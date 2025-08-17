РУС
Гарантии безопасности для Украины
717 15

США будут обсуждать с партнерами будущие гарантии безопасности для Украины, - Рубио

Марко Рубио

США будут консультироваться с европейскими лидерами относительно будущих гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил государственный государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио спросили о том, как может работать предложенная президентом Дональдом Трампом идея гарантий безопасности для Украины.

"Именно над этим мы и будем работать... Это одна из причин, почему я вчера разговаривал со всеми советниками по вопросам национальной безопасности, с группой из разных европейских стран. Завтра сюда приезжают европейские лидеры, главы государств вместе с президентом Зеленским, чтобы обсудить это более подробно", - сказал глава Госдепа.

Он отметил, что Украина "имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами и создавать альянсы по безопасности с другими странами".

Читайте также: Путин согласился на гарантии безопасности Украине со стороны США, такие как защита по 5 статье НАТО, - Уиткофф

Кроме этого, Рубио отверг предположение, что европейские лидеры приедут в Вашингтон, чтобы "защитить Зеленского от давления".

"Нет, это не так. Они приезжают не для этого - это неправда. Они не приезжают сюда завтра, чтобы защитить Зеленского от давления... О, это такая глупая медийная версия, что они приезжают сюда завтра, потому что Трамп собирается заставить Зеленского заключить невыгодную сделку", - заявил дипломат.

По словам главы Госдепа, президент США пригласил их приехать для обсуждения дальнейших действий.

Рубио добавил, что в последние дни состоялось несколько раундов консультаций, в частности в Великобритании, и нынешние переговоры в Вашингтоне должны стать продолжением этого процесса.

Читайте также: Украина должна стать стальным дикобразом, - фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС внести вклад в гарантии безопасности

Топ комментарии
+1
А відсунути з України путлєра - нє?
17.08.2025 22:46 Ответить
+1
Повернить Україні іі землі
17.08.2025 22:55 Ответить
+1
обговорують так щоб потім не виконувати гарантії безпеки від США
17.08.2025 22:58 Ответить
А відсунути з України путлєра - нє?
17.08.2025 22:46 Ответить
Будапешт v2
17.08.2025 22:47 Ответить
будапешт??
17.08.2025 22:53 Ответить
Був би нормальний президент України - взяв би оригінал Будапештського меморандуму та попросив би того рубіо написати нові гарантії на звороті, щоб не витрачати новий папір на ніх.. я
17.08.2025 22:54 Ответить
Повернить Україні іі землі
17.08.2025 22:55 Ответить
обговорують так щоб потім не виконувати гарантії безпеки від США
17.08.2025 22:58 Ответить
Цікаво, а куди подівся Венс ? Венс з простої родини , в нього нюх як у собаки
Він мабуть учуяв що пахне жареним і сховався
17.08.2025 23:01 Ответить
Трамп підбурює ще більшу війну в світі, ще більше кровопролиття, підіграючи агресорові. Він є злочинець, який рятує військового злочинця путіна від поразки в війні з Україною, руйнує міжнародне право та штовхає світ в ще більший хаос. Він підбурює ще більшу війну в світі, ще більше кровопролиття, підіграючи агресорові.
путін і росія - банкроти, вони не витягнуть продовжувати цю війну, економіка росії сипеться, на росії масово закриваються заводи, в окремих регіонах рф вже починають вводити карткову систему на продукти, в росії вже дефіцит продуктів і вона різко збільшує їх імпорт, але правда в тому, що валютних запасів в росії вже майже не залишилося.
А дефіцит бюджету рф скоро сягне вже 10 трлн рублів, вони кинули всі свої гроші в топку війни і тупо спалили, їх чекає гіперінфляція. Їх економіка майже мертва - вона нічого не виробляє вже, тільки "воєнку" (яка тут же "згорає"). В них нема з чого заробляти вже гроші. Все встало.
Саме в цей момент США, Трамп примушують Україну до капітуляції перед росією - щоби врятувати росію від обвалу її економіки, від голодного бунту, гіперінфляції, і зрештою - від поразки (як це вже було, наприклад з російською імперією в Першу світову війну).
Які можуть бути "переговори", про що? Про капітуляцію та розчленування України, коли росія фактично вже програла цю війну? Нам треба просто встояти, ще трохи. А нам нав'язують розчленування та капітуляцію, зняття санкцій з росії та її відновлення за рахунок нас, коли росія вже фактично програла.
І присипляють якимись "гарантіями". Гарантіями чого - знищення України?
Отямтеся.
17.08.2025 23:03 Ответить
17.08.2025 23:07 Ответить
А Рубіо взагалі не грає у гольф Працює хтось має працювати у Білому домі
17.08.2025 23:17 Ответить
Вы даже беспилотную зону над Западом Украины за полгода не сподобились создать, чтобы туда не летело все. С такой медленностью году к 2050 соберутся как раз дать какие-то гарантии.
17.08.2025 23:18 Ответить
Колонка екс-премʼєра Великої Британії Бориса Джонсона на The Daily Mail:

«Що ж, це був чи не найблювотніший епізод за всю бридку історію міжнародної дипломатії - побачити, як путіна вітають на американській землі. Було блювотно бачити, як йому аплодують на червоній доріжці.

Було блювотно дивитися на його посмішку Голлума, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина.

Було справді дивно чути, як йому надали американську платформу для його брехні про причини війни в Україні - країні, яка у 2014 році, коли він вперше напав на неї, не становила жодної загрози для росії.

Слухаючи його солодку передбачуваність, з якою він намагався одночасно підлеститися та непомітно принизити Дональда Трампа, мені хотілося блювати. Б'юся об заклад, що вам теж - і більшість із нас навіть не українці.

Уявіть собі, як це - бути одним із цих героїв, що перебували в бою, у бліндажі під Покровськом, борючись за свободу своєї країни, і чути, як президент Сполучених Штатів - капітан команди «Вільний світ» - називає путіна «босом».

Блювота.

Подумайте про десятки тисяч українських вдів та сиріт. Подумайте про покалічених та понівечених; подумайте про українських мирних жителів, які живуть щодня і щоночі в жаху від путінських бомб та ракет, які падали на їхні голови навіть під час так званих переговорів на Алясці.

Запитайте себе, що відчували ці люди, коли чули, як президент США - у певному сенсі головний гарант свободи та демократії у світі - говорить про «фантастичні стосунки», які він має з путіним, диктатором, який катує їхню країну вже три з половиною роки.

Це був огидний момент, бо путін - воєнний злочинець, чия постійна брехня та агресія аналогічні Гітлеру
17.08.2025 23:22 Ответить
17.08.2025 23:25 Ответить
Джонсон агитировал за Трампа. И не раз его защищал.
17.08.2025 23:34 Ответить
Так. Демократія беззахисна.
18.08.2025 00:13 Ответить
 
 