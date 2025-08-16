Эрдоган о переговорах Трампа и Путина: Встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча руководителей США и РФ придала новый импульс завершению войны в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча на Аляске придала новый импульс усилиям по прекращению войны в Украине. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором примет участие президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира", - написал турецкий лидер.

Он также в очередной раз заявил, что Турция "готова внести свой вклад в установление мира".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

