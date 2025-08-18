У Трампа не исключают размещение войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios
Один из советников Дональда Трампа не исключает, что США могли бы развернуть свои войска на территории Украины в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Издание напомнило, что Рубио и Уиткофф заявили, что Путин впервые согласился с тем, что США и европейские партнеры могут предоставить гарантии безопасности Украине.
На вопрос, могут ли такие гарантии безопасности включать размещение американских войск в Украине, один советник Трампа частным образом ответил утвердительно.
В то же время другой советник заявил, что пока это неизвестно. По его словам, переговоры на эту тему в прессе вестись не будут.
Напомним, ранее Россия отвергала возможность размещения войск страны-членов НАТО на территории Украины.
США могли бы дать Украине больше оружия,
США могли бы разместить свои войска ....
Если бы не были балаболами
А ЯК КИЛИМОК КРИВАВОМУ ВБИВЦІ СТІЛЯТЬ?
ідіть на фіг з Вашею брехнею
як ні, то це все бла-бла-бла
беріть приклад зі Стармера - усе тихо, чітко, по суті та ефективно
Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!
Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.
Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.
И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.
Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.
путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.
путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".
Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.
У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили".
Даже в российской википедии написано, что россия основана на основе Ростово-Суздальського княжества. А Ростово-Суздальское княжество было окраинным, периферийным, вассальным, колониальным княжеством Киевской Руси, где проживали угрофинны. Они были нашей окраиной. Потом Золотая орда захватила Ростово-Суздальское княжество. Оно 300 лет пребывало в Составе Орды. За это время на его территории появилось Московское княжество, которое подмяло под себя Ростовское и Суздальское. Потом, когда Орда развалилась, Московия захватила Владимирское княжество и Новгородское и начала присваивать земли в Азии. Россия пересобрала золотую орду, только с новой столицей, с Москвой. «Россия - это реинкарнация Золотой Орды». Виталий Портников. И россия полностью скопировала политику Золотой Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). С этой неограниченной властью правителя россияне живут до сих пор.
Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - с помощью отрицательной генетической селекции вывели расу рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.
"русские - генетические рабы" российский историк Эдвард Радзинский.
Кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
Це не фантистичні бойовики знімати пачками для імітації супервбивць, на ділі на колінах путіну доріжки стелять
Про що домовлятись якщо домовленості не працюють?
Тому,доки під Херсоном чи Запоріжжям не буде майоріти штандарт якоїсь аеро-десантної бригади з Арізони чи Техасу то все пусті балачки!
Це до першого пострілу.
А потім зроблять крок через кордон і все...