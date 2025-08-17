УКР
Новини Гарантії безпеки для України
827

Україна має стати сталевим дикобразом, - фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС зробити внесок у гарантії безпеки

Зеленський, фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президентки ЄК, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, також не може бути жодних обмежень щодо ЗСУ та допомоги від інших країн.

"Україна має стати сталевим дикобразом, яку не може перетравити жоден нападник", - наголосила вона.

Також фон дер Ляєн привітала наміри президента США Дональда Трампа докластися до гарантій безпеки, які будуть схожими на п'яту статтю НАТО.

Вона зазначила, що ЄС і "коаліція охочих" готові зробити свій внесок.

Читайте також: Гарантії безпеки - це сильна армія України, фінансування армії може дати тільки Європа, - Зеленський

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (839) гарантії безпеки (157)
Топ коментарі
+8
І чого ж Україна не стала сталевим дикобразом за ці 3 роки? Хто їй заважав? Може хтось зброї недопоставив, хоча постійно про це розказував?
17.08.2025 20:07 Відповісти
+6
❗️Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Путін не бажає миру - Макрон
17.08.2025 20:06 Відповісти
+2
пуйло не хоче миру, рашка пропонує Україні капітуляцію, - зараз заявив Макрон
17.08.2025 20:01 Відповісти
Макрон теж в лютому 2022 р , обнімався з хутіном, а що вони там "домовлялися" то теж ще загадка.
17.08.2025 20:23 Відповісти
При цьому пані порадьте йому аби він мав пристойний вигляд. А не траурний вигляд в.о. президента
17.08.2025 20:01 Відповісти
❗️Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Путін не бажає миру - Макрон
17.08.2025 20:06 Відповісти
А хто ж Україна зараз для ***** ? Яку він же 3.5 років не може перетравити !!
17.08.2025 20:16 Відповісти
Жіночки з "Chi Оmega" не читають книжок? Коби читали, то не задавали б дурних питань.
17.08.2025 20:25 Відповісти
Заважали ті хто займався великим крадівництвом та не налагодили власне виробництво зброї.
17.08.2025 20:48 Відповісти
Америка - це не президент, а свідомі громадяни Америки.

Президент Трамп! Я щойно бачив вашу зустріч із президентом Путіним.

Це було так ніяково!

Ви стояли там, як маленька біла макароніна,

як хлопчик-фанат. Я запитував себе, коли Ви вже попросите його дати автограф або зробити селфі.

‼️‼️‼️Ви зрадили нашу розвідку, нашу судову систему, і, найголовніше, нашу країну на цій конференції. …

Арнольд Шварценеггер
17.08.2025 20:12 Відповісти
Це лише слова. Вже б стала, якщо б хотіли.
17.08.2025 20:13 Відповісти
Дикобраз - це в майбутньому - зараз допоможіть щоб Україну не перекроїли
17.08.2025 20:19 Відповісти
Сталевий дикобраз это не гарантии безпеки, а стремление увидеть последнего украинца.
17.08.2025 20:31 Відповісти
Как пагодка в масквє, п**р?
Перефразую твоє - останній, кого ти побачиш, це буде українець.

Додам - багато хто з твоїх русскіх пахомчиків - земляків мене особисто теж бачили. Догнивають по полям вздовж посадок.
17.08.2025 20:34 Відповісти
Нет, это стремление увидеть последнего россиянина. Ибо они (россияне) - деб#лы, как и ты, до последнего будут верить российской пропаганде, в надежде победить Украину. Гарантии безопасности, возможно, остановили бы путина и спасли бы россиян. А без них война продолжится до последнего россиянина и, возможно, северокорейца.
17.08.2025 20:59 Відповісти
Дайте дозвіл громадянам ЄС приєднатися до ЗСУ. Зніміть кримінальну статтю за наймання.
17.08.2025 20:43 Відповісти
Наскільки знаю, кримінальне покарання за іноземне найманство є лише у Угорщини та Хорватії.
Знаєш, чому за те знаю?
Тому що бойові побратими з цих країн ніколи не фотографувалися з відкритими обличчами.
З усіх інших країн - без проблем.
17.08.2025 20:49 Відповісти
А може краще, щоб уся Європа разом з Україною стала «сталевим дикобразом», на яку б не посміли нападати вороги? Вони не хочуть чомусь ставати теж цим дикобразом? Цікаво, чому?

P.S. знову пусті балачки і декларативна політика, яка малоефективна, якщо після слів немає чітких дій, підтверджуючих їх…
17.08.2025 20:46 Відповісти
ну наверно станет стальным дикобразом когда с 18 летних в окопы пошлют
17.08.2025 20:48 Відповісти
ну, й скільки тобі рочків, синку?
17.08.2025 20:51 Відповісти
Якраз стільки, щоби Тису можна вже було перетинати.
17.08.2025 21:15 Відповісти
Україна має стати країною з великим арсеналом ядерної зброї. Все інше це пустий піздьож
17.08.2025 20:54 Відповісти
Что же вам либерастам мешало осенью 22г или весной 23 г это зделать? В смысле стальным дикобразом! Или опять 31 ,Абрамс, и столько примерно ,Леопардов, и 15 штук Ф-16 с по 3 штуки в пол года и 74 года изготовления!? Никуёвый дикобраз---но пластилиновый!
17.08.2025 20:55 Відповісти
Ну тепер ще підкиньте свого списаного старого мотлоху для дикобраза🤣🤣🤣
17.08.2025 20:58 Відповісти
Гарантії залиште собі (Україна їх вже має з 5-го грудня 1994-го року), а ЗСУ надайтне ******* зброю в необхідній кількості. Більше нічого не треба.
17.08.2025 21:12 Відповісти
 
 