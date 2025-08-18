У Трампа не исключают размещение войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

Один из советников Дональда Трампа не исключает, что США могли бы развернуть свои войска на территории Украины в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Издание напомнило, что Рубио и Уиткофф заявили, что Путин впервые согласился с тем, что США и европейские партнеры могут предоставить гарантии безопасности Украине.

На вопрос, могут ли такие гарантии безопасности включать размещение американских войск в Украине, один советник Трампа частным образом ответил утвердительно.

В то же время другой советник заявил, что пока это неизвестно. По его словам, переговоры на эту тему в прессе вестись не будут.

Напомним, ранее Россия отвергала возможность размещения войск страны-членов НАТО на территории Украины.

