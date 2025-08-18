Перед зустріччю Зеленського та Трампа: Китай закликав сторони війни до переговорів та тривалого миру
Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін підтримує всі міжнародні зусилля з пошуку політичного завершення війни та очікує на участь усіх сторін у мирних переговорах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Китай підтримує всі зусилля з продовження мирного врегулювання "української кризи" та радий бачити продовження взаємодії і покращення відносин між Сполученими Штатами і Росією, а також сприяння політичному врегулюванню "кризи", - зазначила Мао Нін.
Водночас речниця не відповіла на запитання, чи готовий Китай стати гарантом безпеки України у випадку припинення вогню. Вона наголосила, що позиція Пекіна залишається "послідовною і чіткою" - підтримка діалогу та пошуку мирного розв’язання.
"Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та чітка. Ми продовжуватимемо просувати переговори про мир і по-своєму сприяти політичному завершенню кризи", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
А московітам ******, вони допомагають убивати Українців!!
Аброхамій, від них, просто у захваті!
А потім поглянути хто зараз при владі і порахувати нарешті 2+2