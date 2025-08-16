РУС
Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Одним из "гарантов" назвал Китай, - Axios

путін

Диктатор РФ Владимир Путин сказал президенту США Дональду Трампу, что якобы готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Одним из таких "гарантов" глава Кремля назвал Китай.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственного осведомленного собеседника, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин действительно говорил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины, сообщил источник. Но он назвал Китай как одного из возможных гарантов, вероятно, намекая, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО",- пишет издание.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте также: Эрдоган о переговорах Трампа и Путина: Встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине

Топ комментарии
+12
А іншими гарантами ***** запропонує Північну Корею, Іран та Білорусь...
16.08.2025 23:28 Ответить
+9
Вовк, ведмідь і лисиця вирішили надати пастуху гарантії якщо він їх пустить в хлів
16.08.2025 23:26 Ответить
+9
😂 країна людожерів… Зараз вспливають цікаві речі, як бульки після купання.
16.08.2025 23:30 Ответить
Вовк, ведмідь і лисиця вирішили надати пастуху гарантії якщо він їх пустить в хлів
16.08.2025 23:26 Ответить
Особливо це смішно чути на фоні того що Китай є активним союзником *****, допомагав йому зброєю і відкрито заявляв що Сосія не повинна програти. Тобто Китай вже дав гарантію *****. Може ще північна корея і іран дадуть гарантії? З ума зійти можна що в цьому світі робиться.
16.08.2025 23:33 Ответить
Заносите Пекинский меморандум, то то все соседи "поднебесной" лихорадочно вооружаются.
16.08.2025 23:27 Ответить
А іншими гарантами ***** запропонує Північну Корею, Іран та Білорусь...
16.08.2025 23:28 Ответить
Республіку Китай? R.O.C.?

Чи хйло таких слів не має у своєму лексиконі (хоча деякі верстатики з Республіки Китай приймає спритно)?
16.08.2025 23:28 Ответить
😂 країна людожерів… Зараз вспливають цікаві речі, як бульки після купання.
16.08.2025 23:30 Ответить
А КРИМ ***** ПОВЕРНЕ ?
16.08.2025 23:30 Ответить
Ми гарантії ОКУРКА вже бачимо 10 років - скількі українців загинуло , а захищатись нема чим
16.08.2025 23:31 Ответить
Там гордо майорів омериканьський прапор. Але його ніде не покажуть. Бо невдобно портньорам...
16.08.2025 23:38 Ответить
Не рознось своє російське ІПСО.
16.08.2025 23:41 Ответить
Ну тепер зрозуміло.
***** міркує, що якщо ЗЄбанарій не хоче у Роісю, то може лягти під Китай згодиться.
А Китай видасть ярлик на правління неспокійною провінцією *****.
16.08.2025 23:38 Ответить
татаро-московський алгоритм

.
16.08.2025 23:44 Ответить
16.08.2025 23:51 Ответить
Ну так я про це.
Ці срані неосовки з Банкової дуже нерівно дихають до комуняк.
***** явно на це і розраховує.
16.08.2025 23:54 Ответить
Агрохімія іде лісом разом з комуняками із Китаю , так як він
явний муди@ило
17.08.2025 00:00 Ответить
Один гарант - Китай, другий - Північна Корея. Надійно! Залізобетон! І шо тим українцям не вистачає?
16.08.2025 23:41 Ответить
Китай головний бенефіціар та вигодонабувач у війні кацапстану проти України
просто афуєнний харант
16.08.2025 23:41 Ответить
Украине нахер не нужны никакие гарантии. проходили уже. Украина лучше будет продолжать войну и делать свое дело, бить по России и разрушать экономику России. Украина ориентируется по своей путеводной звезде - уничтожить экономику России и развалить Россию и вернуть свои территории и проследить, чтобы новые модели на осколках России стали демократическими странами, а не Империалистической, которая должна постоянно идти вперед и завоевывать земли и ресурсы и людей пополнять за счет захватов и продолжать бесконечно одно и тоже воевать и завоевывать. Развал России и будет гарантия безопасности. А другие гарантии - это чушь и ничего не сдержит Империалистическую Россию, кроме развала. И то, как показывает опыт эмирический - развал СССР не изменил ничего. Россия стала меньше, но уже за время независимости захватили Чечню и кусок Молдовы и кусок Грузии и кусок Украины. Украина должна становиться неуязвимой и сделать себе ПВО непробиваемое и заменить армию на робототехнику и дронов. И можно воевать и развиваться за счет войны ибо все внимание мира на Украине и со всеми нужно сотрудничать и завозить в Украину больше технологий и больше инвестиций. Усиливаться и лучшая гарантия безопасности - это Роботизированная Армия Украины!!! Чтобы предприятия могли строить миллионы дронов и миллионы робототехники. Строить дроны и ракеты на все уровни дистанции и доставать любые цели на любом расстоянии.
16.08.2025 23:42 Ответить
А другий гарант КНДР?
16.08.2025 23:43 Ответить
Ще пам'ятаю лозунги "рускій с кітайцем братья навек". Потім воювали з китайцями, потім Америка кормила та накачувала технологіями Китай, потім кормила голодну Парашу, робила з нею "перезагрузку"; зараз дві вскормлени "краснопузих сабакі" кусають Америку за все чого тільки достануть.
16.08.2025 23:44 Ответить
як можна писати призвіще ***** з великої літери ?
16.08.2025 23:48 Ответить
з якого переляку?
16.08.2025 23:56 Ответить
З того, що люди ще в школі вчили, що прізвище пишеться з великої літери і скільки разів ти б не назвав Путіна ******, пинею, окурком і тд, твоя колхозна потужність, на щастя, не вплине на правопис української мови, який ти, вочевидь, пропустив, поки курив прилуки в своєму навчальному закладні (вірю що він був хоч якийсь).
17.08.2025 00:46 Ответить
Кремлядь тепер вказує Америці!
Америкою керує московський холуй!
Американці, де ви просрали свій розум? Вибрати отаке позорище, грьобаний сором!!!
17.08.2025 00:01 Ответить
нехай китай гарантує безпеку русні… два сапога кеди…
17.08.2025 00:21 Ответить
Китай, Бразилія, КНДР - прекрасні гаранти.
Можна ще Угорщину, Словаччину, Туреччину.
17.08.2025 00:30 Ответить
Іран ще забув.
17.08.2025 01:01 Ответить
серйозно? гаранти? а де нафіг ділись ті гаранти-херанти, які будапештський меморандум підписували??? ядерку 3-тю в світі тихо віджали, харантії клялись-давали, а тепер їм ще й територію віддати? та ок, хай би й забирали той дамбас, а повертають ядерку - слабо?
17.08.2025 00:45 Ответить
У Заходу немає, що повертати, бо всі українські ядерні ракети - у росії.
17.08.2025 01:03 Ответить
 
 