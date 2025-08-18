Трамп та Зеленський закінчили закриту частину зустрічі, готується зустріч з лідерами Європи
Закрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського завершилась.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
Президент Трамп також взяв участь у сімейному фото з європейськими лідерами.
Скептичний Песиміст
Обліковий Запис #597212
Anri Docenta
Ми сьогодні досягнемо всіх домовленостей, - Трамп
Ми не можемо прийняти ті умови. Кацапи не хочуть чути про наші.
Ніякої інтриги, крім поведінки самого Трампа.
Хоч якось пристойно виглядає склад переговорників.
шоу "The Apprentice" (2004-2017) справді став для Трампа золотим джерелом грошей у той час, коли його бізнес-імперія переживала не найкращі часи. За підрахунками New York Times, він заробив на шоу й пов'язаних ліцензіях понад 400 мільйонів доларів.
Ці доходи суттєво перекривали втрати від його невдалих бізнесів (казино в Атлантік-Сіті, гольф-клуби, готелі), де борги йшли десятками й сотнями мільйонів.
Щодо адвокатів і судів: так, гроші від шоу і пов'язаних угод часто йшли на обслуговування боргів та судові витрати. Фактично без «The Apprentice» він міг би остаточно збанкрутувати.