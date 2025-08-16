Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Одним из "гарантов" назвал Китай, - Axios

Диктатор РФ Владимир Путин сказал президенту США Дональду Трампу, что якобы готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Одним из таких "гарантов" глава Кремля назвал Китай.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственного осведомленного собеседника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин действительно говорил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины, сообщил источник. Но он назвал Китай как одного из возможных гарантов, вероятно, намекая, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО",- пишет издание.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте также: Эрдоган о переговорах Трампа и Путина: Встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине