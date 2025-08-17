Гарантии безопасности - это сильная армия Украины, финансирование армии может дать только Европа, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что надежная гарантия безопасности для Украины - это ее сильная армия. Вооружать ее могут как внутренние производители, так и европейские и американские предприятия.
Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что сигналы президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности гораздо важнее, чем заявления российского диктатора Владимира Путина на этот счет, поскольку тот не даст никаких гарантий безопасности.
"Прежде всего я не знаю, о чем реально говорили Путин и президент Трамп. И я хочу, чтобы многие детали президент Трамп сказал мне, потом европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал сигнал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мнения Путина. Потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности - это сильная армия, которую может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать Европа, а оружие - внутреннее и европейское производство, а также дефицитные вещи, которые есть только в США.
Он добавил, что сигналы России о гарантиях безопасности - это пока "просто слова".
"То, о чем вы говорите, мне кажется, это сигналы российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но, если честно, пока это просто слова", - сказал Зеленский.
