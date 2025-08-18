УКР
У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленський та європейські лідери скоординували позиції перед зустріччю з Трампом

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
+8
Саша Киев 2019 рік: ржеш з висліву "Армія, мова , віра"
2025 рік: путін вимагає: скорочення армії, статус рос мові та церкві.
Смішно?
18.08.2025 20:45 Відповісти
+6
Виходить Трумп, трима Керміта за шию. Лице в нього страшне
18.08.2025 20:36 Відповісти
+3
Блін, або кустюм нехай вдягає, або таскає всюду гранатомет..літак дискотечний є, а мізків перевдягнутись в ньому - немає..
18.08.2025 20:28 Відповісти
ДА ПОЧНЕТЬСЯ ЦИРК.

А взагалі ми просто всі померли в 2012 році і тепер в альтернативному всесвіті
18.08.2025 20:21 Відповісти
Ух ти! А що зі зростом? Чи трампон виріс після зустрічі з кремлівським шизофреником? Адже ЗЕ! і пу приблизно однакові на зріст (а злі язики кажуть, що ботоксний оригінал нижчий), але різниця в порівнянні зі зростом трампона - йой!
Чи то в мене з очима проблеми? А може просто тєлік спотворює зображення - ХЗ...
18.08.2025 20:23 Відповісти
просто ЗЕ не в пынеходы обутый...
18.08.2025 20:49 Відповісти
15см (приблизно)? Фігасє у путлєра "лабутени"! Воно що, як балерина, на одних пальцях ходе?
18.08.2025 20:56 Відповісти
Земленський поїхав продавати українців та виторговувати собі безпеку та гроші.
18.08.2025 20:26 Відповісти
у ФСБ розумні вже закінчуються в "СВО", на їхні місця змушені набирати ідіотів?
18.08.2025 21:18 Відповісти
и кругом одни жиды
18.08.2025 20:53 Відповісти
занадто все урочисто..нібито, путін здох випив отрути, а рф капітулювала.
18.08.2025 20:32 Відповісти
Так а що він каже, де читати? Я англійською не дуже
18.08.2025 20:34 Відповісти
Він каже, що якщо сьогодні не буде пісділа - підтримка України припиняється!
18.08.2025 20:36 Відповісти
Дякую. Я щось таке відчував по обличчю Володимира Ссанича.
18.08.2025 20:42 Відповісти
коли він там таке сказав?
18.08.2025 20:52 Відповісти
там перекладач перекладав все, навіщо тобі англійська?
18.08.2025 20:51 Відповісти
Пика у окурка гидотна..
Обидва - клоуни які грають на публіку
18.08.2025 20:37 Відповісти
Як би руда істота хоч трохи розумілася у історичних відносинах між підорами і Україною,він би не говорив про довготривалий мир
18.08.2025 20:36 Відповісти
Сьогодні буде або угода, або її не буде. Якщо не буде - підтримка України припиняється, - Трамп
18.08.2025 20:39 Відповісти
Ну падли дві старі домовились,що будуть вбивати, грабувати і шантажувати.Розрахтвувати на щось добре від них не варта. Ще взагалі не треба було їхати до того ***************** полковника краснова.Просто ігнорити руду потвору,хай ***** підлизує,на більше не достойний
18.08.2025 20:57 Відповісти
прапороносці вже заїбались стояти.
18.08.2025 20:38 Відповісти
Ну хоч не рачки, як килиморозстелювачі...
18.08.2025 20:42 Відповісти
Отчоли Президента безбезславні виродки ..як сказав би Тарантино))
18.08.2025 20:41 Відповісти
Саша Киев 2019 рік: ржеш з висліву "Армія, мова , віра"
2025 рік: путін вимагає: скорочення армії, статус рос мові та церкві.
Смішно?
18.08.2025 20:45 Відповісти
Вислови повинні співпадати зі справами. Коли там прикрили фсб-шну церкву? А 3 прорашитських канали ТБ?
18.08.2025 20:50 Відповісти
фывафы фываф хто і коли прикрив фсбешну церкву, *******?
Три прорашистих канали були створені при земленському і всім складом перейшли на телемарафон та руснявий анал ДОМ.
18.08.2025 20:56 Відповісти
Згадай краще хто і коли відмінив закон про перейменування УПЦ МП в РПЦвУ.
18.08.2025 21:34 Відповісти
Що саме смішно? Це лозунг націоналістів, який дехто поцупив у справжніх націоналістів.. Багато схожих гасл є
18.08.2025 20:50 Відповісти
Саша Киев шо ти ***** несеш?
Як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну? Як *****?
18.08.2025 20:59 Відповісти
А до кого ти лояльний? Дай вгадаю...Але як тільки напишу мене забанять на цьому сайті))
18.08.2025 21:09 Відповісти
Ти ж 9 днів тому тут на сайті зареєструвався...Щоб кидати лайном у Головнокомадувача під час війни? Чи для чого?
18.08.2025 21:11 Відповісти
колись дехто теж
казав айн фольк, айн рейх , айн фюрер)) І ЩО? Сеогодні Мюнхенська змова повторюється як фарс...Але Чемберлен та і Делад*є були на порядок розумніше за Трампа . А костюмчик файний))
18.08.2025 21:08 Відповісти
Тільки не мухлювати,бо хто буде мухлювати получе по нахабній рудій пиці
18.08.2025 20:42 Відповісти
Яка мерзость!!
18.08.2025 20:42 Відповісти
Вже ж і в костюмі)) Чого цей рудий російський ідіот ще хоче?
18.08.2025 20:44 Відповісти
Краще думайте де проводити наступну ніч.
Поки клоуни кривляються ***** буде тероризувати населення України.
18.08.2025 20:44 Відповісти
Пресса и Зеленский просто размазали Трампа. Сидел злой как черт..
18.08.2025 20:48 Відповісти
Єрмак знову там,яка його роль,чому ЗЕлений його таскає за собой?Таке враження що єрмак контролює щоб ЗЕлений нічого лишнього не ляпнув.Він там лишній.
18.08.2025 20:49 Відповісти
Прослухав арію Трампа з опери Трампа "Трамп Акбар".
Зрозумів, що Україну треба негайно віддати ПТНу, щоб люди, які хочуть поїхати до Вашингтону, почували себе в безпеці.
18.08.2025 20:49 Відповісти
Червонного келима не було?це тільки для злочинчів?
18.08.2025 21:08 Відповісти
Гнида рыжая как выкручивается
18.08.2025 21:09 Відповісти
у Білому домі почалися переговори, а тут почалася навала тролів з параші!
18.08.2025 21:20 Відповісти
мапу вони повісили), може ось цю краще, там є вихід до каспію
18.08.2025 21:44 Відповісти
 
 