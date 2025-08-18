РУС
Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
Белый дом не считает, что встреча Трампа и Зеленского обязательно приведет к их встрече с Путиным, - The Washington Post

В Белом доме не уверены в возможности проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа в Вашингтоне может не привести к их совместной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предостерег, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", - говорится в материале.

Как пишет издание, разработка гарантий безопасности, вероятно, будет длительным процессом, что может позволить Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.

Читайте: Прогресс, достигнутый на Аляске, заставил Трампа отказаться от настаиваний на немедленном прекращении огня в пользу попытки заключить мирное соглашение, - Уиткофф

Топ комментарии
+12
Бариги, дилетанти, моральні виродки, тупі покидьки. Знайомтеся - адміністрація США.
18.08.2025 02:52 Ответить
+8
ЩО ШО??????????

- віддати території ЗЕ НЕ МОЖЕ - бо майдан йому страшніше за 2 педофілів
- російська мова державна? - та його повісять на Золотих Воротах
- РПЦ? - так вона є, але законодавчо знову не закріпить бо це бред

І того що далі? Ну вот зустрілиcь.....ДАЛІ ШО ?
18.08.2025 03:01 Ответить
+7
"Україна повинна вдарити по Москві. По Москві! По Москва-Сіті, Держдумі, Білому дому в Москві, який на набережній, по центрах ухвалення рішень, по Алабіно, Кубинці, по Останкіно, ВДТРК на вулиці Правди, по Жовтневому полю, по Шаболовці, тобто по центрах пропаганди.

Mасований удар по Москві неабияк налякав би росіян, які досі "не відчувають війни на власній шкурі".

"Вони там живуть у теплі, і їх нічого не стосується. А треба, щоб торкнулося, щоб до них прилетіло, щоб у них під ногами задрижала земля, щоб над їхньою головою свистіли ракети... От після цього дуже багато чого зміниться."
18.08.2025 02:57 Ответить
ІБДшники хрінові..
18.08.2025 02:06 Ответить
Ми в курсі ще з тих пір, як минуло 24 години після інавгурації.
18.08.2025 02:33 Ответить
Бариги, дилетанти, моральні виродки, тупі покидьки. Знайомтеся - адміністрація США.
18.08.2025 02:52 Ответить
шо ж про зелених вже казати
18.08.2025 05:39 Ответить
"Україна повинна вдарити по Москві. По Москві! По Москва-Сіті, Держдумі, Білому дому в Москві, який на набережній, по центрах ухвалення рішень, по Алабіно, Кубинці, по Останкіно, ВДТРК на вулиці Правди, по Жовтневому полю, по Шаболовці, тобто по центрах пропаганди.

Mасований удар по Москві неабияк налякав би росіян, які досі "не відчувають війни на власній шкурі".

"Вони там живуть у теплі, і їх нічого не стосується. А треба, щоб торкнулося, щоб до них прилетіло, щоб у них під ногами задрижала земля, щоб над їхньою головою свистіли ракети... От після цього дуже багато чого зміниться."
18.08.2025 02:57 Ответить
я про те з 22 року пишу
усі якусь маячню відповідають
все кацапів жаліють
думаю країна наша приречена
бо якісь невиліковні ідіоти населяють
гур та сбу охороняють чорнишова а соловьев гуляє...
це один приклад
в мене враження повного договорняка зе з пу
тоді чому малюк не витаще дермака за шиворот на світ? як того клерка...
жах коротше
хочеться взати зброю піти на банкову і почати усіх валити
чесно
18.08.2025 05:41 Ответить
ЩО ШО??????????

- віддати території ЗЕ НЕ МОЖЕ - бо майдан йому страшніше за 2 педофілів
- російська мова державна? - та його повісять на Золотих Воротах
- РПЦ? - так вона є, але законодавчо знову не закріпить бо це бред

І того що далі? Ну вот зустрілиcь.....ДАЛІ ШО ?
18.08.2025 03:01 Ответить
Щож такого незвичайного ****** показав трампу в лiмузинi, що той вже другу добу з розуму сходе? А???
18.08.2025 03:13 Ответить
рудий , де червоний килим для Зелі і компанії ?
18.08.2025 05:39 Ответить
І військові США доріжку не стелили . Вони що, НЕ ПОВАЖАЮТЬ Україну?
А вбивцю зустрічали з почестями . Сором , армія США
18.08.2025 06:52 Ответить
ТАКИХ ДИПЛОМАТОВ НЕОБХОДИМО ПРИ РОДАХ КОНЧАТЬ !!!
18.08.2025 06:05 Ответить
Тобто, руде чмо збирається далі затягувати час, щоб не вводити санкції проти свого наставника #уйла.

Make America Garbage Again
18.08.2025 06:22 Ответить
Тампон, сциться від страху ,від одної думки про *****.
18.08.2025 08:16 Ответить
Хутин не буде зустрічатися з ЗЕ, бо БОИТЬСЯ получити у морду
18.08.2025 06:50 Ответить
Зустріч з Трампом закінчиться нічим
18.08.2025 07:22 Ответить
Білий Дім стеле червоні доріжки перед xujlom і називає його диктором.
18.08.2025 08:04 Ответить
Тампон ,від одної думки про ***** сциться і готовий виконати будь які його забаганки.
18.08.2025 08:18 Ответить
 
 