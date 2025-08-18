УКР
Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: оприлюднено графік

Оприлюднено публічний графік президента США Дональда Трампа, який сьогодні зустріне у Вашингтоні Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Roll Call.

Так, лідери зустрінуться о 20:00, двосторонню зустріч заплановано на 20:15.

Очікується, що вже за годину Трамп привітає європейських лідерів, о 22:00 заплановано багатосторонню зустріч.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте: Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп

Зеленський Володимир (25153) США (24070) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+6
Трамп орёт и давит на союзников, на Зеленского, на Европу, но перед Путиным ведёт себя как услужливый мальчик на побегушках.

Ни слова о Крыме, ни слова о бомбёжках гражданских, ни слова о трибунале.
Зато требование к Украине «уступить территории», чтобы диктатор остался доволен.

Это уже не дипломатия, это прямая игра на стороне Кремля.
По сути, Трамп стал рупором Путина на Западе, озвучивает то, что сам диктатор не может сказать в Вашингтоне.
18.08.2025 09:29 Відповісти
+5
Основной любитель такого мира занюханный нарцис.
Медаль Обамы не даёт жёлтому деду спокойно спать.
Надо попросить Обаму, вставить эту медаль в жопу жёлтому деду, как в прорезь игрового автомата.
И все.
Жёлтый дед исполнит очередную дурь.
И затихнет как поломанная шарманка.
18.08.2025 09:27 Відповісти
+4
Трамп может остановить войну за 24 часа и получить премию мира. Он должен организовать переговоры между путиным и Томагавком. Переговоры пройдут очень быстро, даже не поговорят про печенегов и рюриковичей. 😄
18.08.2025 09:26 Відповісти
Куди прямує Зє, на Голгофу чи в Каноссу? Чи вистачить духу не обкалятися перед самим другом путєна Рижим чмом?
показати весь коментар
18.08.2025 09:29 Відповісти
Зе не мій герой, а його оточення еічим не краще за *********.
відповідь на ваше питання можно дати якщо знати чи отримав зе для себе особисто гарантії і свого кубла і яку саме і за що. Якщо його райдер буде задоволено всіма, то наврядчі ввн буде впираттся. Я думаю, не в останю чергу його повндінка залежить і від.оманських.домовленостей і від того наскількі їх зараз відкорегував ***** і погодив з зе і його кублом.
Я не бачу бажання пуйла завершувати війну і думаю він довів це бажання зе у притаманній йому формі. А ці бажання для зе понад усе, не через любов до *****, а добру пам'ять.про долю тих хто ***** відмовив.
На місці зе, будь яка притомна людина, дивлячісь на тисячі загиблих людей і зруйновану Україну в тому числі величезними стараннями його самого, убоялася б більшої кари ніж помста *****, і в прямому ефірі звільнила себе від домовленостей з *****м роЗповівши все і на весь світ ПРАВДУ. Зустріч з рудим збоченцем саме те місце де ніхто з його оточення йому рота не закриє.
Це шанс врятувати не тільки Україну, себе, але і весь світ від підкілимних кривавих домовленостей.
18.08.2025 09:44 Відповісти
2 педофіла не образять один одного
18.08.2025 09:33 Відповісти
Якщо б тільки педофіли. Вони вбивці і садисти!
18.08.2025 09:46 Відповісти
Пока все по плану для краснова
18.08.2025 09:30 Відповісти
Дуже хочу прочитати розклад зустрічі трампа з епштейном. Сподіваюсь вона відбудеться дуже скоро, скоріше ніж хотів би трамп.
18.08.2025 09:31 Відповісти
А обід в розпорядку.???😂😂😂
18.08.2025 09:44 Відповісти
Трамп остаточно перейшов на «валізну дієту». Жере виключно те, що насрав путін в валізу.
18.08.2025 09:48 Відповісти
американські військові навколішках будуть стелити червону доріжку?
18.08.2025 10:10 Відповісти
...трампу і відкофу в ад!
18.08.2025 10:29 Відповісти
Арестович: Украина могут разделить на три части, одна из которых будет в России - час вже Буданову взяти інтерв'ю у цього покидька!
18.08.2025 10:28 Відповісти
 
 