РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 476 31

Гарантии безопасности - это сильная армия Украины, финансирование армии может дать только Европа, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что надежная гарантия безопасности для Украины - это ее сильная армия. Вооружать ее могут как внутренние производители, так и европейские и американские предприятия.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что сигналы президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности гораздо важнее, чем заявления российского диктатора Владимира Путина на этот счет, поскольку тот не даст никаких гарантий безопасности.

"Прежде всего я не знаю, о чем реально говорили Путин и президент Трамп. И я хочу, чтобы многие детали президент Трамп сказал мне, потом европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал сигнал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мнения Путина. Потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности", - сказал президент.

Читайте также: Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Одним из "гарантов" назвал Китай, - Axios

Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности - это сильная армия, которую может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать Европа, а оружие - внутреннее и европейское производство, а также дефицитные вещи, которые есть только в США.

Он добавил, что сигналы России о гарантиях безопасности - это пока "просто слова".

"То, о чем вы говорите, мне кажется, это сигналы российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но, если честно, пока это просто слова", - сказал Зеленский.

Читайте также: Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) гарантии безопасности (157)
Топ комментарии
+12
"…Фінансування цієї армії може дати Європа, а зброю - внутрішнє та європейське виробництво, а також дефіцитні речі, які є лише в США.» - квартальна порноактриса розписалася в тому що нінащо не спроможна. А ніт, порноактриса вміло саботує будівництво заводу Рейнметал.
17.08.2025 16:54 Ответить
+9
Если для армии покупать яйца по 12 грн./ кг., то и Европа может не потянуть финансирование
17.08.2025 16:49 Ответить
+9
Фінансування армії є прерогативою її уряду, йолопе.
17.08.2025 16:52 Ответить
Захід нам поможе!
17.08.2025 16:49 Ответить
17.08.2025 16:49 Ответить
По 17гр,пардон..
17.08.2025 16:50 Ответить
Ну да, по 17
17.08.2025 16:53 Ответить
ну, якщо в голові лише яйця, то змін не так швидко дочекаємось.
17.08.2025 17:03 Ответить
Ви про яйця в головах у тих, хто має дати про забезпеченн армії та розвиток оборони, чи про що?
17.08.2025 17:06 Ответить
все Вам, пане, добре відомо про звідки у тих "яєць в голові" ноги виросли і навіть хто їх "запліднив" і коли.
17.08.2025 17:25 Ответить
Яйця по 17гр..-це лише один епізод з тисяч..Второпав,придурок?
показать весь комментарий
шося у пана Николай Водяной #551433 з координацією та просторовою орієнтацією погано.
це я щодо 17 грн. про які я і не згадував. 😂
17.08.2025 17:29 Ответить
Яйця то - тюрма. А от міни, котрі зеленский постачає до ненависного йьому ЗСУ - то вже розтріл - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
І замітьте - з Европи, там де нема зеленского та йьобну...их українців - питань у військоих немає.
17.08.2025 17:54 Ответить
Що це позорисько несе?
17.08.2025 16:49 Ответить
а як Порошенко зробив сильні ЗСУ? шо клоуне мізків не хватає зробити?
17.08.2025 16:50 Ответить
СЛОВА ПОРОШЕНКА СТАЛИ НАШОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
❗️😔 https://www.youtube.com/shorts/umjRhYPWSXY
17.08.2025 17:10 Ответить
Фінансування армії є прерогативою її уряду, йолопе.
17.08.2025 16:52 Ответить
Скільки ти,падло,в асфальт грошенят українців вгатило?
17.08.2025 16:52 Ответить
17.08.2025 16:54 Ответить
Не крпв би ти, падла з отіма 4-5 манагерами (Портнов вже - 1) та Слугами *****, тоді і фінансування від ЄС було б не потрібне і повномаштабного вторгнення б не було. Прийде час відповісте за все тварюки Zелені.
17.08.2025 16:55 Ответить
Схоже воно вже на все погодилося...
17.08.2025 16:56 Ответить
Простіше кажучи: Дайте гроші на схеми, а армію волонтери забезпечать, на крайняк санкції з Порошенка зніму
17.08.2025 17:00 Ответить
А ми трамп, трамп.
А воно вже гарантії "обміну територіями" шукає. І як не дивно "гарантіями" будуть гроші ЕС, які можна буде вдало розмістити на депозитах в ОАЕ...
17.08.2025 17:00 Ответить
"фінансування армії може дати тільки Європа Джерело: https://censor.net/ua/n3569100"

а Зеленський може дати тільки кодло мародерів, які це вінансування будуть красти.
17.08.2025 17:13 Ответить
Мало того, зеленський заважає фінансувати армію зі своїх коштів волонтерам, таким, як Порошенко, блокуючи їхні рахунки і оголошуючи незаконні санкції.
Зеленський поводить себе, як злодій і запеклий ворог України.
17.08.2025 17:17 Ответить
От нахера Україні такі керівники?
17.08.2025 17:13 Ответить
А ми фінансуватимемо чєрнишова, міндіча, самку єрохіна та інших ефективних, - додав незламний Лідор
17.08.2025 17:31 Ответить
я б зібрав олігархів
скзав
ви крали 30 років
давайте все у бюджет
якщо ні.... дроноводів вистачає
17.08.2025 17:35 Ответить
дроноводів вистачає - не вистачає сміливості. бо всі вони бздять начальство і мєнтов
17.08.2025 17:56 Ответить
Потому зав'язуй вже ці переговори з обмудком Тампоном і орієнтуйся на Європу. Бо будеш торгуватися з Тампоном то ще й Європу втратиш а Тампон як вже бачили такий самий ***** як і *****
17.08.2025 17:36 Ответить
А ти кнур будешь iз цiеi допомоги яйця кiлограмами купляти для ЗСУ?
17.08.2025 17:49 Ответить
а скиздити це фінансусання може тільки зєльона шобла
17.08.2025 17:54 Ответить
Тобто фінансування ЗСУ і раніше проводилося за рахунок міжнародної допомоги. А зелений картель і їх шанувальники з піною у рота доводять що фінансується за податки платників. Скільки живе стільки і бреше. Ха ха ха.
17.08.2025 18:52 Ответить
Питання до себе: "не красти" - узурпатор й не розглядає…
Його мета - накрасти як з бюджету України, так й з міжнародної допомоги.
Поки "у владі" руйнівники конституційного ладу України - "цар з слугами" - перемогу здобути тяжко.
17.08.2025 19:27 Ответить
 
 