РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
1 982 11

Мы обсудили много вопросов, чтобы остановить войну в Украине, - Трамп о встрече с Зеленским

трамп и зеленский

Сегодня "очень успешный день", с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили много вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с европейскими лидерами.

"Сейчас мы имели очень успешный день. Важные обсуждения, поскольку мы работаем над тем, чтобы положить конец убийствам и остановить войну в Украине. Мы все работаем над достижением одной цели. Очень простой цели. Мы хотим остановить убийства, решить эту проблему. Я только что имел честь быть вместе с президентом Зеленским и принять участие во всех обсуждениях, которые мы провели", - сказал Трамп.

"Мы обсудили много вопросов, и сегодня я бегло пообщался с президентом Путиным. Мы позвоним президенту Путину сразу после этой встречи", - добавил он.

Напомним, закрытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Це добре, що нічого Трамп сприцмає так добре.

Там добре, тут добре. Воюймо далі.
18.08.2025 22:27 Ответить
ворог пре як на касу то може є інші варіанти?
18.08.2025 22:32 Ответить
Він три роки пре, як на касу.
І результат - захоплено тільки 1% України за 3 роки, майже зруйнована економіка РФ, втрата всього запасу бронетехніки та 1,2 мільйони дохлих кацапів.
Хай пре далі...
18.08.2025 22:55 Ответить
Нема інших варіантів поки ***** само не захоче зупинити війну.
18.08.2025 22:56 Ответить
Поки москальське ***** не здохне.
18.08.2025 23:11 Ответить
Знов ні.
Буде інше *****. Там їх таких багато.
Поки можуть - будуть воювати.

Здохнути повинна економіка Роісі, її можливості.
Тоді це ***** або наступне буде хотіти закінчення війни.
18.08.2025 23:20 Ответить
Зустріч с Зеленським Трампу потрібна тільки для того, щоб було про шо поговорити з пуйлом. Трамп думає і говорить тільки про цей дзвінок. Чи серію оргазмів закреслено дзвінків.
18.08.2025 22:34 Ответить
Ні.
Це вистава після того, як він обісрався з ******.
От тупо димова завіса - все добре, ми продовжуємо перемовини. Хоча вже на Алясці Трамп зрозумів, що ***** цого прокатило і нічого не вийде.

Трамп тупо намагається зберегти обличча.
У самому кращому випадку звинуватити у зриві перемовин Україну.
У гіршому продовжувати толкти воду у ступі.
18.08.2025 23:01 Ответить
Трамп: "Через два тижні ми про щось домовимося".

Вердикт: "найбільш історичний тиждень для білого дому" закінчився великим ні***я.
18.08.2025 22:36 Ответить
І це краще, ніж @×√€ть.
18.08.2025 22:48 Ответить
Усе в Божих руках
"Проклятий, хто надіється на людину"
Читайте Біблію...
18.08.2025 23:20 Ответить
 
 