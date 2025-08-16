Ердоган про перемовини Трампа й Путіна: Зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що зустріч очільників США та РФ надала нового імпульсу завершенню війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустріч на Алясці надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни в Україні. Ми вітаємо саміт на Алясці й сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру", - написав турецький лідер.

Він також вкотре заявив, що Туреччина "готова зробити свій внесок у встановлення миру".

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте також: Туреччина уважно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган