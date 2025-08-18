Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може майже негайно припинити війну. Він натякнув, що умовами цього є відмова від Криму і вступу України в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.
"Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу. Згадайте, як все почалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і не можна вступати в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - йдеться в дописі.
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
👉 Висновок:
«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.
Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.
Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.
Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…
ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.
Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.
Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.
Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.
Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.
Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.
На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
Як що Zе капітулює то так і буде. Добре що серед українців є розумна молодь, яка виїхала на Захід ще до Zе, може хоч гени збережуться.
Останні пропозиції РФ щодо "врегулювання ситуації" узгоджені з Трампом включають - вивід українських військ за адміністративні межі Донецької і Луганської областей, визнання Донецької, Луганської областей і Кримської АР частиною РФ і внесення даного факту в Конституцію України. Російські війська залишають окуповані частини Запоріжської, Херсонської, Харківської і Миколаївської областей. Україна відмовляється від вступу в НАТО під безпекові гарантії США.
Після зустрічі зранку 17.08.2025 спецпредставника РФ Кирила Дмітрієва з представниками адміністрації президента США , Дональд Трамп змінив формат зустрічі з представниками ЄС і Зеленським. Відбудуться дві зустрічі, одна спочатку з Зеленським, потім з Зеленським і представниками ЄС.
І ТРАМП ДО ЦЬОГО СПОКІЙНО ОПУСТИТЬСЯ , бо в нього ціль получити нобелівську премію .
І ВІН ПІДЕ ПО ТРУПАХ .
Це набагато вигідніше всім...
Вашингтон висунув ультиматум Белграду-переговори з надання економічної допомоги Сербії в розмірі 1,25 млрд.доларів будуть можливі тільки в тому випадку, якщо до 1 квітня 2001 року Мілошевич буде заарештований.
В результаті сербський уряд прийняв рішення видати Мілошевича Гаазькому трибуналу. Операція по арешту екс-президента в його в Белградській резиденції була призначена на 31 березня і тривала кілька годин.
Здохне путін, може й росія здохне.
Інша мова - що буде похєрєно міжнародне право. Хто сильніший і вищій за рейтингом Трампа тепер зможе забирати землі сусідів. дуже небезпечний прецедент, ящик пандори відкриється, але нам треба про своє думати...
мабудь трамп всьому світу буде розказувати про печенігів
СОРОМ , Америко . Кого ви обрали ? Рекетира і вишибалу .
Звісно Трамп може перекрити українцям старлінк, але що на це скаже Конгрес? Тим більш, що навряд це змусить українців капітулювати
Перепрошую, а куди віддавати, в окопи? Так тцкуни ж не питають дозволу.
якщо ті території не повернуться,
то маємо повне право робити з нашими
окупованими територіями те, що
визначено правом сили
48 годин на виселення
і тотальне бомбардування
Якщо не діє міжнародне право, а є лише право сили,
де агресор вказує, що нам робити,
то треба мочіть його в сортірах.
