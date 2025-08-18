УКР
Росіяни масово закривають коледжі та завищують тарифи на електроенергію на тимчасово окупованій Луганщині

Росіяни скорочують мережу освітніх закладів на тимчасово захопленій Луганщині. Зокрема, із 60 закладів професійної освіти, що працювали минулого навчального року на території так званої "ЛНР", із вересня залишиться лише 37. Ще 23 коледжі росіяни ліквідують. Причинами стали дефіцит педагогічних кадрів, низька кількість студентів та скорочення фінансування з держбюджету Росії.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не про зменшення кількості бажаючих навчатись. Це про зменшення кількості дітей загалом на окупованій Луганщині", - наголосив Харченко.

Водночас у Сіверськодонецьку фіксують системне завищення тарифів за електроенергію. Місцеві мешканці скаржаться, що контролери під час поквартирних обходів удають, нібито знімають показники лічильників. Натомість у платіжках з’являються рахунки, які значно перевищують реальне споживання.

Читайте: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

І скільки в лугандоні вартує 1 квт електроенергії для населення?
18.08.2025 15:23 Відповісти
зе!влада теж..на неокупованих..
18.08.2025 15:16 Відповісти
хоть камні с нєба
18.08.2025 15:15 Відповісти
хоть камні с нєба
18.08.2025 15:15 Відповісти
І скільки в лугандоні вартує 1 квт електроенергії для населення?
18.08.2025 15:23 Відповісти
1 лугандон
18.08.2025 15:40 Відповісти
зе!влада теж..на неокупованих..
18.08.2025 15:16 Відповісти
лугандонам і даунбасам освіта ні до чого! Вони з радістю поздихають за *****!" Толька би нє па украінскі гаваріть!"
18.08.2025 15:21 Відповісти
хммм......
оно, рудий недорозвинений імбецил вимагає віддати все окуповане кацапам.
то ж, суцільна помийка, відсутність води та сральник десь у кущах....
18.08.2025 15:21 Відповісти
Нехай закривають! Нам вистачило, одного Сівохи- освідченого інтелектуала, досить...
18.08.2025 15:25 Відповісти
А так же лягали в 2014 році, щоб не пропускати наших військових!
18.08.2025 15:26 Відповісти
Мріяли - ось і отримали. Горбатих могила виправить
18.08.2025 15:29 Відповісти
"Це про зменшення кількості дітей загалом на окупованій Луганщині"

Добре що на підконтрольній частині України кількість дітей щорічно збільшується.
18.08.2025 15:37 Відповісти
Приємно дізнатись, що Луганська ОВА існує. Області вже давно не має , а чиновники є.
18.08.2025 15:43 Відповісти
Только не проговоритесь,что электрика там дешевле,чем в квартальной Украине,это будет взрыв мозга.
18.08.2025 16:19 Відповісти
 
 