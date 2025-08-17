УКР
Новини Гарантії безпеки для України
792 21

Гарантії безпеки - це сильна армія України, фінансування армії може дати тільки Європа, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що надійна гарантія безпеки для України - це її сильна армія. Озброювати її можуть як внутрішні виробники, так і європейські та американські підприємства.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що сигнали президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо цього, оскільки той не дасть жодних гарантій безпеки.

"Передусім я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін не дасть ніяких гарантій безпеки", - сказав президент.

Читайте також: Путін сказав Трампу, що готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Одним із "гарантів" назвав Китай, - Axios

Глава держави наголосив, що гарантії безпеки – це сильна армія, яку може дати лише Україна. Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю – внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.

Він додав, що сигнали Росії про гарантії безпеки – це поки "просто слова".

"Те, про що ви говорите, мені здається, це сигнали російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, поки що це просто слова", - сказав Зеленський.

Читайте також: Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) гарантії безпеки (157)
Топ коментарі
+7
+6
+5
Захід нам поможе!
17.08.2025 16:49 Відповісти
Если для армии покупать яйца по 12 грн./ кг., то и Европа может не потянуть финансирование
17.08.2025 16:49 Відповісти
По 17гр,пардон..
17.08.2025 16:50 Відповісти
Ну да, по 17
17.08.2025 16:53 Відповісти
ну, якщо в голові лише яйця, то змін не так швидко дочекаємось.
17.08.2025 17:03 Відповісти
Ви про яйця в головах у тих, хто має дати про забезпеченн армії та розвиток оборони, чи про що?
17.08.2025 17:06 Відповісти
все Вам, пане, добре відомо про звідки у тих "яєць в голові" ноги виросли і навіть хто їх "запліднив" і коли.
17.08.2025 17:25 Відповісти
Яйця по 17гр..-це лише один епізод з тисяч..Второпав,придурок?
17.08.2025 17:23 Відповісти
Що це позорисько несе?
17.08.2025 16:49 Відповісти
а як Порошенко зробив сильні ЗСУ? шо клоуне мізків не хватає зробити?
17.08.2025 16:50 Відповісти
СЛОВА ПОРОШЕНКА СТАЛИ НАШОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
❗️😔 https://www.youtube.com/shorts/umjRhYPWSXY
17.08.2025 17:10 Відповісти
Фінансування армії є прерогативою її уряду, йолопе.
17.08.2025 16:52 Відповісти
Скільки ти,падло,в асфальт грошенят українців вгатило?
17.08.2025 16:52 Відповісти
"…Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю - внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.» - квартальна порноактриса розписалася в тому що нінащо не спроможна. А ніт, порноактриса вміло саботує будівництво заводу Рейнметал.
17.08.2025 16:54 Відповісти
Не крпв би ти, падла з отіма 4-5 манагерами (Портнов вже - 1) та Слугами *****, тоді і фінансування від ЄС було б не потрібне і повномаштабного вторгнення б не було. Прийде час відповісте за все тварюки Zелені.
17.08.2025 16:55 Відповісти
Схоже воно вже на все погодилося...
17.08.2025 16:56 Відповісти
Простіше кажучи: Дайте гроші на схеми, а армію волонтери забезпечать, на крайняк санкції з Порошенка зніму
17.08.2025 17:00 Відповісти
А ми трамп, трамп.
А воно вже гарантії "обміну територіями" шукає. І як не дивно "гарантіями" будуть гроші ЕС, які можна буде вдало розмістити на депозитах в ОАЕ...
17.08.2025 17:00 Відповісти
"фінансування армії може дати тільки Європа Джерело: https://censor.net/ua/n3569100"

а Зеленський може дати тільки кодло мародерів, які це вінансування будуть красти.
17.08.2025 17:13 Відповісти
Мало того, зеленський заважає фінансувати армію зі своїх коштів волонтерам, таким, як Порошенко, блокуючи їхні рахунки і оголошуючи незаконні санкції.
Зеленський поводить себе, як злодій і запеклий ворог України.
17.08.2025 17:17 Відповісти
От нахера Україні такі керівники?
17.08.2025 17:13 Відповісти
 
 