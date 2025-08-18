Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: оприлюднено графік
Оприлюднено публічний графік президента США Дональда Трампа, який сьогодні зустріне у Вашингтоні Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Roll Call.
Так, лідери зустрінуться о 20:00, двосторонню зустріч заплановано на 20:15.
Очікується, що вже за годину Трамп привітає європейських лідерів, о 22:00 заплановано багатосторонню зустріч.
Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Топ коментарі
+6 Nika Vesela
показати весь коментар18.08.2025 09:29 Відповісти Посилання
+5 Nika Vesela
показати весь коментар18.08.2025 09:27 Відповісти Посилання
+4 Nika Vesela
показати весь коментар18.08.2025 09:26 Відповісти Посилання
відповідь на ваше питання можно дати якщо знати чи отримав зе для себе особисто гарантії і свого кубла і яку саме і за що. Якщо його райдер буде задоволено всіма, то наврядчі ввн буде впираттся. Я думаю, не в останю чергу його повндінка залежить і від.оманських.домовленостей і від того наскількі їх зараз відкорегував ***** і погодив з зе і його кублом.
Я не бачу бажання пуйла завершувати війну і думаю він довів це бажання зе у притаманній йому формі. А ці бажання для зе понад усе, не через любов до *****, а добру пам'ять.про долю тих хто ***** відмовив.
На місці зе, будь яка притомна людина, дивлячісь на тисячі загиблих людей і зруйновану Україну в тому числі величезними стараннями його самого, убоялася б більшої кари ніж помста *****, і в прямому ефірі звільнила себе від домовленостей з *****м роЗповівши все і на весь світ ПРАВДУ. Зустріч з рудим збоченцем саме те місце де ніхто з його оточення йому рота не закриє.
Це шанс врятувати не тільки Україну, себе, але і весь світ від підкілимних кривавих домовленостей.
Медаль Обамы не даёт жёлтому деду спокойно спать.
Надо попросить Обаму, вставить эту медаль в жопу жёлтому деду, как в прорезь игрового автомата.
И все.
Жёлтый дед исполнит очередную дурь.
И затихнет как поломанная шарманка.
Ни слова о Крыме, ни слова о бомбёжках гражданских, ни слова о трибунале.
Зато требование к Украине «уступить территории», чтобы диктатор остался доволен.
Это уже не дипломатия, это прямая игра на стороне Кремля.
По сути, Трамп стал рупором Путина на Западе, озвучивает то, что сам диктатор не может сказать в Вашингтоне.