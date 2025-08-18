РУС
1 712 35

У Трампа не исключают размещение войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

Гарантии безопасности Разместит ли США войска на территории Украины

Один из советников Дональда Трампа не исключает, что США могли бы развернуть свои войска на территории Украины в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Издание напомнило, что Рубио и Уиткофф заявили, что Путин впервые согласился с тем, что США и европейские партнеры могут предоставить гарантии безопасности Украине.

На вопрос, могут ли такие гарантии безопасности включать размещение американских войск в Украине, один советник Трампа частным образом ответил утвердительно.

В то же время другой советник заявил, что пока это неизвестно. По его словам, переговоры на эту тему в прессе вестись не будут.

Напомним, ранее Россия отвергала возможность размещения войск страны-членов НАТО на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут обсуждать с партнерами будущие гарантии безопасности Украины, - Рубио

Автор: 

миротворцы (1189) США (27726) Трамп Дональд (6393) гарантии безопасности (161)
Топ комментарии
+13
18.08.2025 15:08 Ответить
+12
США могли бы ввести санкции против рашки,
США могли бы дать Украине больше оружия,
США могли бы разместить свои войска ....

Если бы не были балаболами
18.08.2025 15:07 Ответить
+11
Усі бачили їх будапештський меморандум? А як вони з Афгану тикають?
А ЯК КИЛИМОК КРИВАВОМУ ВБИВЦІ СТІЛЯТЬ?

ідіть на фіг з Вашею брехнею
18.08.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что у них за трех позиционный переключатель! Не выключили, не включили. Третье положение зависли?
18.08.2025 15:06 Ответить
18.08.2025 15:07 Ответить
18.08.2025 15:07 Ответить
18.08.2025 15:08 Ответить
тільки у вкрай тупих не вистачило розуму перевдягнути у цивільне.
18.08.2025 15:20 Ответить
рудий донні попередив про таке ***** в анкориджі?
як ні, то це все бла-бла-бла
беріть приклад зі Стармера - усе тихо, чітко, по суті та ефективно
18.08.2025 15:08 Ответить
Не виключають чи не включають?
18.08.2025 15:09 Ответить
Анонімне джерело - Трамп шо каже?
18.08.2025 15:09 Ответить
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили".

Даже в российской википедии написано, что россия основана на основе Ростово-Суздальського княжества. А Ростово-Суздальское княжество было окраинным, периферийным, вассальным, колониальным княжеством Киевской Руси, где проживали угрофинны. Они были нашей окраиной. Потом Золотая орда захватила Ростово-Суздальское княжество. Оно 300 лет пребывало в Составе Орды. За это время на его территории появилось Московское княжество, которое подмяло под себя Ростовское и Суздальское. Потом, когда Орда развалилась, Московия захватила Владимирское княжество и Новгородское и начала присваивать земли в Азии. Россия пересобрала золотую орду, только с новой столицей, с Москвой. «Россия - это реинкарнация Золотой Орды». Виталий Портников. И россия полностью скопировала политику Золотой Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). С этой неограниченной властью правителя россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - с помощью отрицательной генетической селекции вывели расу рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.

"русские - генетические рабы" российский историк Эдвард Радзинский.
Кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
18.08.2025 15:09 Ответить
если будете базироваться в Крыму - мы ЗА!, если во Львове-против!
18.08.2025 15:09 Ответить
далі Києва на схід мерікоси не підуть, бо там можуть і вбити
18.08.2025 15:12 Ответить
Та нехай у Сумах, Харкові та Дніпрі спочатку базуються...а не Буковель на НГ виглядають..
18.08.2025 15:13 Ответить
Та вони засцять навіть до Львову приїхати, ви про що
Це не фантистичні бойовики знімати пачками для імітації супервбивць, на ділі на колінах путіну доріжки стелять
18.08.2025 15:49 Ответить
Я так розумію у Донецьку, Маріуполі і Луганську...
18.08.2025 15:12 Ответить
Мечта все стран американские войска. Американский мир гораздо привлекательнее.
18.08.2025 15:13 Ответить
Комусь ще потрібні тряпки для розгортування доріжок?
18.08.2025 15:50 Ответить
Один із радників не виключає... Гнать його мітлою,якщо не знає ,як виключать...))
18.08.2025 15:14 Ответить
А я хіба таке казав??? Піддобрює.... а потім все зійде на нівець..Разом з хкуйлом будуть окупувати Україну..А причину знайдуть
18.08.2025 15:14 Ответить
Коротко напиши ,що там.😆
18.08.2025 15:19 Ответить
Безпаливне джерело енергії, нафта йде в еротичну подрож. Подивись рисунки і сам зрозумієш. Передайте кому слід щоб йому передали і не тягніть гуму.
18.08.2025 15:27 Ответить
Вірити Тампону це всерівно ,що повірити *****.
18.08.2025 15:17 Ответить
тобто нарешті "уТрампа" прийшло розуміння, що у найближчому майбутньому бойові дії не припиняться.
18.08.2025 15:17 Ответить
Американські війська вже були в Україні, даже свою базу в Очакові будували. Ми так раділи цьому захисту і що ну американці точно не залишать цю базу. А потім америкоси так драпонули що ніхто і не замітив. Або як з Афганістану драпали від босоогих талібів на верблюдах, При цьому давали Афганцям гарантії безпеки і даже трильйони доларів вклали
18.08.2025 15:18 Ответить
Остання справжня перемога США була у Другій світовій. А потім суцільний обсерон зі зрадою союзників. Нагадають про Ірак. Та не бажали іракці гинути за Хусейна. Ось і все
18.08.2025 15:18 Ответить
Не ну корейцев спасли от комуняк ещё. Это из последнего за 75 лет.
18.08.2025 15:51 Ответить
Трамп і його посіпаки такі ж брехливі як і кремлівська кацапня ! Згадайте Будапештський меморандум..... Як що трамп волае проти допомоги в обхід нато.....то який захист може бути в реаліях !?????????? ---- Очевидна брехня під керівництвом путена !!!! У путена е компромат на трампа, бо як що така істота як трамп, яка держіть своїх посіпак в ,,йожових рукавицях,, і преступае всі демократіі в США і чхати хоче на закон, але піджав хвіст перед путеном.... то уявіть що то за компромат якого трамп боїться більше, ніж імпічменту і судових справ проти нього....!!!???
18.08.2025 15:18 Ответить
НьюВасюки від Трампа.
18.08.2025 15:19 Ответить
Гаранти безпеки і ті кому давали гарантії в одному фото
18.08.2025 15:22 Ответить
18.08.2025 15:24 Ответить
Це ворожа нам країна (зараз) ! Ні в якому разі! Зроблять операцію по здачі. Трамп мусив придумати щось таке, що було б яскравим і щоб не відмовили. Це приманка!
18.08.2025 15:25 Ответить
Завтра трампон передумає і виведе дві роти солдат.
Про що домовлятись якщо домовленості не працюють?
18.08.2025 15:27 Ответить
Вірити апельсину,це себе дурити. Воно тричі за добу вивалює у соц.мережі дебільні,брехливі дописи,які суперечать одне одному!
Тому,доки під Херсоном чи Запоріжжям не буде майоріти штандарт якоїсь аеро-десантної бригади з Арізони чи Техасу то все пусті балачки!
18.08.2025 15:29 Ответить
Іде вал суцільної брехні. Ти тіпа підпиши, все буде. Хер вам.
18.08.2025 16:02 Ответить
Ну, розташуються на кордоні з Польщею і будуть сидіти. Чоловік так з пів сотні. І пара Хамві.
Це до першого пострілу.
А потім зроблять крок через кордон і все...
18.08.2025 16:05 Ответить
 
 