США обговорюватимуть з партнерами майбутні гарантії безпеки для України, - Рубіо

США консультуватимуться з європейськими лідерами щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Про це заявив державний державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо запитали про те, як може працювати запропонована президентом Дональдом Трампом ідея безпекових гарантій для України.

"Саме над цим ми й будемо працювати… Це одна з причин, чому я вчора розмовляв з усіма радниками з питань національної безпеки, з групою з різних європейських країн. Завтра сюди приїжджають європейські лідери, глави держав разом з президентом Зеленським, щоб обговорити це більш детально", - сказав очільник Держдепу.

Він наголосив, що Україна "має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами та створювати безпекові альянси з іншими країнами".

Крім цього, Рубіо відкинув припущення, що європейські лідери приїдуть до Вашингтона, щоб "захистити Зеленського від тиску".

"Ні, це не так. Вони приїжджають не для цього – це неправда. Вони не приїжджають сюди завтра, щоб захистити Зеленського від тиску… О, це така дурнувата медійна версія, що вони приїжджають сюди завтра, тому що Трамп збирається змусити Зеленського укласти невигідну угоду", - заявив дипломат.

За словами глави Держдепу, президент США запросив їх приїхати для обговорення подальших дій.

Рубіо додав, що упродовж останніх днів відбулося кілька раундів консультацій, зокрема у Великій Британії, і нинішні переговори у Вашингтоні мають стати продовженням цього процесу.

