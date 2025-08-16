РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Эрдоган о переговорах Трампа и Путина: Встреча на Аляске придала новый импульс завершению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча руководителей США и РФ придала новый импульс завершению войны в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встреча на Аляске придала новый импульс усилиям по прекращению войны в Украине. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором примет участие президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира", - написал турецкий лидер.

Он также в очередной раз заявил, что Турция "готова внести свой вклад в установление мира".

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте также: Турция внимательно следит за встречей Трампа и Путина, - Эрдоган

переговоры (5120) путин владимир (31964) Эрдоган Реджеп Тайип (938) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+5
Османська падаль одночасно лиже дупіту і плішивому і рижому. Профі.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:28 Ответить
+2
якби ердоган відмовився купувати кацапську нафту - ото був би імпульс у завершенні війни кацапстану проти України
показать весь комментарий
16.08.2025 20:34 Ответить
+1
Якого імпульсу? Нового? А старий який був?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:27 Ответить
Якого імпульсу? Нового? А старий який був?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:27 Ответить
Османська падаль одночасно лиже дупіту і плішивому і рижому. Профі.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:28 Ответить
Хто там ще залишився: сі і ин?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:29 Ответить
Як диктатори ******* співати один одному "серенади".
показать весь комментарий
16.08.2025 20:30 Ответить
І цей обгадився.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:32 Ответить
якби ердоган відмовився купувати кацапську нафту - ото був би імпульс у завершенні війни кацапстану проти України
показать весь комментарий
16.08.2025 20:34 Ответить
Хоч ти заткнись придурку старий. Ми розуміємо що в тебе готелі простоюють і дуже хочеться знижку на кацапський газ виторгувати. Тільки це все не зарахунок України
показать весь комментарий
16.08.2025 20:36 Ответить
Вали вже на пенсію, дебіл...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:37 Ответить
Він також вкотре заявив, що Туреччина "готова зробити свій внесок у встановлення миру". Роказує прорашистський Турок,котрий зробив свій внесок в окупацію українського Криму...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:42 Ответить
до речі!
ердоган, така ж сама *****, як і всі диктатори!
ердоган, визнай геноцид вірмен та поверни арарат!
ердоган, визнай курдів, та звільни їхню автономію!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 20:44 Ответить
Імпульс без вектора - гроші на вітер
показать весь комментарий
16.08.2025 20:52 Ответить
Ердоган все розуміє, але косить під ліберального дурника.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:53 Ответить
Останні вісім місяців, Трамп є великою надією росіян для успішного продовження війни.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:02 Ответить
що можуть те і бачать.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:03 Ответить
Всяке гівно вилізло комєментувати
показать весь комментарий
16.08.2025 21:11 Ответить
 
 