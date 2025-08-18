Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: оприлюднено графік

Оприлюднено публічний графік президента США Дональда Трампа, який сьогодні зустріне у Вашингтоні Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Roll Call.

Так, лідери зустрінуться о 20:00, двосторонню зустріч заплановано на 20:15.

Очікується, що вже за годину Трамп привітає європейських лідерів, о 22:00 заплановано багатосторонню зустріч.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте: Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп