У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

