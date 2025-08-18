Журналіст, який дорікнув Зеленському щодо відсутності костюму в лютому, вибачився. ВIДЕО
Американський журналіст Браян Гленн, який у лютому розкритикував президента України Володимира Зеленського за відсутність костюма, вибачився.
Це сталося під час зустрічі президентів України та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Журналіст заявив, що Зеленський чудово виглядає у своєму костюмі, на що президент України відповів: "Так, однак я змінив костюм, а ви ні".
Водночас Трамп погодився із Гленном, додавши, що він сказав Зеленському те саме.
Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті Гленн запитував Зеленського, чому той не одягнув костюм, на що український президент відповів: "Я вдягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого".
Він працює як ведучий на Right Side Broadcasting Network (RSBN) - це невеликий, але популярний серед прихильників Трампа канал, який транслює його мітинги та події без критики і з максимально лояльною подачею.
RSBN фактично став "офіційним медіа для MAGA-бази", бо показує Трампа напряму, без коментарів "ворожих" ЗМІ.
Ґленн відомий ще й особистими зв'язками: він - партнер (бойфренд) Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, однієї з найвідоміших представниць MAGA-крила в Палаті представників. Це додатково зміцнює його позиції в цьому середовищі.
У своїх ефірах він зазвичай не проводить журналістських розслідувань, а працює як рупор і транслятор меседжів MAGA.
Тобто він не з "великої журналістики" типу NYT чи WSJ, а саме з цієї паралельної медіа-екосистеми, яка живе за принципом: "ми показуємо Трампа таким, яким він хоче, щоб його бачили".
