Ми обговорили багато питань, щоб зупинити війну в Україні, - Трамп про зустріч із Зеленським

Сьогодні "дуже успішний день", з президентом України Володимиром Зеленським обговорили багато питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп перед початком зустрічі з європейськими лідерами.

"Наразі ми мали дуже успішний день. Важливі обговорення, оскільки ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Дуже простої мети. Ми хочемо зупинити вбивства, вирішити цю проблему. Я щойно мав честь бути разом із президентом Зеленським і взяти участь у всіх обговореннях, які ми провели", - сказав Трамп.

Ми обговорили багато питань, і сьогодні я побіжно поспілкувався з президентом Путіним. Ми зателефонуємо президенту Путіну одразу після цієї зустрічі", - додав він.

Нагадаємо, закрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського завершилась.

