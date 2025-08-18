Зеленский может мгновенно прекратить войну, если пойдет на уступки, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти немедленно прекратить войну. Он намекнул, что условиями этого является отказ от Крыма и вступления Украины в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.
"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или же продолжать борьбу. Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и нельзя вступать в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - говорится в заметке.
тоді коли в РЕАЛЬНОСТІ https://ua.krymr.com/a/krym-kokurin-zahynuv-okupatsiya-2014/33353016.html були вбиті українські солдати під час нападу!!!!!
У нього самого тепер клешні в крові, і він не усвідомлює цього. Для нього "влад стронґ ґай".
Щось таке він пропонує нам?
Чи все ж таки треба по закону?
І тому Тампон хоче віддати ***** ще весь дамбас і чотири області без жодного пострілу
Але так не буде. Їх не кабздон чекає на концерті в аду, їх чекає пекло людської ненависті ще на землі і важка сльоза Господа за ними скоєні злочини, яка вже летить на їх збочені голови!!
Закончить войну для Зеленского и Украины - это значит капитулировать.
Ты этого хочешь? Хочешь быстро руками Зеленского легализовать захваченные пуйлом территории?
А почему ты от путина не требуешь быстрого завершения войны? Поджилки трясуться?
Своих не бросают?
Руки чешутся побыстрее замутить миллиардные бизнесы с пуйлом?