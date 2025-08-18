Перед зустріччю Трампа та Зеленського в Білому домі поставили карту окупованих територій України, - BBC

В Овальному кабінеті, навпроти столу, за яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України.

Про це пише кореспондент BBC, передає Цензор.НЕТ.

Кореспондент зазначив, що східна частина України — приблизно 20%, які окупували росіяни — на мапі в Овальному кабінеті позначена рожевим кольором.

Журналіст вважає, що таким чином Трамп намагатиметься тиснути на Зеленського, щоб той погодився віддати території Росії в обмін на мир.

Інший журналіст — Михайло Комадовський із Deutsche Welle — показав саму карту.

