Белый дом не считает, что встреча Трампа и Зеленского обязательно приведет к их встрече с Путиным, - The Washington Post

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа в Вашингтоне может не привести к их совместной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предостерег, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", - говорится в материале.

Как пишет издание, разработка гарантий безопасности, вероятно, будет длительным процессом, что может позволить Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.

