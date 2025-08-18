Мы обсудили много вопросов, чтобы остановить войну в Украине, - Трамп о встрече с Зеленским

Сегодня "очень успешный день", с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили много вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с европейскими лидерами.

"Сейчас мы имели очень успешный день. Важные обсуждения, поскольку мы работаем над тем, чтобы положить конец убийствам и остановить войну в Украине. Мы все работаем над достижением одной цели. Очень простой цели. Мы хотим остановить убийства, решить эту проблему. Я только что имел честь быть вместе с президентом Зеленским и принять участие во всех обсуждениях, которые мы провели", - сказал Трамп.

"Мы обсудили много вопросов, и сегодня я бегло пообщался с президентом Путиным. Мы позвоним президенту Путину сразу после этой встречи", - добавил он.

Напомним, закрытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.

Также читайте: Перед встречей Трампа и Зеленского в Белом доме поставили карту оккупированных территорий Украины, - BBC