РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны Встреча Трампа и Зеленского
7 421 126

Зеленский может мгновенно прекратить войну, если пойдет на уступки, - Трамп

Трамп о территориальных уступках

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти немедленно прекратить войну. Он намекнул, что условиями этого является отказ от Крыма и вступления Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

Трамп о завершении войны

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или же продолжать борьбу. Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и нельзя вступать в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом не считает, что встреча Трампа и Зеленского обязательно приведет к их встрече с Путиным, - The Washington Post

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Трамп - ПІДАР
показать весь комментарий
18.08.2025 06:53 Ответить
+49
Рыжий, вонючий козел!
показать весь комментарий
18.08.2025 06:53 Ответить
+48
Цей ІМБІЦІЛ вже задовбав своїм прагненням до нобілівкі . Він готов вбивати сам українців щоб встигнути до жовтня на комитет нобілівський
показать весь комментарий
18.08.2025 06:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Згвалтування можна миттєво припинити, якщо розслабитися і почати отримувати задоволення.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:08 Ответить
ця руда мавпа вже відкрито, не соромлячись стала на бік ху@ла!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:10 Ответить
Цей чорт так нічого і не зрозумів хто такий терорист путін і його злочиний режим ,але що дивуватись це агент краснов.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:12 Ответить
як чітко кінчений трампон повторює кацапську брехню про те, що Крим вони окупували "без жодного пострілу"!
тоді коли в РЕАЛЬНОСТІ https://ua.krymr.com/a/krym-kokurin-zahynuv-okupatsiya-2014/33353016.html були вбиті українські солдати під час нападу!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:15 Ответить
Курячий мозок хіба це знає?

У нього самого тепер клешні в крові, і він не усвідомлює цього. Для нього "влад стронґ ґай".
показать весь комментарий
18.08.2025 08:59 Ответить
Логіка у стилі: щоб припинити згвалтування треба натиснути на жертву, щоб та роздвинула ноги. США не відмиється від цього вже ніколи...
показать весь комментарий
18.08.2025 08:22 Ответить
Всю відповідальність повісили на Україну. Точніше на Єрмака.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:26 Ответить
Альо, трампісти, розкажіть нам вкотре про те як ***** боїться Трампа???
показать весь комментарий
18.08.2025 08:30 Ответить
Щоб ти здох рижий виродок
показать весь комментарий
18.08.2025 08:31 Ответить
Коли до трампа в будинок увірвуться вбивці і крадіїї, захоплять в полон його молодшого сина чи онуків, то їх не треба заарештовувати, хай трамп віддасть те, де вони забарикадуються і з власної кишені оплачує їхні забаганки!
Щось таке він пропонує нам?
Чи все ж таки треба по закону?
показать весь комментарий
18.08.2025 08:32 Ответить
Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і не можна вступати в НАТО
І тому Тампон хоче віддати ***** ще весь дамбас і чотири області без жодного пострілу
показать весь комментарий
18.08.2025 08:33 Ответить
Трамп хоче віддати чи всі піз**боли які сидять на диванах і ниють що хтось за них має щось робити. Беріть автомати і в штурмовики відбивати у кацапів території. Всі без виключення ******** в піхоту нитіки. Бо як до діла то у вас куча відмазок лицеміри.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:50 Ответить
З окопа писав?
показать весь комментарий
18.08.2025 09:08 Ответить
Сенатори та громадяни США, за порушення міжнародного права і конституції США, за приниження армії США і послаблення ролі США в світі, мають оголосити Трампу імпічмент. Тоді можливо, з старечою деменцією дід Дональд та його "радники" змінять риторику про капітуляцію України. Старий і хворий дід, ганьбище американського народу, фізично може працювати тільки 4 дні на тиждень, решта днів (п'ятниця, субота, неділя) гра в гольф, що є терапією для пенсіонерів мільйонерів. На його літа, в ссср Брежнєва вже поховали, хоча медицина дуже й старалась
показать весь комментарий
18.08.2025 08:37 Ответить
Не далекий той час, коли ********** буде кричати прямим текстом "Хохли, здавайтесь!"
показать весь комментарий
18.08.2025 08:38 Ответить
Уйобок кінчений !
показать весь комментарий
18.08.2025 08:39 Ответить
Безумство трампа прогресує бо його живить старший синуля і віткроф. Абсолютні моральні виродки, які вважають, що їм все зійде з рук.
Але так не буде. Їх не кабздон чекає на концерті в аду, їх чекає пекло людської ненависті ще на землі і важка сльоза Господа за ними скоєні злочини, яка вже летить на їх збочені голови!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:40 Ответить
"Байден мєдляк, по чайній ложці видає! Вот прідьот трамп, он путіна задавит, Украіну оружієм заваліт!". ****** фсбешні і трампівскі боти, щоб ви здохли разом з рудим чмом.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:41 Ответить
Може і здохли, але не всі. Джавеліна Підарасівна ще вилазить іноді та барабанить на Раду Форумчан , а підаратор-підаратор з tanya brus мабуть подохли злившись в екстазі від дій трампа проти України.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:50 Ответить
Ще такого боязливого прагматоліка у Штатів не було, за кожним словом посцикує. Ганьба для такої держави.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:54 Ответить
Рудий орангутанг нас буде знищувати.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:54 Ответить
Якщо ЗЕленський піде на поступки,його шия буде в петлі.Чи тобі не жаль колегу?Не пропонуй дурниці,якщо сам дурний не роби інших подібних собі.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:00 Ответить
Яке кончене...
показать весь комментарий
18.08.2025 09:00 Ответить
Трамп *****
показать весь комментарий
18.08.2025 09:04 Ответить
Трамп, а до тебя не доходит, что войну должен заканчивать тот, кто ее начал, выведя войска из Украины?
Закончить войну для Зеленского и Украины - это значит капитулировать.
Ты этого хочешь? Хочешь быстро руками Зеленского легализовать захваченные пуйлом территории?
А почему ты от путина не требуешь быстрого завершения войны? Поджилки трясуться?
Своих не бросают?
Руки чешутся побыстрее замутить миллиардные бизнесы с пуйлом?
показать весь комментарий
18.08.2025 09:07 Ответить
Людина, Трамп, народилась і виросла в демократичній країні ,не жила в ссср, китаї ,венесуелі ,кндр. Звідки в нього оце совкове довбой@ство, мов Зеленський скомандує військам вийти з тих областей що хоче пуйло-владімір? Мабуть занадто демократичні суспільства, з жиру, здатні виродити таких моральних потвор.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 