так зганьбити країну яка вважалась світовим суддею та лідером вільного світу, перетворивши її на трампостан, треба мати не аби який талант.
показать весь комментарий
18.08.2025 10:30 Ответить
Взагалі- керівництву України ні в якому разі не треба принципово (!) зустрічатися з трампом.🤮
Навпаки з самого початку війни у 2014 році треба було постійно обвинувачувати Штати в посібництві путіну і в шахрайстві з Будапештським меморандумом.
США -це зрадники , посіпаки путіна, і вже відверти вороги України.👈
показать весь комментарий
18.08.2025 10:48 Ответить
Зеленський, президент України, прибув "на килим" в Білий Дім, в адміністрацію США, яка при Трампу перетворилася на адвокатську контору Кремля, і де на Зеленського, - на Україну, жертву агресії, - будуть чинити шалений "миротворчий" тиск: жертва має покоритися...

США - світовий шериф, - при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами.

Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарциссизму, фанфаронство, самозвеличення,...

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

*******************************************************************************
У Трампа слабе енергетичне поле...

Путін діє на Трампа як Вольф Мессінг на публіку.

На початку 70-тих минулого століття був на концерті Фольфа Мессінга у м. Новий Узень (тепер Жонаозен), тодішня нафтова столиця Казахстану, півострів Мангишлак, на якому м. Шевченко (тепер Актау). Казахстан.

Боже праведний ЩО витворяли на сцені загіпнотизовані одним помахом руки "дяді і тьоті"...
**************************************************************************************

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів.

Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
показать весь комментарий
18.08.2025 10:54 Ответить
вже пів року, як рудий олігофрен доні закінчує війну за 2 години!
вже пів року, рудий олігофрен доні зайобує капітуляцією з втратою територій.

навіть, як що зе!поца забьють компроматом та воно, щось там підпише, то на що це вплине?
але, як бачимо, компромат на збоченця трампа, набагато страшніший......
показать весь комментарий
18.08.2025 10:58 Ответить
Трамп отримав від кремлівського вибл@дка флешку ,
коли вони , порушили всі правила єтікету таких зустрічей,
сіли в один автомобіль в аеропорту !!
показать весь комментарий
18.08.2025 11:04 Ответить
 
 