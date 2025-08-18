Ми обговорили багато питань, щоб зупинити війну в Україні, - Трамп про зустріч із Зеленським
Сьогодні "дуже успішний день", з президентом України Володимиром Зеленським обговорили багато питань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп перед початком зустрічі з європейськими лідерами.
"Наразі ми мали дуже успішний день. Важливі обговорення, оскільки ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Дуже простої мети. Ми хочемо зупинити вбивства, вирішити цю проблему. Я щойно мав честь бути разом із президентом Зеленським і взяти участь у всіх обговореннях, які ми провели", - сказав Трамп.
Ми обговорили багато питань, і сьогодні я побіжно поспілкувався з президентом Путіним. Ми зателефонуємо президенту Путіну одразу після цієї зустрічі", - додав він.
Нагадаємо, закрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського завершилась.
Там добре, тут добре. Воюймо далі.
І результат - захоплено тільки 1% України за 3 роки, майже зруйнована економіка РФ, втрата всього запасу бронетехніки та 1,2 мільйони дохлих кацапів.
Хай пре далі...
Буде інше *****. Там їх таких багато.
Поки можуть - будуть воювати.
Здохнути повинна економіка Роісі, її можливості.
Тоді це ***** або наступне буде хотіти закінчення війни.
Це вистава після того, як він обісрався з ******.
От тупо димова завіса - все добре, ми продовжуємо перемовини. Хоча вже на Алясці Трамп зрозумів, що ***** цого прокатило і нічого не вийде.
Трамп тупо намагається зберегти обличча.
У самому кращому випадку звинуватити у зриві перемовин Україну.
У гіршому продовжувати толкти воду у ступі.
Вердикт: "найбільш історичний тиждень для білого дому" закінчився великим ні***я.
"Проклятий, хто надіється на людину"
Читайте Біблію...