Журналіст, який дорікнув Зеленському щодо відсутності костюму в лютому, вибачився. ВIДЕО

Американський журналіст Браян Гленн, який у лютому розкритикував президента України Володимира Зеленського за відсутність костюма, вибачився.

Це сталося під час зустрічі президентів України та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Журналіст заявив, що Зеленський чудово виглядає у своєму костюмі, на що президент України відповів: "Так, однак я змінив костюм, а ви ні".

Водночас Трамп погодився із Гленном, додавши, що він сказав Зеленському те саме.

Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті Гленн запитував Зеленського, чому той не одягнув костюм, на що український президент відповів: "Я вдягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого".