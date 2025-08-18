У Білому домі розпочалась зустріч Трампа та Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Ввечері 18 серпня в Білому домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.
Топ коментарі
+8 Палкаводець Боневтік
показати весь коментар18.08.2025 20:45 Відповісти Посилання
+6 Палкаводець Боневтік
показати весь коментар18.08.2025 20:36 Відповісти Посилання
+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар18.08.2025 20:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А взагалі ми просто всі померли в 2012 році і тепер в альтернативному всесвіті
Чи то в мене з очима проблеми? А може просто тєлік спотворює зображення - ХЗ...
Обидва - клоуни які грають на публіку
2025 рік: путін вимагає: скорочення армії, статус рос мові та церкві.
Смішно?
Три прорашистих канали були створені при земленському і всім складом перейшли на телемарафон та руснявий анал ДОМ.
Як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну? Як *****?
казав айн фольк, айн рейх , айн фюрер)) І ЩО? Сеогодні Мюнхенська змова повторюється як фарс...Але Чемберлен та і Делад*є були на порядок розумніше за Трампа . А костюмчик файний))
Поки клоуни кривляються ***** буде тероризувати населення України.
Зрозумів, що Україну треба негайно віддати ПТНу, щоб люди, які хочуть поїхати до Вашингтону, почували себе в безпеці.