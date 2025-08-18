Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Большой день в Белом доме. У нас никогда не было так много европейских лидеров здесь одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты(???" - говорится в сообщении.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
трамп так тепло приймав військового злоинця, ніби це не президент сша, а якийсь гей-порно актор на зйомках порнухи про діда карлика і 2-метрового діда з солярія