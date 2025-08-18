РУС
Встреча Трампа и Зеленского
2 455 31

Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Большой день в Белом доме. У нас никогда не было так много европейских лидеров здесь одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты(???" - говорится в сообщении.

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и лидерами Европы

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стармер перед встречей с Трампом: Нужно обеспечить справедливый мир в Украине. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Бо в історії цього світу ще не було такого *********** США, якого треба було приводити до тями всією Європою і всім світом.
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
18.08.2025 16:20 Ответить
Всі злетілися гамувати рижого п.дора. А то ще видасть указ про приєднання США до РФ в якості автономії.
18.08.2025 16:20 Ответить
Так багато всіх приїхало, бо ніколи ще в Білому домі не сидів такий дурень, як руде опудало.
18.08.2025 16:37 Ответить
рижий дуболоб
18.08.2025 16:18 Ответить
Всі злетілися гамувати рижого п.дора. А то ще видасть указ про приєднання США до РФ в якості автономії.
18.08.2025 16:20 Ответить
Всі надіються на тебе - Донні - ти ж не підведеш?
18.08.2025 16:19 Ответить
Бо в історії цього світу ще не було такого *********** США, якого треба було приводити до тями всією Європою і всім світом.
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
18.08.2025 16:20 Ответить
+100500.
18.08.2025 17:49 Ответить
Якби тобі гуртом ***** ввалили, може трохи користи було б.
18.08.2025 16:22 Ответить
Нобелівський комітет-дайте йому сєльодкі.
18.08.2025 16:22 Ответить
Хер тобі, а не Донбасс. І не Крим тобі, а теж хер. Аби тількі наш зелений банкрот не розказав нам про сказочниє гарантії, що йому Трам на воротнік поклав.
18.08.2025 16:22 Ответить
трамп ,підхалим х* їв ! ...
18.08.2025 16:24 Ответить
З вісх тіх лідерів більш менш адекватні тільки Мелоні,Стубб генсек Нато Рютте та частково Стармер. Слава Богу що серед бредогонів тільки Макрона запросили.
18.08.2025 16:24 Ответить
Воно ще й цим гордиться що весь світ приїхав облізлого шизоїда вгамовувати. Заміть плітиків повинна була приїхати бригада психіатрів визначати тип шизофренії у Тампона і його команди
18.08.2025 16:28 Ответить
Трамп посмотри на это с другой стороны - Они все едут потому что ты позор США !!!
18.08.2025 16:29 Ответить
бреше, великий день для трампа - це приймати путіна на червоній доріжці .

трамп так тепло приймав військового злоинця, ніби це не президент сша, а якийсь гей-порно актор на зйомках порнухи про діда карлика і 2-метрового діда з солярія
18.08.2025 16:29 Ответить
Ну так і хазяїном у цьому Домі ніколи не був такий ідіот.
18.08.2025 16:37 Ответить
Так багато всіх приїхало, бо ніколи ще в Білому домі не сидів такий дурень, як руде опудало.
18.08.2025 16:37 Ответить
Чубчику, не тішся, Нобелівської премії не буде.
18.08.2025 16:43 Ответить
Толку з того.
18.08.2025 16:44 Ответить
ПРО ЯКУ ЧЕСТЬ ІДЕ МОВА.ЯКЩО ТИ ЇЇ ПРОСРАВ НА АЛЯСЦІ РАЗОМ З РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ КУЙЛОМ???
18.08.2025 16:46 Ответить
Що не кажіть , а всі ті історії про трампа, шлюх, золотий дощ, відео, мільярди які давали йому кгбешники - виявились правдою. Бо іншого пояснення його дій просто немає.
18.08.2025 16:50 Ответить
Приехали ******** учить уму-разуму. Чего не понятно?
18.08.2025 17:11 Ответить
When you delegate your security to someone else, you are recognizing him as your boss and putting yourself at his mercy - because he can bring about your destruction if he so chooses. And while your boss is benevolent, it seems fine. But then one day the boss may demand that you not only kiss his ass on a daily basis, but do so with joy, enthusiasm and fervor, and solemnly declare, time and again, that you have not tasted anything sweeter in your entire life. And all the kissing will not guarantee anything, because you are in control of nothing. That's the situation Europe is finding itself in.
18.08.2025 17:13 Ответить
Буде бігділ, бігділ, абрвалг, абрвалг.
18.08.2025 17:14 Ответить
Бо такого дурня сша ще на мала
18.08.2025 17:17 Ответить
І в обов'язковому порядку нагородіть його премію ШНОБІЛЯ бо цей американський баран ні на що більше не заслуговує тормоз рижий.
18.08.2025 17:22 Ответить
Ну так в Білому домі ніколи не було такого довбойоба, шоб його треба було вгамовувати всім світом...
18.08.2025 17:33 Ответить
На буйного потрібно більше санітарів.
18.08.2025 17:34 Ответить
ХОРОШИЙ ЗАГОЛОВОК, жаль що він не стосується України.
18.08.2025 17:36 Ответить
А чому всі з`їхалися? Лікувати ідіота.
18.08.2025 17:39 Ответить
 
 