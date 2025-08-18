Білий дім не вважає, що зустріч Трампа та Зеленського обов’язково призведе до їх зустрічі з Путіним, - The Washington Post
Зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського 18 серпня у Вашингтоні може не призвести до їхньої спільної зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це з посиланням на чиновника Білого дому пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак чиновник застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок", - йдеться в матеріалі.
Як пише видання, розроблення гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються.
Марина Нєчаєва
18.08.2025 02:06
Luka Lukich
18.08.2025 02:33
