Белый дом не считает, что встреча Трампа и Зеленского обязательно приведет к их встрече с Путиным, - The Washington Post
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа в Вашингтоне может не привести к их совместной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предостерег, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", - говорится в материале.
Как пишет издание, разработка гарантий безопасности, вероятно, будет длительным процессом, что может позволить Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.
Mасований удар по Москві неабияк налякав би росіян, які досі "не відчувають війни на власній шкурі".
"Вони там живуть у теплі, і їх нічого не стосується. А треба, щоб торкнулося, щоб до них прилетіло, щоб у них під ногами задрижала земля, щоб над їхньою головою свистіли ракети... От після цього дуже багато чого зміниться."
усі якусь маячню відповідають
все кацапів жаліють
думаю країна наша приречена
бо якісь невиліковні ідіоти населяють
гур та сбу охороняють чорнишова а соловьев гуляє...
це один приклад
в мене враження повного договорняка зе з пу
тоді чому малюк не витаще дермака за шиворот на світ? як того клерка...
жах коротше
хочеться взати зброю піти на банкову і почати усіх валити
чесно
- віддати території ЗЕ НЕ МОЖЕ - бо майдан йому страшніше за 2 педофілів
- російська мова державна? - та його повісять на Золотих Воротах
- РПЦ? - так вона є, але законодавчо знову не закріпить бо це бред
І того що далі? Ну вот зустрілиcь.....ДАЛІ ШО ?
А вбивцю зустрічали з почестями . Сором , армія США
Make America Garbage Again