УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
2 009 12

Ми обговорили багато питань, щоб зупинити війну в Україні, - Трамп про зустріч із Зеленським

трамп і зеленський

Сьогодні "дуже успішний день", з президентом України Володимиром Зеленським обговорили багато питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп перед початком зустрічі з європейськими лідерами.

"Наразі ми мали дуже успішний день. Важливі обговорення, оскільки ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Дуже простої мети. Ми хочемо зупинити вбивства, вирішити цю проблему. Я щойно мав честь бути разом із президентом Зеленським і взяти участь у всіх обговореннях, які ми провели", - сказав Трамп.

Ми обговорили багато питань, і сьогодні я побіжно поспілкувався з президентом Путіним. Ми зателефонуємо президенту Путіну одразу після цієї зустрічі", - додав він.

Нагадаємо, закрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського завершилась.

Також читайте: Перед зустріччю Трампа та Зеленського в Білому домі поставили карту окупованих територій України, - BBC

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Трамп: "Через два тижні ми про щось домовимося".

Вердикт: "найбільш історичний тиждень для білого дому" закінчився великим ні***я.
показати весь коментар
18.08.2025 22:36 Відповісти
+1
Це добре, що нічого Трамп сприцмає так добре.

Там добре, тут добре. Воюймо далі.
показати весь коментар
18.08.2025 22:27 Відповісти
+1
ворог пре як на касу то може є інші варіанти?
показати весь коментар
18.08.2025 22:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре, що нічого Трамп сприцмає так добре.

Там добре, тут добре. Воюймо далі.
показати весь коментар
18.08.2025 22:27 Відповісти
ворог пре як на касу то може є інші варіанти?
показати весь коментар
18.08.2025 22:32 Відповісти
Він три роки пре, як на касу.
І результат - захоплено тільки 1% України за 3 роки, майже зруйнована економіка РФ, втрата всього запасу бронетехніки та 1,2 мільйони дохлих кацапів.
Хай пре далі...
показати весь коментар
18.08.2025 22:55 Відповісти
Нема інших варіантів поки ***** само не захоче зупинити війну.
показати весь коментар
18.08.2025 22:56 Відповісти
Поки москальське ***** не здохне.
показати весь коментар
18.08.2025 23:11 Відповісти
Знов ні.
Буде інше *****. Там їх таких багато.
Поки можуть - будуть воювати.

Здохнути повинна економіка Роісі, її можливості.
Тоді це ***** або наступне буде хотіти закінчення війни.
показати весь коментар
18.08.2025 23:20 Відповісти
Зустріч с Зеленським Трампу потрібна тільки для того, щоб було про шо поговорити з пуйлом. Трамп думає і говорить тільки про цей дзвінок. Чи серію оргазмів закреслено дзвінків.
показати весь коментар
18.08.2025 22:34 Відповісти
Ні.
Це вистава після того, як він обісрався з ******.
От тупо димова завіса - все добре, ми продовжуємо перемовини. Хоча вже на Алясці Трамп зрозумів, що ***** цого прокатило і нічого не вийде.

Трамп тупо намагається зберегти обличча.
У самому кращому випадку звинуватити у зриві перемовин Україну.
У гіршому продовжувати толкти воду у ступі.
показати весь коментар
18.08.2025 23:01 Відповісти
Хотів би зберегти обличчя - не поводився б, як цуцик, у якого від очікування хазяїна хвіст тремтить і сеча сама ллється. А коли він через слово і у першій частині розмови і у тертій частині розмови говорить, що він це все розкаже путіну - це шістка, що мліє від свого куратора. Не здивуюся, якщо й під час другої закритої частини бесіди ще рази зо два або три Зеленському сказав, що ві же після цього одразу подзвонить пуйлу! яка радість, є шо розказать атлічному парню дарагому другу *********. Неможливо ж такою радістю не похвалитись.
показати весь коментар
18.08.2025 23:24 Відповісти
Трамп: "Через два тижні ми про щось домовимося".

Вердикт: "найбільш історичний тиждень для білого дому" закінчився великим ні***я.
показати весь коментар
18.08.2025 22:36 Відповісти
І це краще, ніж @×√€ть.
показати весь коментар
18.08.2025 22:48 Відповісти
Усе в Божих руках
"Проклятий, хто надіється на людину"
Читайте Біблію...
показати весь коментар
18.08.2025 23:20 Відповісти
 
 