Россияне массово закрывают колледжи и завышают тарифы на электроэнергию на временно оккупированной Луганщине
Россияне сокращают сеть образовательных учреждений на временно оккупированной Луганщине. В частности, из 60 учреждений профессионального образования, работавших в прошлом учебном году на территории так называемой "ЛНР", с сентября останется только 37. Еще 23 колледжа россияне ликвидируют. Причинами стали дефицит педагогических кадров, низкое количество студентов и сокращение финансирования из госбюджета России.
Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не об уменьшении количества желающих учиться. Это - об уменьшении количества детей в целом на оккупированной Луганщине", - подчеркнул Харченко.
В то же время, в Северодонецке фиксируют системное завышение тарифов за электроэнергию. Местные жители жалуются, что контролеры во время поквартирных обходов делают вид, что якобы снимают показатели счетчиков. Но в платежках появляются счета, которые значительно превышают реальное потребление.
оно, рудий недорозвинений імбецил вимагає віддати все окуповане кацапам.
то ж, суцільна помийка, відсутність води та сральник десь у кущах....
Добре що на підконтрольній частині України кількість дітей щорічно збільшується.