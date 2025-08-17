Гарантії безпеки - це сильна армія України, фінансування армії може дати тільки Європа, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що надійна гарантія безпеки для України - це її сильна армія. Озброювати її можуть як внутрішні виробники, так і європейські та американські підприємства.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Зеленський заявив, що сигнали президента США Дональда Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо цього, оскільки той не дасть жодних гарантій безпеки.

"Передусім я не знаю, про що реально говорили Путін і президент Трамп. І я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путін не дасть ніяких гарантій безпеки", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що гарантії безпеки – це сильна армія, яку може дати лише Україна. Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю – внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.

Він додав, що сигнали Росії про гарантії безпеки – це поки "просто слова".

"Те, про що ви говорите, мені здається, це сигнали російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, поки що це просто слова", - сказав Зеленський.

