Перед зустріччю Зеленського та Трампа: Китай закликав сторони війни до переговорів та тривалого миру

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін підтримує всі міжнародні зусилля з пошуку політичного завершення війни та очікує на участь усіх сторін у мирних переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Китай підтримує всі зусилля з продовження мирного врегулювання "української кризи" та радий бачити продовження взаємодії і покращення відносин між Сполученими Штатами і Росією, а також сприяння політичному врегулюванню "кризи", - зазначила Мао Нін.

Водночас речниця не відповіла на запитання, чи готовий Китай стати гарантом безпеки України у випадку припинення вогню. Вона наголосила, що позиція Пекіна залишається "послідовною і чіткою" - підтримка діалогу та пошуку мирного розв’язання.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та чітка. Ми продовжуватимемо просувати переговори про мир і по-своєму сприяти політичному завершенню кризи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.