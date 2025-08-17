Україна має стати сталевим дикобразом, - фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС зробити внесок у гарантії безпеки
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність.
Про це вона сказала під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президентки ЄК, Україна має отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, також не може бути жодних обмежень щодо ЗСУ та допомоги від інших країн.
"Україна має стати сталевим дикобразом, яку не може перетравити жоден нападник", - наголосила вона.
Також фон дер Ляєн привітала наміри президента США Дональда Трампа докластися до гарантій безпеки, які будуть схожими на п'яту статтю НАТО.
Вона зазначила, що ЄС і "коаліція охочих" готові зробити свій внесок.
