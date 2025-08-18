УКР
1 656 35

У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios

Гарантії безпеки Чи розмістять США війська на території України

Один із радників Дональда Трампа не виключає, що США могли б розгорнути свої війська на території України в рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Видання нагадало, що Рубіо та Віткофф заявили, що Путін вперше погодився з тим, що США та європейські партнери можуть надати гарантії безпеки Україні.

На запитання, чи можуть такі гарантії безпеки включати розміщення американських військ в Україні, один радник Трампа приватно відповів ствердно.

Водночас інший радник заявив, що наразі це невідомо. За його словами, переговори на цю тему в пресі вестися не будуть.

Нагадаємо, раніше Росія відкидала можливість розміщення військ країни-членів НАТО на території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обговорюватимуть з партнерами майбутні гарантії безпеки для України, - Рубіо

миротворці (863) США (24070) Трамп Дональд (6913) гарантії безпеки (161)
+12
США могли бы ввести санкции против рашки,
США могли бы дать Украине больше оружия,
США могли бы разместить свои войска ....

Если бы не были балаболами
18.08.2025 15:07 Відповісти
+12
18.08.2025 15:08 Відповісти
+11
Усі бачили їх будапештський меморандум? А як вони з Афгану тикають?
А ЯК КИЛИМОК КРИВАВОМУ ВБИВЦІ СТІЛЯТЬ?

ідіть на фіг з Вашею брехнею
18.08.2025 15:07 Відповісти
Что у них за трех позиционный переключатель! Не выключили, не включили. Третье положение зависли?
18.08.2025 15:06 Відповісти
США могли бы ввести санкции против рашки,
США могли бы дать Украине больше оружия,
США могли бы разместить свои войска ....

Если бы не были балаболами
18.08.2025 15:07 Відповісти
Усі бачили їх будапештський меморандум? А як вони з Афгану тикають?
А ЯК КИЛИМОК КРИВАВОМУ ВБИВЦІ СТІЛЯТЬ?

ідіть на фіг з Вашею брехнею
18.08.2025 15:07 Відповісти
18.08.2025 15:08 Відповісти
тільки у вкрай тупих не вистачило розуму перевдягнути у цивільне.
18.08.2025 15:20 Відповісти
рудий донні попередив про таке ***** в анкориджі?
як ні, то це все бла-бла-бла
беріть приклад зі Стармера - усе тихо, чітко, по суті та ефективно
18.08.2025 15:08 Відповісти
Не виключають чи не включають?
18.08.2025 15:09 Відповісти
Анонімне джерело - Трамп шо каже?
18.08.2025 15:09 Відповісти
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили".

Даже в российской википедии написано, что россия основана на основе Ростово-Суздальського княжества. А Ростово-Суздальское княжество было окраинным, периферийным, вассальным, колониальным княжеством Киевской Руси, где проживали угрофинны. Они были нашей окраиной. Потом Золотая орда захватила Ростово-Суздальское княжество. Оно 300 лет пребывало в Составе Орды. За это время на его территории появилось Московское княжество, которое подмяло под себя Ростовское и Суздальское. Потом, когда Орда развалилась, Московия захватила Владимирское княжество и Новгородское и начала присваивать земли в Азии. Россия пересобрала золотую орду, только с новой столицей, с Москвой. «Россия - это реинкарнация Золотой Орды». Виталий Портников. И россия полностью скопировала политику Золотой Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). С этой неограниченной властью правителя россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - с помощью отрицательной генетической селекции вывели расу рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.

"русские - генетические рабы" российский историк Эдвард Радзинский.
Кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
18.08.2025 15:09 Відповісти
если будете базироваться в Крыму - мы ЗА!, если во Львове-против!
18.08.2025 15:09 Відповісти
далі Києва на схід мерікоси не підуть, бо там можуть і вбити
18.08.2025 15:12 Відповісти
Та нехай у Сумах, Харкові та Дніпрі спочатку базуються...а не Буковель на НГ виглядають..
18.08.2025 15:13 Відповісти
Та вони засцять навіть до Львову приїхати, ви про що
Це не фантистичні бойовики знімати пачками для імітації супервбивць, на ділі на колінах путіну доріжки стелять
18.08.2025 15:49 Відповісти
Я так розумію у Донецьку, Маріуполі і Луганську...
18.08.2025 15:12 Відповісти
Мечта все стран американские войска. Американский мир гораздо привлекательнее.
18.08.2025 15:13 Відповісти
Комусь ще потрібні тряпки для розгортування доріжок?
18.08.2025 15:50 Відповісти
Один із радників не виключає... Гнать його мітлою,якщо не знає ,як виключать...))
18.08.2025 15:14 Відповісти
А я хіба таке казав??? Піддобрює.... а потім все зійде на нівець..Разом з хкуйлом будуть окупувати Україну..А причину знайдуть
18.08.2025 15:14 Відповісти
Коротко напиши ,що там.😆
18.08.2025 15:19 Відповісти
Безпаливне джерело енергії, нафта йде в еротичну подрож. Подивись рисунки і сам зрозумієш. Передайте кому слід щоб йому передали і не тягніть гуму.
18.08.2025 15:27 Відповісти
Вірити Тампону це всерівно ,що повірити *****.
18.08.2025 15:17 Відповісти
тобто нарешті "уТрампа" прийшло розуміння, що у найближчому майбутньому бойові дії не припиняться.
18.08.2025 15:17 Відповісти
Американські війська вже були в Україні, даже свою базу в Очакові будували. Ми так раділи цьому захисту і що ну американці точно не залишать цю базу. А потім америкоси так драпонули що ніхто і не замітив. Або як з Афганістану драпали від босоогих талібів на верблюдах, При цьому давали Афганцям гарантії безпеки і даже трильйони доларів вклали
18.08.2025 15:18 Відповісти
Остання справжня перемога США була у Другій світовій. А потім суцільний обсерон зі зрадою союзників. Нагадають про Ірак. Та не бажали іракці гинути за Хусейна. Ось і все
18.08.2025 15:18 Відповісти
Не ну корейцев спасли от комуняк ещё. Это из последнего за 75 лет.
18.08.2025 15:51 Відповісти
Трамп і його посіпаки такі ж брехливі як і кремлівська кацапня ! Згадайте Будапештський меморандум..... Як що трамп волае проти допомоги в обхід нато.....то який захист може бути в реаліях !?????????? ---- Очевидна брехня під керівництвом путена !!!! У путена е компромат на трампа, бо як що така істота як трамп, яка держіть своїх посіпак в ,,йожових рукавицях,, і преступае всі демократіі в США і чхати хоче на закон, але піджав хвіст перед путеном.... то уявіть що то за компромат якого трамп боїться більше, ніж імпічменту і судових справ проти нього....!!!???
18.08.2025 15:18 Відповісти
НьюВасюки від Трампа.
18.08.2025 15:19 Відповісти
Гаранти безпеки і ті кому давали гарантії в одному фото
18.08.2025 15:22 Відповісти
18.08.2025 15:24 Відповісти
Це ворожа нам країна (зараз) ! Ні в якому разі! Зроблять операцію по здачі. Трамп мусив придумати щось таке, що було б яскравим і щоб не відмовили. Це приманка!
18.08.2025 15:25 Відповісти
Завтра трампон передумає і виведе дві роти солдат.
Про що домовлятись якщо домовленості не працюють?
18.08.2025 15:27 Відповісти
Вірити апельсину,це себе дурити. Воно тричі за добу вивалює у соц.мережі дебільні,брехливі дописи,які суперечать одне одному!
Тому,доки під Херсоном чи Запоріжжям не буде майоріти штандарт якоїсь аеро-десантної бригади з Арізони чи Техасу то все пусті балачки!
18.08.2025 15:29 Відповісти
Іде вал суцільної брехні. Ти тіпа підпиши, все буде. Хер вам.
18.08.2025 16:02 Відповісти
Ну, розташуються на кордоні з Польщею і будуть сидіти. Чоловік так з пів сотні. І пара Хамві.
Це до першого пострілу.
А потім зроблять крок через кордон і все...
18.08.2025 16:05 Відповісти
 
 