США обговорюватимуть з партнерами майбутні гарантії безпеки для України, - Рубіо
США консультуватимуться з європейськими лідерами щодо майбутніх гарантій безпеки для України.
Про це заявив державний державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Рубіо запитали про те, як може працювати запропонована президентом Дональдом Трампом ідея безпекових гарантій для України.
"Саме над цим ми й будемо працювати… Це одна з причин, чому я вчора розмовляв з усіма радниками з питань національної безпеки, з групою з різних європейських країн. Завтра сюди приїжджають європейські лідери, глави держав разом з президентом Зеленським, щоб обговорити це більш детально", - сказав очільник Держдепу.
Він наголосив, що Україна "має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами та створювати безпекові альянси з іншими країнами".
Крім цього, Рубіо відкинув припущення, що європейські лідери приїдуть до Вашингтона, щоб "захистити Зеленського від тиску".
"Ні, це не так. Вони приїжджають не для цього – це неправда. Вони не приїжджають сюди завтра, щоб захистити Зеленського від тиску… О, це така дурнувата медійна версія, що вони приїжджають сюди завтра, тому що Трамп збирається змусити Зеленського укласти невигідну угоду", - заявив дипломат.
За словами глави Держдепу, президент США запросив їх приїхати для обговорення подальших дій.
Рубіо додав, що упродовж останніх днів відбулося кілька раундів консультацій, зокрема у Великій Британії, і нинішні переговори у Вашингтоні мають стати продовженням цього процесу.
Він мабуть учуяв що пахне жареним і сховався
путін і росія - банкроти, вони не витягнуть продовжувати цю війну, економіка росії сипеться, на росії масово закриваються заводи, в окремих регіонах рф вже починають вводити карткову систему на продукти, в росії вже дефіцит продуктів і вона різко збільшує їх імпорт, але правда в тому, що валютних запасів в росії вже майже не залишилося.
А дефіцит бюджету рф скоро сягне вже 10 трлн рублів, вони кинули всі свої гроші в топку війни і тупо спалили, їх чекає гіперінфляція. Їх економіка майже мертва - вона нічого не виробляє вже, тільки "воєнку" (яка тут же "згорає"). В них нема з чого заробляти вже гроші. Все встало.
Саме в цей момент США, Трамп примушують Україну до капітуляції перед росією - щоби врятувати росію від обвалу її економіки, від голодного бунту, гіперінфляції, і зрештою - від поразки (як це вже було, наприклад з російською імперією в Першу світову війну).
Які можуть бути "переговори", про що? Про капітуляцію та розчленування України, коли росія фактично вже програла цю війну? Нам треба просто встояти, ще трохи. А нам нав'язують розчленування та капітуляцію, зняття санкцій з росії та її відновлення за рахунок нас, коли росія вже фактично програла.
І присипляють якимись "гарантіями". Гарантіями чого - знищення України?
Отямтеся.