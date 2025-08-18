УКР
4 552 92

Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп

Трамп про територіальні поступки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може майже негайно припинити війну. Він натякнув, що умовами цього є відмова від Криму і вступу України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

Трамп про завершення війни

"Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу. Згадайте, як все почалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і не можна вступати в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - йдеться в дописі.

+30
Трамп - ПІДАР
показати весь коментар
18.08.2025 06:53 Відповісти
+29
Рыжий, вонючий козел!
показати весь коментар
18.08.2025 06:53 Відповісти
+24
Цей ІМБІЦІЛ вже задовбав своїм прагненням до нобілівкі . Він готов вбивати сам українців щоб встигнути до жовтня на комитет нобілівський
показати весь коментар
18.08.2025 06:54 Відповісти
Трамп - ПІДАР
показати весь коментар
18.08.2025 06:53 Відповісти
Трамп, вчергове збанкрутував, перед воєнним злочинцем *******, в Алясці, на території США!
показати весь коментар
18.08.2025 07:45 Відповісти
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.

Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.

Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.

Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».

Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.

👉 Висновок:

«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.

Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
показати весь коментар
18.08.2025 08:05 Відповісти
Рыжий, вонючий козел!
показати весь коментар
18.08.2025 06:53 Відповісти
Розсипся старий ****!
показати весь коментар
18.08.2025 06:54 Відповісти
Цей ІМБІЦІЛ вже задовбав своїм прагненням до нобілівкі . Він готов вбивати сам українців щоб встигнути до жовтня на комитет нобілівський
показати весь коментар
18.08.2025 06:54 Відповісти
Ось що буває на окупованих кацапами землях
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/************************************************************************?****************************************************************************************************************************-NsOVXRsuKvHTScKMg-LHBvVjC7SQMZ_Ug6ESBl8u7905sA_U_sP41lWfhdL3YbiUbHeQ3TtoGov7mAw2kJTPI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·Росія має історичний досвід як розправлятися з Україною і українцями.

Всіх українців буде оголошено росіянами. Найбільш національно свідомих відразу у різний спосіб знищать, іншу частину («екстремістів») відправлять у табори на Сибір як безкоштовну робочу силу, байдужу чоловічу частину населення («какая разніца») про всяк випадок і заради імперського спокою мобілізують у російську армію і утилізують на війні з Азербайджаном і Казахстаном.

Найбільш лояльні до Росії залишаться на місці, але їм ніколи не довірятимуть і не даватимуть серйозної роботи чи посад. Нічого нового - до зрадників всюди так ставляться.

Ну і найголовніше: Росія більше ніколи не зробить «помилки» у вигляді будь-якого квазідержавного утворення чи республіки (союзної чи автономної) із назвою Україна. Лише області, губернатори…

ПЦУ, УГКЦ і протестантські церкви будуть оголошені поза законом, а їхнє майно стане федеральною власністю або передане до РПЦ.

Українська мова, українська література, українська культура будуть закатані під асфальт, українські книжки спалені, а саме лише згадування України вважатиметься екстремістським і відповідно каратиметься Кримінальним кодексом РФ аж до тривалих строків позбавлення волі з моральним і фізичним катуванням у російських вʼязницях.

Це не лякалки. Це та реальність, яка нас чекає, якщо Україна зазнає поразки.

Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК.

Якщо люди стоятимуть осторонь і нічим не допомагатимуть фронту.

Ну і звісно, якщо влада розглядатиме воєнний стан як Клондайк та продовжуватиме думати про власні вибори, а не про збереження державності.

На сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
показати весь коментар
18.08.2025 06:56 Відповісти
"...Якщо будуть тривати напади на військових і їхнє майно, розганятимуться корисними ідіотиками ролики і картинки про ТЦК. "_______ Цікаво, про яких "корисних ідіотів" говорить Турчинов?
показати весь коментар
18.08.2025 07:57 Відповісти
До чого ж точний і реальний прогноз! Дякую! А тупий "мудрий нарід" не здатен ні мислити ні вчити історію.
Як що Zе капітулює то так і буде. Добре що серед українців є розумна молодь, яка виїхала на Захід ще до Zе, може хоч гени збережуться.
показати весь коментар
18.08.2025 08:05 Відповісти
Черговий фальшувач історії верзе дічь на кшталт "Україну створив члєнін" (а більше, мовляв, такої помилки ************ ніколи не зробе). То надай документ про створення України - членіним. Його не існує, бо членін нічого не створював, це взагалі не його компетенція, це як сказати "Свириденко створила лднр". Україну, тобто УРСР, створено навесні 1919 року рішенням Третього Всеукраїнського З'їзду Рад, тобто самого Народу України, й ні до чого членін якійсь.
показати весь коментар
18.08.2025 08:13 Відповісти
Хоче Нобєля, а отримає Дарвіна.
показати весь коментар
18.08.2025 07:31 Відповісти
Негідник не може не бути негідником-бо він негідник...
показати весь коментар
18.08.2025 06:55 Відповісти
це називається заклик до капітуляції. ну так капітулювати Україна може і без твоєї участі. а якщо ти зараз, містере Рудий Чубе, закликаєш Зеленського до капітуляції, то тоді забудь за Нобеля.
показати весь коментар
18.08.2025 06:55 Відповісти
Американський Козир пропонує чергову зраду, Так само, як і оманський .
показати весь коментар
18.08.2025 06:55 Відповісти
Чого це якесь ботоксно-плішиве лайно,разом із рудою мавпою мають вирішувати куди Україні вступати,а куди ні?
показати весь коментар
18.08.2025 06:57 Відповісти
Трамп почав ТРЕТЮ СВІТОВУ ВІЙНУ . Козел
показати весь коментар
18.08.2025 06:58 Відповісти
Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки,,, - Ні не може! і не піде!, Це ти можеш миттєво покращити життя цивілізації, якщо миттєво, прямо зараз, підеш *****! за руцьким кАрабльом, їбанат!(
показати весь коментар
18.08.2025 06:59 Відповісти
Так,і війни б не було,Трампоне *************,якби Україна одразу здалася...(((Як і України б не було(((
показати весь коментар
18.08.2025 06:59 Відповісти
17.‎08.‎2025

Останні пропозиції РФ щодо "врегулювання ситуації" узгоджені з Трампом включають - вивід українських військ за адміністративні межі Донецької і Луганської областей, визнання Донецької, Луганської областей і Кримської АР частиною РФ і внесення даного факту в Конституцію України. Російські війська залишають окуповані частини Запоріжської, Херсонської, Харківської і Миколаївської областей. Україна відмовляється від вступу в НАТО під безпекові гарантії США.



Після зустрічі зранку ‎17.‎08.‎2025 спецпредставника РФ Кирила Дмітрієва з представниками адміністрації президента США , Дональд Трамп змінив формат зустрічі з представниками ЄС і Зеленським. Відбудуться дві зустрічі, одна спочатку з Зеленським, потім з Зеленським і представниками ЄС.
показати весь коментар
18.08.2025 06:59 Відповісти
Будуть давити ЗЕ компроматом , який дмитріев привіз з КГБ .
І ТРАМП ДО ЦЬОГО СПОКІЙНО ОПУСТИТЬСЯ , бо в нього ціль получити нобелівську премію .

І ВІН ПІДЕ ПО ТРУПАХ .
показати весь коментар
18.08.2025 07:05 Відповісти
за трупи ніхто Нобелівську не дасть.
показати весь коментар
18.08.2025 07:36 Відповісти
Навіщо компромат, просто запропонують залишитися при владі ще на 4-5 років.

Це набагато вигідніше всім...
показати весь коментар
18.08.2025 07:42 Відповісти
Херня повна! Не для того вони робили собі "коридор" до Криму, щоб теперь відмовлятися від нього.
показати весь коментар
18.08.2025 07:18 Відповісти
та я теж так вважаю. от тільки це джерело https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html звідкись дістало таку інфу. тож далі буде видно. хоча диму без вогню точно не буває, особливо зважаючи на останні дописи Чуба у себе на сторінці. і тут вже не спихнеш на те, що то якісь лівацькі змі то все преекрутили. тут сам Чуб у себе на сторінці закликає Вову до поступок територіями.
показати весь коментар
18.08.2025 07:23 Відповісти
Еой, Гаага може готувати камеру для Трампа - він усі кордони перейшов
показати весь коментар
18.08.2025 07:27 Відповісти
яка Гаага? ) не пишіть нісенітниць. США навіть не є учасниками того Римського Статуту..
показати весь коментар
18.08.2025 07:38 Відповісти
А милошевич був учасником Римського статуту. ? А посадили
показати весь коментар
18.08.2025 07:40 Відповісти
не рівняйте Сербію із США. Мілошевича спіймали як воєнного злочинця, який знищував людей. а Трамп ніякий не воєнний злочинець, бо його країна не веде агресивної війни.
показати весь коментар
18.08.2025 07:44 Відповісти
Вони його самі видали:

Вашингтон висунув ультиматум Белграду-переговори з надання економічної допомоги Сербії в розмірі 1,25 млрд.доларів будуть можливі тільки в тому випадку, якщо до 1 квітня 2001 року Мілошевич буде заарештований.

В результаті сербський уряд прийняв рішення видати Мілошевича Гаазькому трибуналу. Операція по арешту екс-президента в його в Белградській резиденції була призначена на 31 березня і тривала кілька годин.
показати весь коментар
18.08.2025 07:45 Відповісти
До речі не найгірший варіант. Донбас зруйнований і всі нормальні звідти виїхали. Зміцніє Україна - може повернемо. Зате повернуться вся Херсоншина та Запоріжжя, Азовське море. Вийдуть орки з Харківщини та Сумщини. Якщо Захід допоможе з відбудовою, то не все так погано, враховуючи, що Україна вже на межі. І головне - перестануть гинути люди, повернуться додому змучені герої. Треба будувати нову міцну Україну.
Здохне путін, може й росія здохне.
Інша мова - що буде похєрєно міжнародне право. Хто сильніший і вищій за рейтингом Трампа тепер зможе забирати землі сусідів. дуже небезпечний прецедент, ящик пандори відкриється, але нам треба про своє думати...
показати весь коментар
18.08.2025 07:38 Відповісти
Хутин сухопутний коридор не віддасть - не вводите народ в оману
показати весь коментар
18.08.2025 07:41 Відповісти
ну так питання в тому, що ху йлу абсолютно пох на Донбас, на Крим та на ті куски Херсонщини і Запоріжжя.. його мета - зруйнувати остаточно Міжнародне право. та ще й руками американців. ху йло ж не раз патякало про новий світовий порядок. і комуняка Сі не раз про це патякав. вони разом працюють над цим. вони хочуть, щоб світ обертався навколо Китаю і кацапії, а не навколо США і G 7 як це ще поки що є на сьогодні...
показати весь коментар
18.08.2025 07:50 Відповісти
Про Сумщину там не згадується! Найгірше: якщо віддамо Славянськ, орки зможуть подати воду в домбас по каналу. Нехай сидять без води, доки не скинуть Ху?ла та повернуться до України.
показати весь коментар
18.08.2025 08:06 Відповісти
А Сумської? Чи їх вже вибили? Чи автор тієї ахінеї про Сумську тупо забув?
показати весь коментар
18.08.2025 08:02 Відповісти
Та вже кажи що ти агент кремля, все одно палишься з кожним висловом, на фуя тобі цей "театр".
показати весь коментар
18.08.2025 07:00 Відповісти
ХУТИНА В ГААГУ І Трампа туда же
показати весь коментар
18.08.2025 07:00 Відповісти
Зеленський може закінчити війну, а путлер- не може.
показати весь коментар
18.08.2025 07:05 Відповісти
Бо путлер - генетический ВБИВЦЯ
показати весь коментар
18.08.2025 07:07 Відповісти
це чудо взагалі здогадується, що в будь-якій країні існує такий основний документ, як Конституція?... чи йому припала до "душі" садомісьтська монархія?...
показати весь коментар
18.08.2025 07:06 Відповісти
Трамп може миттєво піди нахер. П.С. У нього в книзі написано. Перед переговорами треба робити інформаційний шум.Відмова від Криму - то буде початок кінця. Потім відмовимся від остального. НАТО - це колективне рішення, Угорщина та Словаччина точно будуть проти. Трамп просто бреше.
показати весь коментар
18.08.2025 07:06 Відповісти
А не провели рижий зі своїм другом саміт на концерті Кобзона і не "товкли би воду в ступі". Тоді дійсно би війна миттєво закінчилася б.
показати весь коментар
18.08.2025 07:08 Відповісти
тафай, чубатий, винагороджуй гвалтівника... а він натомість додасть голосу у Нобелівський комітет...
показати весь коментар
18.08.2025 07:08 Відповісти
зустріч з Трампом сьогодні розпочнеться о 20:15
показати весь коментар
18.08.2025 07:09 Відповісти
На 22.00 заплановано початок багатосторонньої зустрічі президента США та європейських лідерів.
показати весь коментар
18.08.2025 07:10 Відповісти
По кіівському часу?
мабудь трамп всьому світу буде розказувати про печенігів
показати весь коментар
18.08.2025 07:16 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 07:18 Відповісти
Треба запросити усю пресу і пояснити їм що Трамп готується НАОДИНЦІ давити президента України КОПРОМАТОМ , наданим кривавим вбивцею хутиним

СОРОМ , Америко . Кого ви обрали ? Рекетира і вишибалу .
показати весь коментар
18.08.2025 07:10 Відповісти
яким КОПРОМАТОМ , його нема
показати весь коментар
18.08.2025 07:12 Відповісти
КГБ намалює . Трампа в Гаагу
показати весь коментар
18.08.2025 07:15 Відповісти
а ось на рудого куча компромату
показати весь коментар
18.08.2025 07:13 Відповісти
Поперше не факт, що паРаші вдасться окупувати більше теріторій, а не втратити вже захоплені. Подруге не факт, що паРаша не полізе знову за деякий час після укладення "миру" навіть, коли отримає в подарунок всю Донецьку обл. Потретє всі громадяни України - українські діти і віддавати своїх дітей ніхто добровільно не буде навіть, якщо це буде вигідно. А Трампу раджу з'їздити до Моцькви і під камеру поцілувати пуйла у ср...аку, тоді він гарантовано отримає Нобеля за мир та дружбу і тим поцілунком закріпить свої відносини з пуйлом нарешті.
________
Звісно Трамп може перекрити українцям старлінк, але що на це скаже Конгрес? Тим більш, що навряд це змусить українців капітулювати
показати весь коментар
18.08.2025 07:15 Відповісти
Потретє всі громадяни України - українські діти і віддавати своїх дітей ніхто добровільно не буде навіть, якщо це буде вигідно.

Перепрошую, а куди віддавати, в окопи? Так тцкуни ж не питають дозволу.
показати весь коментар
18.08.2025 07:21 Відповісти
Ми теж можемо поставити умови
якщо ті території не повернуться,
то маємо повне право робити з нашими
окупованими територіями те, що
визначено правом сили
48 годин на виселення
і тотальне бомбардування
Якщо не діє міжнародне право, а є лише право сили,
де агресор вказує, що нам робити,
то треба мочіть його в сортірах.
показати весь коментар
18.08.2025 07:15 Відповісти
Момент истины: Мерц, Макрон, Дуда, прочие, теперь слово за вами, без вашей поддержки Украина не выстоит
показати весь коментар
18.08.2025 07:17 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 07:47 Відповісти
Трамп, ты кончишь как и кремлёвский маниак - очень скверно!
показати весь коментар
18.08.2025 07:17 Відповісти
В що інше може сказати трамп? Саме це. І тільки це. Зеленому картелю і бубочкє оборона не в пріоритеті. В пріоритеті узаконення корупції і своїх статків. Жоден з зеленого картелю під час війни не збіднів, не загинув, навіть не захворів. Комфорт усіх чиновників, криміналітету і іншого лайна лише покращується. Трамп говорить із своєї колокольні нуворишів. Він справді не розуміє чому бубочка не підпише будь яку угоду? Бубочкє і зеленому картелю як нічого не загрожувало так і не загрожує. Тому скоріш за все бубочка підпише все. Поламається як у сценці з кварталу і підпише. Чому? Тому що весь зелений картель і 90 відсотків мешканців нічого не робили для покращення оборони з 14 року. Або робили недостатньо. Що означає нічого. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 07:19 Відповісти
********, отдай ***** аляску.
показати весь коментар
18.08.2025 07:20 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 07:21 Відповісти
https://www.facebook.com/Zhuravelll?__tn__=-UC*F Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/pfbid0JFyp38SDhXhYwSZQqhSqS9dpecYyxERp9iRNBn1TZ3yKqHidr2vdfjkqEiEXwo4Al?__tn__=%2CO*F 14 апрель ·

https://www.facebook.com/DonaldTrump?__tn__=-]K*F Donald J. Trump! Той, хто сідає за стіл переговорів з терористом, стає його заручником. Пане президенте, саме так ви закарбуєтесь у моїй пам'яті, бо за час бізнесових перемовин про припинення вогню по енергетиці та про відновлення безпечного судноплавства московія холоднокровно вбиває українців. Вбиває військових, вбиває цивільних, вбиває матерів та дітей. Терористів треба нищити!
показати весь коментар
18.08.2025 07:23 Відповісти
А, якщо відмовитись від емоцій і дивитись на нашу ситуацію зі сторони Трампа.....то наші зЕлені вишкребки зробили усе для цієї катастрофи, а ми,українці, зробили усе для царювання боневтіка і його кАманди. Виходить, що рятування потопаючого- діло рук потопаючого, або- пішли ви...
показати весь коментар
18.08.2025 07:21 Відповісти
Сьогодні зустріч президента України з президентом США
залишить ВАШИ партійні чвари на завтра
показати весь коментар
18.08.2025 07:25 Відповісти
А які такі чвари? Цей склад що верховної ради, що кабінету міністрів, що любого міністерства найгірший за всю історію. А вони розказують що все тіпа навпаки. Їх цікавить лише збільшення видатків з бюджету на утримання себе. От і все. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 07:38 Відповісти
З квартальної шобли? Ще не наржалось?
показати весь коментар
18.08.2025 08:04 Відповісти
Я з ЗСУ і пропоную приєднуватися сюди до мене. А не розповідати про шобли. Що парашенки, що бубочки, що баби юлі однакове гівно. Бубочка просто гівно найбільше за всіх разом узятих. Так що коли на контракт? Серозний серйозник. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 08:13 Відповісти
Без того що за Україну будуть воювати виключно українці нічого не буде. Населення похєр на своє ЗСУ. Картонки про набу важливіші. Залучайтесь до ЗСУ і змінюйте ситуацію на полі бою. Отут мають бути інтереси всіх без виключень. Так що готуйтесь до угоди. Всім партіям пофіг що відбувається в Україні. Жоден не похуд. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 08:09 Відповісти
Здохни,рудий підар.
показати весь коментар
18.08.2025 07:22 Відповісти
Такий ось пісділ від рудого мудака. Ми свого не віддамо - в значить рудий обмудень скаже - я зробив що міг, далі самі, і дайте мені премію миру
показати весь коментар
18.08.2025 07:25 Відповісти
Поступками він її не припинить, лише відтермінує і закладе підвалини нового вторгнення.
показати весь коментар
18.08.2025 07:26 Відповісти
віддай аляску , підар
показати весь коментар
18.08.2025 07:27 Відповісти
У 1922 році президент США Вільсон відмовив делегації УНР в надані прав незалежності і Україна потрапила в рабство чекістів і комуняк Росії а ЗУНР дісталась фашисту Пілсудському.
показати весь коментар
18.08.2025 07:35 Відповісти
Тоді українці не хотіли воювати. Вілсон констатував факт. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 07:40 Відповісти
Десь за тиждень до зустрічі на на Алясці, в телеграмканалах типу: Інсайдер Україна,Труха,Всевидящее Око,Україна он-лайн, безкінечним потоком стали з2являтися російськомовні коментарі від чуваків і чувіх,які називали себе мешканцями України,уставшимі ат вайни де вони проклинали Зеленського,ТЦК тощо і вимагали миру,мовляв народ устал. Інша категорія коментарів україномовна,але аналогічного змісту,я так розумію,написана найнятими кацапами чуваками з ТОТ що знають мову. Причому,багато хто з коментаторів називали себе воїнами ЗСУ. І от що цікаво,після пшику на Алясці,коли зустріч закінчилася нічим.....всіх цих уставших ат вайни,русскаязичних укрАінцев.....як язиком злизало. Більше ніхто масово за мир не бореться...
показати весь коментар
18.08.2025 07:38 Відповісти
мені і в тилу буде вистачати роботи: створюються летючі загони чистильників з розшуку та ліквідації особливо затятих і агресивних ухилянтів,як потенційних колаборантів русні,у випадку тимчасової окупації наших територій. я щось на кшталт координатора і навідника буду...скинь свою адресу,уставший ат всєво етово?
показати весь коментар
18.08.2025 08:14 Відповісти
2025 рік президент США Трамп повторюючи дії Вільсона теж відмовляє українцям в їх прагненні незалежності. Все повторюється.США вигодували Сталіна і Гітлера.Тепер Путіна і всіх диктаторів на планеті.
показати весь коментар
18.08.2025 07:39 Відповісти
Навіщо перебільшувати ролі вілсонів, трапів, гітлерів і сталіних. Того що відбувається хоче більшість із всіх сторін. Якби населення дійсно консолідувалося воювати, тоді було б начхати на трампів. А так скажіть за себе . Ви в ЗСУ? Чи так просто про вільсона пописати. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.08.2025 08:00 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.08.2025 08:04 Відповісти
Підлога Маккартні, ти ще продовжуєш вважати, що "Трамп наш слоняра"? те саме стосується і Mod Dom. а також інших упоротих трампістів, які вже і не появляються на цьому форумі, ну або строчать тут уже під іншими логінами.
показати весь коментар
18.08.2025 07:42 Відповісти
трампонутий
показати весь коментар
18.08.2025 07:55 Відповісти
неокупованим українцям пропонують узаконити катування і страти окупованих...
показати весь коментар
18.08.2025 07:58 Відповісти
Це все свистьош. Дай руку путіну просто так, так він все до останнього пальця й на ногах відгризе. Немає ніяких гарантій. Навіть бази НАТО воно не розмістить на лінії розмежування. Кури б навіть сміялись з його пропозицій, але навіть їм не смішно.
показати весь коментар
18.08.2025 07:59 Відповісти
Черговий день овального сексу.
показати весь коментар
18.08.2025 08:03 Відповісти
А Трамп може закінчити війну ще швидше, передавши Україні зо два десятки термоядерних ракет і три десятки просто ядерних на додачу, виправивши помилку Клінтона 30-річної давності. А ще колись якийсь наступний президент США, можливо, напише, що Трамп мав змогу ледь не на 100% припинити цю війну просто не давши путлеру повернутися додому з Анкориджа.
показати весь коментар
18.08.2025 08:04 Відповісти
Зеленський може тідписати капітуляцію і припинити війну. А нахрена тут Трамп потрібен.
показати весь коментар
18.08.2025 08:07 Відповісти
Згвалтування можна миттєво припинити, якщо розслабитися і почати отримувати задоволення.
показати весь коментар
18.08.2025 08:08 Відповісти
ця руда мавпа вже відкрито, не соромлячись стала на бік ху@ла!
показати весь коментар
18.08.2025 08:10 Відповісти
Цей чорт так нічого і не зрозумів хто такий терорист путін і його злочиний режим ,але що дивуватись це агент краснов.
показати весь коментар
18.08.2025 08:12 Відповісти
 
 