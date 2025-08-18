У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios

Один із радників Дональда Трампа не виключає, що США могли б розгорнути свої війська на території України в рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Видання нагадало, що Рубіо та Віткофф заявили, що Путін вперше погодився з тим, що США та європейські партнери можуть надати гарантії безпеки Україні.

На запитання, чи можуть такі гарантії безпеки включати розміщення американських військ в Україні, один радник Трампа приватно відповів ствердно.

Водночас інший радник заявив, що наразі це невідомо. За його словами, переговори на цю тему в пресі вестися не будуть.

Нагадаємо, раніше Росія відкидала можливість розміщення військ країни-членів НАТО на території України.

