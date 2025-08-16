Путін сказав Трампу, що готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Одним із "гарантів" назвав Китай, - Axios
Диктатор РФ Володимир Путін сказав президенту США Дональду Трампу, що нібито готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Одним із таких "гарантів" глава Кремля назвав Китай.
Про це пише Axios з посиланням на власного обізнаного співрозмовника, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Путін дійсно казав про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України, повідомило джерело. Але він назвав Китай як одного з можливих гарантів, імовірно, натякаючи, що він буде проти сил безпеки, що складаються з військ НАТО",- пише видання.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи хйло таких слів не має у своєму лексиконі (хоча деякі верстатики з Республіки Китай приймає спритно)?
***** міркує, що якщо ЗЄбанарій не хоче у Роісю, то може лягти під Китай згодиться.
А Китай видасть ярлик на правління неспокійною провінцією *****.
.
Ці срані неосовки з Банкової дуже нерівно дихають до комуняк.
***** явно на це і розраховує.
явний муди@ило
просто афуєнний харант
Америкою керує московський холуй!
Американці, де ви просрали свій розум? Вибрати отаке позорище, грьобаний сором!!!
Можна ще Угорщину, Словаччину, Туреччину.