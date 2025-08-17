США будут обсуждать с партнерами будущие гарантии безопасности для Украины, - Рубио

США будут консультироваться с европейскими лидерами относительно будущих гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил государственный государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио спросили о том, как может работать предложенная президентом Дональдом Трампом идея гарантий безопасности для Украины.

"Именно над этим мы и будем работать... Это одна из причин, почему я вчера разговаривал со всеми советниками по вопросам национальной безопасности, с группой из разных европейских стран. Завтра сюда приезжают европейские лидеры, главы государств вместе с президентом Зеленским, чтобы обсудить это более подробно", - сказал глава Госдепа.

Он отметил, что Украина "имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами и создавать альянсы по безопасности с другими странами".

Кроме этого, Рубио отверг предположение, что европейские лидеры приедут в Вашингтон, чтобы "защитить Зеленского от давления".

"Нет, это не так. Они приезжают не для этого - это неправда. Они не приезжают сюда завтра, чтобы защитить Зеленского от давления... О, это такая глупая медийная версия, что они приезжают сюда завтра, потому что Трамп собирается заставить Зеленского заключить невыгодную сделку", - заявил дипломат.

По словам главы Госдепа, президент США пригласил их приехать для обсуждения дальнейших действий.

Рубио добавил, что в последние дни состоялось несколько раундов консультаций, в частности в Великобритании, и нынешние переговоры в Вашингтоне должны стать продолжением этого процесса.

