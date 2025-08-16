УКР
Ердоган про перемовини Трампа й Путіна: Зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні

Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що зустріч очільників США та РФ надала нового імпульсу завершенню війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч на Алясці надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни в Україні. Ми вітаємо саміт на Алясці й сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру", - написав турецький лідер.

Він також вкотре заявив, що Туреччина "готова зробити свій внесок у встановлення миру".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте також: Туреччина уважно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган

Автор: 

перемовини (3060) путін володимир (24566) Ердоган Реджеп Таїп (973) Трамп Дональд (6858)
Якого імпульсу? Нового? А старий який був?
показати весь коментар
16.08.2025 20:27 Відповісти
Османська падаль одночасно лиже дупіту і плішивому і рижому. Профі.
показати весь коментар
16.08.2025 20:28 Відповісти
Хто там ще залишився: сі і ин?
показати весь коментар
16.08.2025 20:29 Відповісти
Як диктатори ******* співати один одному "серенади".
показати весь коментар
16.08.2025 20:30 Відповісти
І цей обгадився.
показати весь коментар
16.08.2025 20:32 Відповісти
якби ердоган відмовився купувати кацапську нафту - ото був би імпульс у завершенні війни кацапстану проти України
показати весь коментар
16.08.2025 20:34 Відповісти
Хоч ти заткнись придурку старий. Ми розуміємо що в тебе готелі простоюють і дуже хочеться знижку на кацапський газ виторгувати. Тільки це все не зарахунок України
показати весь коментар
16.08.2025 20:36 Відповісти
Вали вже на пенсію, дебіл...
показати весь коментар
16.08.2025 20:37 Відповісти
Він також вкотре заявив, що Туреччина "готова зробити свій внесок у встановлення миру". Роказує прорашистський Турок,котрий зробив свій внесок в окупацію українського Криму...
показати весь коментар
16.08.2025 20:42 Відповісти
до речі!
ердоган, така ж сама *****, як і всі диктатори!
ердоган, визнай геноцид вірмен та поверни арарат!
ердоган, визнай курдів, та звільни їхню автономію!!!
показати весь коментар
16.08.2025 20:44 Відповісти
Імпульс без вектора - гроші на вітер
показати весь коментар
16.08.2025 20:52 Відповісти
Ердоган все розуміє, але косить під ліберального дурника.
показати весь коментар
16.08.2025 20:53 Відповісти
Останні вісім місяців, Трамп є великою надією росіян для успішного продовження війни.
показати весь коментар
16.08.2025 21:02 Відповісти
що можуть те і бачать.
показати весь коментар
16.08.2025 21:03 Відповісти
Всяке гівно вилізло комєментувати
показати весь коментар
16.08.2025 21:11 Відповісти
А може і по турецькому потоку прилетіть. Його насосна там як прищ на задниці. Ото буде імпульс...
показати весь коментар
16.08.2025 21:35 Відповісти
 
 