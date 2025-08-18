Зеленский может мгновенно прекратить войну, если пойдет на уступки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти немедленно прекратить войну. Он намекнул, что условиями этого является отказ от Крыма и вступления Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или же продолжать борьбу. Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и нельзя вступать в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - говорится в заметке.

