Перед зустріччю Трампа та Зеленського в Білому домі поставили карту окупованих територій України, - BBC
В Овальному кабінеті, навпроти столу, за яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України.
Про це пише кореспондент BBC, передає Цензор.НЕТ.
Кореспондент зазначив, що східна частина України — приблизно 20%, які окупували росіяни — на мапі в Овальному кабінеті позначена рожевим кольором.
Журналіст вважає, що таким чином Трамп намагатиметься тиснути на Зеленського, щоб той погодився віддати території Росії в обмін на мир.
Інший журналіст — Михайло Комадовський із Deutsche Welle — показав саму карту.
- впихнуть ему договор об ископаемых, так как нужно воевать же, иначе помощи не будет
- впихнуть ему капитуляцию, так как иначе помощи не будет
Лох доволен
Банда Єрмака-Зеленського вже навіть не згадує про повернення Криму і Севастополя.
Краще б на цій мапі помітили "успіхи" Роісі за три роки після цього.
Ця мапа - особистий здобуток ЗЄ.
А те, що вона після цього за 3 роки майже не змінилися, - здобуток ЗСУ та українського народу.
Незважаючи на те, що мене чомусь періодично вважають порохоботом, я не фанат Порошенка. Але я впевнений - якби люди в 2019 думали головою, а не....органом кортим кварталівці грають на роялі, то вторгнення або не було б, або рашисти досі потужно штурмували б Чонгар та Авдіївку. Або, чим чорт не жартує, ми штурмували б Керч.
Але тепер можемо дивитись на мапу наповнену заслугами Зеленського.
На мапі написано - Конфлікт а не Окупація чи Війна.
На Криму і Севастополі немає відсотків.
Ось так банда Єрмака-Зеленського ''по-тихеньку'' здають Україну москальським окупантам в президентській резиденції США.