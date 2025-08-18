УКР
Журналіст, який дорікнув Зеленському щодо відсутності костюму в лютому, вибачився. ВIДЕО

Американський журналіст Браян Гленн, який у лютому розкритикував президента України Володимира Зеленського за відсутність костюма, вибачився.

Це сталося під час зустрічі президентів України та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Журналіст заявив, що Зеленський чудово виглядає у своєму костюмі, на що президент України відповів: "Так, однак я змінив костюм, а ви ні".

Водночас Трамп погодився із Гленном, додавши, що він сказав Зеленському те саме.

Також читайте: У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті Гленн запитував Зеленського, чому той не одягнув костюм, на що український президент відповів: "Я вдягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого".

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
+14
Ішак твій батько а матір свиня в ти підар кацапський
18.08.2025 21:33
+13
В цьому випадку немає значення, як він виглядає. Має значення, що він робить.
18.08.2025 21:24
+5
Тримайся,Президент!
18.08.2025 21:33
В цьому випадку немає значення, як він виглядає. Має значення, що він робить.
18.08.2025 21:24
Сам ти ішак, придурошний. Може поїдеш судьбу України вирішити? Скільки вас тут придурків?
18.08.2025 23:15
аналсост якийсь просто! ну не може без ***** аналсоснуть ))
18.08.2025 21:12
Насправді, надто борзі всі троє. Тільки наш - свійський борзотник, у межах України.
18.08.2025 21:18
То камін позаду, із якоюсь фігнею аля золото? Нагадує будинок Пшонки.
18.08.2025 21:19
Певен - золотий унітаз , в нього , також є ..
18.08.2025 21:58
Ти диви - висмоктав пляшку водкі що йому рашисти презентували у Алясці та подобрівшав, вибачився... Типо:"ти меня уважаєш? І я тєбя уважаю!" Провокатор х...в
18.08.2025 21:25
А що за журик питав, чи не шкода йому посилати на смерть бійців ЗСУ?
18.08.2025 21:25
GPT Вам відповідає

Він працює як ведучий на Right Side Broadcasting Network (RSBN) - це невеликий, але популярний серед прихильників Трампа канал, який транслює його мітинги та події без критики і з максимально лояльною подачею.

RSBN фактично став "офіційним медіа для MAGA-бази", бо показує Трампа напряму, без коментарів "ворожих" ЗМІ.

Ґленн відомий ще й особистими зв'язками: він - партнер (бойфренд) Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, однієї з найвідоміших представниць MAGA-крила в Палаті представників. Це додатково зміцнює його позиції в цьому середовищі.

У своїх ефірах він зазвичай не проводить журналістських розслідувань, а працює як рупор і транслятор меседжів MAGA.

Тобто він не з "великої журналістики" типу NYT чи WSJ, а саме з цієї паралельної медіа-екосистеми, яка живе за принципом: "ми показуємо Трампа таким, яким він хоче, щоб його бачили".
18.08.2025 21:35
доречі саме зараз його ГРІН гонить на Трампа за справу Епштейна - тобто трап їй відомств
18.08.2025 21:37
а що, це був той самий Гленн?
18.08.2025 21:45
вибачаюсь я про тему новини - вибачення журналіста ...
18.08.2025 21:53
"А ви це питання задавали *****?" - треба було спитатись Зеленському у жмуріка.
18.08.2025 21:36
Гленн проспался после кацапской водяры
18.08.2025 21:25
чем ему вшывник не понравился?
18.08.2025 21:31
Тримайся,Президент!
18.08.2025 21:33
Три виродки просто ''по-ржали''.
Жодного вибачення не було.
Їм весело - коли москальські окупанти вбивають Українців.

Найсумніше інше - ''мудрий'' Український народ у 2019році теж ''по-ржав'' - тепер обливається кров'ю.
18.08.2025 21:48
Підтримуємо Президента на перемовинах. Все робить правильно. Критикуєм за про..би всередині країни.
18.08.2025 22:06
Трамп: Я сказав те саме. Це той (журналіст) , хто "наїхав" на вас минулого разу.
Зеленський: Я це пам'ятаю.
Журналіст Зеленському: Я вибачаюсь, ви виглядаєте відмінно...
18.08.2025 22:09
 
 