УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
1 089 20

Перед зустріччю Зеленського та Трампа: Китай закликав сторони війни до переговорів та тривалого миру

Речниця МЗС КНР Мао Нін про зустріч Трампа та Зеленського

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін підтримує всі міжнародні зусилля з пошуку політичного завершення війни та очікує на участь усіх сторін у мирних переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Китай підтримує всі зусилля з продовження мирного врегулювання "української кризи" та радий бачити продовження взаємодії і покращення відносин між Сполученими Штатами і Росією, а також сприяння політичному врегулюванню "кризи", - зазначила Мао Нін.

Водночас речниця не відповіла на запитання, чи готовий Китай стати гарантом безпеки України у випадку припинення вогню. Вона наголосила, що позиція Пекіна залишається "послідовною і чіткою" - підтримка діалогу та пошуку мирного розв’язання.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та чітка. Ми продовжуватимемо просувати переговори про мир і по-своєму сприяти політичному завершенню кризи", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: оприлюднено графік

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Китай (4818) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+8
Китай керує ****** і є спільником ***** в геноциді українців. Це вже бачать всі! Китай бреше і "втрачає лице". Якщо у мене є можливість вибору я не купую китайське. Купувати китайське тепер означає годувати спільника ***** і ... вбивати себе.
18.08.2025 12:42 Відповісти
+7
Тупа балаканина, керівництва китайців, для внутрішнього вживання!!
А московітам ******, вони допомагають убивати Українців!!
Аброхамій, від них, просто у захваті!
18.08.2025 12:39 Відповісти
+6
А чого перед зустріччу ***** з трампом не закликав? Це не ***** має на перемовини та мир погодитись?
18.08.2025 12:40 Відповісти
100500%.
18.08.2025 12:55 Відповісти
Радив би почитати трохи історію і поглянути на прізвища тих істот, що створили голодомор у 32-33 роках.
А потім поглянути хто зараз при владі і порахувати нарешті 2+2
18.08.2025 13:10 Відповісти
Ці "відкриття" я зробив ще 40 років назад..
18.08.2025 13:18 Відповісти
А ще жовті обезяни підтримують ***** електронікою, так?
18.08.2025 12:43 Відповісти
Цинічні, безжальні жовтошкірілюдоїди говорять про мир.
18.08.2025 12:45 Відповісти
Хтось ще вірить комунякам?
18.08.2025 12:48 Відповісти
китайці ,шоб вам місця невистачало в світі ,шоб вас гнали як прокаженних звідусюди !!!!
18.08.2025 12:49 Відповісти
Горіть в пеклі, китайози.
18.08.2025 12:49 Відповісти
18.08.2025 12:52 Відповісти
Китай вже заїбав, кончені спонсори террористів
18.08.2025 12:52 Відповісти
Ага, а бактерія дізентирії закликала сраку до міцного імунітету.
показати весь коментар
2022й рік. Олімпада в Пекині. ху"ло летить до Сі Дціньпіна отримати згоду на початок війни проти суверенної держави України. Той таку зноду дає, повіривши, що Київ впаде за три дні, але просить розпочати вторгнення після закриття олімпади. Після того, як російкі війська отримали відсіч, Китай почав казати, що не може допустити поразки росії. Фінасування російської агресії через купівлю її нафти, поставки комплектуючих для виробництва шахедів і іншої зброї, дозвіл на відправку військових КНДР. І тепер вони щось там бубнять про переговори й мир.
18.08.2025 13:25 Відповісти
Китайози, закрийте своє єпало!!! От коли ви перестанете підтримувати монголоїдів, тоді можливо хтось зверне на вас увагу!!!! А зараз на....уй!!!!!
18.08.2025 14:07 Відповісти
Китай, не забувай про базовий сенс свого існування...
18.08.2025 14:13 Відповісти
Китай зацікавлений у капітуляції України.
18.08.2025 14:29 Відповісти
 
 