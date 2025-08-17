Украина должна стать стальным дикобразом, - фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС внести вклад в гарантии безопасности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы удержать свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 17 августа, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента ЕК, Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы удержать свой суверенитет и территориальную целостность, также не может быть никаких ограничений по ВСУ и помощи от других стран.

"Украина должна стать стальным дикобразом, которую не может переварить ни один нападающий", - подчеркнула она.

Также фон дер Ляйен приветствовала намерения президента США Дональда Трампа приложиться к гарантиям безопасности, которые будут похожими на пятую статью НАТО.

Она отметила, что ЕС и "коалиция желающих" готовы сделать свой вклад.

Читайте также: Гарантии безопасности - это сильная армия Украины, финансирование армии может дать только Европа, - Зеленский