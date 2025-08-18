Росіяни масово закривають коледжі та завищують тарифи на електроенергію на тимчасово окупованій Луганщині

Росіяни скорочують мережу освітніх закладів на тимчасово захопленій Луганщині. Зокрема, із 60 закладів професійної освіти, що працювали минулого навчального року на території так званої "ЛНР", із вересня залишиться лише 37. Ще 23 коледжі росіяни ліквідують. Причинами стали дефіцит педагогічних кадрів, низька кількість студентів та скорочення фінансування з держбюджету Росії.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не про зменшення кількості бажаючих навчатись. Це про зменшення кількості дітей загалом на окупованій Луганщині", - наголосив Харченко.

Водночас у Сіверськодонецьку фіксують системне завищення тарифів за електроенергію. Місцеві мешканці скаржаться, що контролери під час поквартирних обходів удають, нібито знімають показники лічильників. Натомість у платіжках з’являються рахунки, які значно перевищують реальне споживання.

