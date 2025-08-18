УКР
Білий дім не вважає, що зустріч Трампа та Зеленського обов’язково призведе до їх зустрічі з Путіним, - The Washington Post

У Білому домі не впевнені в можливості провдення зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського 18 серпня у Вашингтоні може не призвести до їхньої спільної зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це з посиланням на чиновника Білого дому пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак чиновник застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок", - йдеться в матеріалі.

Як пише видання, розроблення гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються.

Читайте: Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф

Зеленський Володимир (25133) путін володимир (24596) Трамп Дональд (6896)
ІБДшники хрінові..
показати весь коментар
18.08.2025 02:06 Відповісти
Ми в курсі ще з тих пір, як минуло 24 години після інавгурації.
показати весь коментар
18.08.2025 02:33 Відповісти
 
 