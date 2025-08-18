Мы обсудили много вопросов, чтобы остановить войну в Украине, - Трамп о встрече с Зеленским
Сегодня "очень успешный день", с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили много вопросов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с европейскими лидерами.
"Сейчас мы имели очень успешный день. Важные обсуждения, поскольку мы работаем над тем, чтобы положить конец убийствам и остановить войну в Украине. Мы все работаем над достижением одной цели. Очень простой цели. Мы хотим остановить убийства, решить эту проблему. Я только что имел честь быть вместе с президентом Зеленским и принять участие во всех обсуждениях, которые мы провели", - сказал Трамп.
"Мы обсудили много вопросов, и сегодня я бегло пообщался с президентом Путиным. Мы позвоним президенту Путину сразу после этой встречи", - добавил он.
Напомним, закрытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.
Там добре, тут добре. Воюймо далі.
І результат - захоплено тільки 1% України за 3 роки, майже зруйнована економіка РФ, втрата всього запасу бронетехніки та 1,2 мільйони дохлих кацапів.
Хай пре далі...
Буде інше *****. Там їх таких багато.
Поки можуть - будуть воювати.
Здохнути повинна економіка Роісі, її можливості.
Тоді це ***** або наступне буде хотіти закінчення війни.
Це вистава після того, як він обісрався з ******.
От тупо димова завіса - все добре, ми продовжуємо перемовини. Хоча вже на Алясці Трамп зрозумів, що ***** цого прокатило і нічого не вийде.
Трамп тупо намагається зберегти обличча.
У самому кращому випадку звинуватити у зриві перемовин Україну.
У гіршому продовжувати толкти воду у ступі.
Вердикт: "найбільш історичний тиждень для білого дому" закінчився великим ні***я.
"Проклятий, хто надіється на людину"
Читайте Біблію...