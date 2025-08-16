УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5524 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
2 057 29

Путін сказав Трампу, що готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Одним із "гарантів" назвав Китай, - Axios

путін

Диктатор РФ Володимир Путін сказав президенту США Дональду Трампу, що нібито готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Одним із таких "гарантів" глава Кремля назвав Китай.

Про це пише Axios з посиланням на власного обізнаного співрозмовника, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін дійсно казав про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України, повідомило джерело. Але він назвав Китай як одного з можливих гарантів, імовірно, натякаючи, що він буде проти сил безпеки, що складаються з військ НАТО",- пише видання.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте також: Ердоган про перемовини Трампа й Путіна: Зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні

Автор: 

Китай (4816) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) гарантії безпеки (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А іншими гарантами ***** запропонує Північну Корею, Іран та Білорусь...
показати весь коментар
16.08.2025 23:28 Відповісти
+10
Вовк, ведмідь і лисиця вирішили надати пастуху гарантії якщо він їх пустить в хлів
показати весь коментар
16.08.2025 23:26 Відповісти
+10
😂 країна людожерів… Зараз вспливають цікаві речі, як бульки після купання.
показати весь коментар
16.08.2025 23:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вовк, ведмідь і лисиця вирішили надати пастуху гарантії якщо він їх пустить в хлів
показати весь коментар
16.08.2025 23:26 Відповісти
Особливо це смішно чути на фоні того що Китай є активним союзником *****, допомагав йому зброєю і відкрито заявляв що Сосія не повинна програти. Тобто Китай вже дав гарантію *****. Може ще північна корея і іран дадуть гарантії? З ума зійти можна що в цьому світі робиться.
показати весь коментар
16.08.2025 23:33 Відповісти
Заносите Пекинский меморандум, то то все соседи "поднебесной" лихорадочно вооружаются.
показати весь коментар
16.08.2025 23:27 Відповісти
А іншими гарантами ***** запропонує Північну Корею, Іран та Білорусь...
показати весь коментар
16.08.2025 23:28 Відповісти
Республіку Китай? R.O.C.?

Чи хйло таких слів не має у своєму лексиконі (хоча деякі верстатики з Республіки Китай приймає спритно)?
показати весь коментар
16.08.2025 23:28 Відповісти
😂 країна людожерів… Зараз вспливають цікаві речі, як бульки після купання.
показати весь коментар
16.08.2025 23:30 Відповісти
А КРИМ ***** ПОВЕРНЕ ?
показати весь коментар
16.08.2025 23:30 Відповісти
Ми гарантії ОКУРКА вже бачимо 10 років - скількі українців загинуло , а захищатись нема чим
показати весь коментар
16.08.2025 23:31 Відповісти
Там гордо майорів омериканьський прапор. Але його ніде не покажуть. Бо невдобно портньорам...
показати весь коментар
16.08.2025 23:38 Відповісти
Не рознось своє російське ІПСО.
показати весь коментар
16.08.2025 23:41 Відповісти
Ну тепер зрозуміло.
***** міркує, що якщо ЗЄбанарій не хоче у Роісю, то може лягти під Китай згодиться.
А Китай видасть ярлик на правління неспокійною провінцією *****.
показати весь коментар
16.08.2025 23:38 Відповісти
татаро-московський алгоритм

.
показати весь коментар
16.08.2025 23:44 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 23:51 Відповісти
Ну так я про це.
Ці срані неосовки з Банкової дуже нерівно дихають до комуняк.
***** явно на це і розраховує.
показати весь коментар
16.08.2025 23:54 Відповісти
Агрохімія іде лісом разом з комуняками із Китаю , так як він
явний муди@ило
показати весь коментар
17.08.2025 00:00 Відповісти
Один гарант - Китай, другий - Північна Корея. Надійно! Залізобетон! І шо тим українцям не вистачає?
показати весь коментар
16.08.2025 23:41 Відповісти
Китай головний бенефіціар та вигодонабувач у війні кацапстану проти України
просто афуєнний харант
показати весь коментар
16.08.2025 23:41 Відповісти
Украине нахер не нужны никакие гарантии. проходили уже. Украина лучше будет продолжать войну и делать свое дело, бить по России и разрушать экономику России. Украина ориентируется по своей путеводной звезде - уничтожить экономику России и развалить Россию и вернуть свои территории и проследить, чтобы новые модели на осколках России стали демократическими странами, а не Империалистической, которая должна постоянно идти вперед и завоевывать земли и ресурсы и людей пополнять за счет захватов и продолжать бесконечно одно и тоже воевать и завоевывать. Развал России и будет гарантия безопасности. А другие гарантии - это чушь и ничего не сдержит Империалистическую Россию, кроме развала. И то, как показывает опыт эмирический - развал СССР не изменил ничего. Россия стала меньше, но уже за время независимости захватили Чечню и кусок Молдовы и кусок Грузии и кусок Украины. Украина должна становиться неуязвимой и сделать себе ПВО непробиваемое и заменить армию на робототехнику и дронов. И можно воевать и развиваться за счет войны ибо все внимание мира на Украине и со всеми нужно сотрудничать и завозить в Украину больше технологий и больше инвестиций. Усиливаться и лучшая гарантия безопасности - это Роботизированная Армия Украины!!! Чтобы предприятия могли строить миллионы дронов и миллионы робототехники. Строить дроны и ракеты на все уровни дистанции и доставать любые цели на любом расстоянии.
показати весь коментар
16.08.2025 23:42 Відповісти
А другий гарант КНДР?
показати весь коментар
16.08.2025 23:43 Відповісти
Ще пам'ятаю лозунги "рускій с кітайцем братья навек". Потім воювали з китайцями, потім Америка кормила та накачувала технологіями Китай, потім кормила голодну Парашу, робила з нею "перезагрузку"; зараз дві вскормлени "краснопузих сабакі" кусають Америку за все чого тільки достануть.
показати весь коментар
16.08.2025 23:44 Відповісти
як можна писати призвіще ***** з великої літери ?
показати весь коментар
16.08.2025 23:48 Відповісти
з якого переляку?
показати весь коментар
16.08.2025 23:56 Відповісти
З того, що люди ще в школі вчили, що прізвище пишеться з великої літери і скільки разів ти б не назвав Путіна ******, пинею, окурком і тд, твоя колхозна потужність, на щастя, не вплине на правопис української мови, який ти, вочевидь, пропустив, поки курив прилуки в своєму навчальному закладні (вірю що він був хоч якийсь).
показати весь коментар
17.08.2025 00:46 Відповісти
Кремлядь тепер вказує Америці!
Америкою керує московський холуй!
Американці, де ви просрали свій розум? Вибрати отаке позорище, грьобаний сором!!!
показати весь коментар
17.08.2025 00:01 Відповісти
нехай китай гарантує безпеку русні… два сапога кеди…
показати весь коментар
17.08.2025 00:21 Відповісти
Китай, Бразилія, КНДР - прекрасні гаранти.
Можна ще Угорщину, Словаччину, Туреччину.
показати весь коментар
17.08.2025 00:30 Відповісти
Іран ще забув.
показати весь коментар
17.08.2025 01:01 Відповісти
серйозно? гаранти? а де нафіг ділись ті гаранти-херанти, які будапештський меморандум підписували??? ядерку 3-тю в світі тихо віджали, харантії клялись-давали, а тепер їм ще й територію віддати? та ок, хай би й забирали той дамбас, а повертають ядерку - слабо?
показати весь коментар
17.08.2025 00:45 Відповісти
У Заходу немає, що повертати, бо всі українські ядерні ракети - у росії.
показати весь коментар
17.08.2025 01:03 Відповісти
 
 