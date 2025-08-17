РУС
Украина должна стать стальным дикобразом, - фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС внести вклад в гарантии безопасности

Зеленский, фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы удержать свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 17 августа, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента ЕК, Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы удержать свой суверенитет и территориальную целостность, также не может быть никаких ограничений по ВСУ и помощи от других стран.

"Украина должна стать стальным дикобразом, которую не может переварить ни один нападающий", - подчеркнула она.

Также фон дер Ляйен приветствовала намерения президента США Дональда Трампа приложиться к гарантиям безопасности, которые будут похожими на пятую статью НАТО.

Она отметила, что ЕС и "коалиция желающих" готовы сделать свой вклад.

Читайте також: Гарантии безопасности - это сильная армия Украины, финансирование армии может дать только Европа, - Зеленский

Урсула фон дер Ляйен гарантии безопасности
Топ комментарии
+8
І чого ж Україна не стала сталевим дикобразом за ці 3 роки? Хто їй заважав? Може хтось зброї недопоставив, хоча постійно про це розказував?
17.08.2025 20:07
+6
❗️Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Путін не бажає миру - Макрон
17.08.2025 20:06
+3
При цьому пані порадьте йому аби він мав пристойний вигляд. А не траурний вигляд в.о. президента
17.08.2025 20:01
пуйло не хоче миру, рашка пропонує Україні капітуляцію, - зараз заявив Макрон
17.08.2025 20:01
Макрон теж в лютому 2022 р , обнімався з хутіном, а що вони там "домовлялися" то теж ще загадка.
17.08.2025 20:23
При цьому пані порадьте йому аби він мав пристойний вигляд. А не траурний вигляд в.о. президента
17.08.2025 20:01
❗️Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію. Путін не бажає миру - Макрон
17.08.2025 20:06
І чого ж Україна не стала сталевим дикобразом за ці 3 роки? Хто їй заважав? Може хтось зброї недопоставив, хоча постійно про це розказував?
17.08.2025 20:07
А хто ж Україна зараз для ***** ? Яку він же 3.5 років не може перетравити !!
17.08.2025 20:16
Жіночки з "Chi Оmega" не читають книжок? Коби читали, то не задавали б дурних питань.
17.08.2025 20:25
Заважали ті хто займався великим крадівництвом та не налагодили власне виробництво зброї.
17.08.2025 20:48
Америка - це не президент, а свідомі громадяни Америки.

Президент Трамп! Я щойно бачив вашу зустріч із президентом Путіним.

Це було так ніяково!

Ви стояли там, як маленька біла макароніна,

як хлопчик-фанат. Я запитував себе, коли Ви вже попросите його дати автограф або зробити селфі.

‼️‼️‼️Ви зрадили нашу розвідку, нашу судову систему, і, найголовніше, нашу країну на цій конференції. …

Арнольд Шварценеггер
17.08.2025 20:12
Це лише слова. Вже б стала, якщо б хотіли.
17.08.2025 20:13
Дикобраз - це в майбутньому - зараз допоможіть щоб Україну не перекроїли
17.08.2025 20:19
Сталевий дикобраз это не гарантии безпеки, а стремление увидеть последнего украинца.
17.08.2025 20:31
Как пагодка в масквє, п**р?
Перефразую твоє - останній, кого ти побачиш, це буде українець.

Додам - багато хто з твоїх русскіх пахомчиків - земляків мене особисто теж бачили. Догнивають по полям вздовж посадок.
17.08.2025 20:34
Нет, это стремление увидеть последнего россиянина. Ибо они (россияне) - деб#лы, как и ты, до последнего будут верить российской пропаганде, в надежде победить Украину. Гарантии безопасности, возможно, остановили бы путина и спасли бы россиян. А без них война продолжится до последнего россиянина и, возможно, северокорейца.
17.08.2025 20:59
Дайте дозвіл громадянам ЄС приєднатися до ЗСУ. Зніміть кримінальну статтю за наймання.
17.08.2025 20:43
Наскільки знаю, кримінальне покарання за іноземне найманство є лише у Угорщини та Хорватії.
Знаєш, чому за те знаю?
Тому що бойові побратими з цих країн ніколи не фотографувалися з відкритими обличчами.
З усіх інших країн - без проблем.
17.08.2025 20:49
А може краще, щоб уся Європа разом з Україною стала «сталевим дикобразом», на яку б не посміли нападати вороги? Вони не хочуть чомусь ставати теж цим дикобразом? Цікаво, чому?

P.S. знову пусті балачки і декларативна політика, яка малоефективна, якщо після слів немає чітких дій, підтверджуючих їх…
17.08.2025 20:46
ну наверно станет стальным дикобразом когда с 18 летних в окопы пошлют
17.08.2025 20:48
ну, й скільки тобі рочків, синку?
17.08.2025 20:51
Якраз стільки, щоби Тису можна вже було перетинати.
17.08.2025 21:15
Валіть нахрєн з України. Нема грошей платити баригам за перетин кордону - здохніть самі.
В моєму Всесвіті усі українці 24 лютого 22-го стояли в довжелезних чергах до ТЦК.
Інших українців в мене для вас нема.
17.08.2025 21:19
Україна має стати країною з великим арсеналом ядерної зброї. Все інше це пустий піздьож
17.08.2025 20:54
Что же вам либерастам мешало осенью 22г или весной 23 г это зделать? В смысле стальным дикобразом! Или опять 31 ,Абрамс, и столько примерно ,Леопардов, и 15 штук Ф-16 с по 3 штуки в пол года и 74 года изготовления!? Никуёвый дикобраз---но пластилиновый!
17.08.2025 20:55
Ну тепер ще підкиньте свого списаного старого мотлоху для дикобраза🤣🤣🤣
17.08.2025 20:58
Гарантії залиште собі (Україна їх вже має з 5-го грудня 1994-го року), а ЗСУ надайтне ******* зброю в необхідній кількості. Більше нічого не треба.
17.08.2025 21:12
Европа хоч один новий військовий завод у себе побудувала за 3,5 роки?
Навіщо Rheinmetall намагається щось побудувати в Україні під час війни, коли будь-якої миті до нього долетить з десяток балістичних ракет і від нього нічого не залишиться? Чому не побудувати десь у Польщі чи Румунії? Нові робочі місця для місцевих! Ви ж все одно даєте гроші Україні, то залиште їх собі і зробіть кілька нових заводів у себе! В чому проблема?
Вся Україна під ударом ворожих ракет з БЧ по 500 кг! Коли мова про виробництво ракет дальністю по кількасот кілометрів - ОК, ви там продовжуєте сцяти, що на вас путін нападьот, та мова про виробництво не ракет, а артилерії, КАБ, FPV-дронів - якщо дійсно хочете помогти, побудуйте заводи там, куди не стріляють кацапи, тобто за межами України!
17.08.2025 22:17
 
 