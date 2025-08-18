РУС
Россияне массово закрывают колледжи и завышают тарифы на электроэнергию на временно оккупированной Луганщине

Луганская область, оккупация

Россияне сокращают сеть образовательных учреждений на временно оккупированной Луганщине. В частности, из 60 учреждений профессионального образования, работавших в прошлом учебном году на территории так называемой "ЛНР", с сентября останется только 37. Еще 23 колледжа россияне ликвидируют. Причинами стали дефицит педагогических кадров, низкое количество студентов и сокращение финансирования из госбюджета России.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не об уменьшении количества желающих учиться. Это - об уменьшении количества детей в целом на оккупированной Луганщине", - подчеркнул Харченко.

В то же время, в Северодонецке фиксируют системное завышение тарифов за электроэнергию. Местные жители жалуются, что контролеры во время поквартирных обходов делают вид, что якобы снимают показатели счетчиков. Но в платежках появляются счета, которые значительно превышают реальное потребление.

Читайте: Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

армия РФ (20331) обучение (549) Тарифы на электроэнергию (2185) Луганская область (6535) Северодонецкий район (19) Северодонецк (4)
Топ комментарии
+7
І скільки в лугандоні вартує 1 квт електроенергії для населення?
18.08.2025 15:23 Ответить
18.08.2025 15:23 Ответить
+6
зе!влада теж..на неокупованих..
18.08.2025 15:16 Ответить
18.08.2025 15:16 Ответить
+5
хоть камні с нєба
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить
хоть камні с нєба
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить
І скільки в лугандоні вартує 1 квт електроенергії для населення?
18.08.2025 15:23 Ответить
18.08.2025 15:23 Ответить
1 лугандон
18.08.2025 15:40 Ответить
18.08.2025 15:40 Ответить
зе!влада теж..на неокупованих..
18.08.2025 15:16 Ответить
18.08.2025 15:16 Ответить
лугандонам і даунбасам освіта ні до чого! Вони з радістю поздихають за *****!" Толька би нє па украінскі гаваріть!"
18.08.2025 15:21 Ответить
18.08.2025 15:21 Ответить
хммм......
оно, рудий недорозвинений імбецил вимагає віддати все окуповане кацапам.
то ж, суцільна помийка, відсутність води та сральник десь у кущах....
18.08.2025 15:21 Ответить
18.08.2025 15:21 Ответить
Нехай закривають! Нам вистачило, одного Сівохи- освідченого інтелектуала, досить...
18.08.2025 15:25 Ответить
18.08.2025 15:25 Ответить
А так же лягали в 2014 році, щоб не пропускати наших військових!
18.08.2025 15:26 Ответить
18.08.2025 15:26 Ответить
Мріяли - ось і отримали. Горбатих могила виправить
18.08.2025 15:29 Ответить
18.08.2025 15:29 Ответить
"Це про зменшення кількості дітей загалом на окупованій Луганщині"

Добре що на підконтрольній частині України кількість дітей щорічно збільшується.
18.08.2025 15:37 Ответить
18.08.2025 15:37 Ответить
Приємно дізнатись, що Луганська ОВА існує. Області вже давно не має , а чиновники є.
18.08.2025 15:43 Ответить
18.08.2025 15:43 Ответить
Только не проговоритесь,что электрика там дешевле,чем в квартальной Украине,это будет взрыв мозга.
18.08.2025 16:19 Ответить
18.08.2025 16:19 Ответить
 
 