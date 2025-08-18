Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Большой день в Белом доме. У нас никогда не было так много европейских лидеров здесь одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты(???" - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

