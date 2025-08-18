Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може майже негайно припинити війну. Він натякнув, що умовами цього є відмова від Криму і вступу України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

"Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу. Згадайте, як все почалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і не можна вступати в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - йдеться в дописі.

