УКР
Трамп та Зеленський закінчили закриту частину зустрічі, готується зустріч з лідерами Європи

Трамп, Зеленський та європейські лідери

Закрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського завершилась.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Президент Трамп також взяв участь у сімейному фото з європейськими лідерами.

Читайте: Перед зустріччю Трампа та Зеленського в Білому домі поставили карту окупованих територій України, - BBC

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+6
Не радійте, сиділо це чмо, поряд з Умєровим в Овальному кабінеті. Це просто на фото з лідерами його Секретна Служба не пустила. Хоча напевно він туди рвався, як реальний керівник країни.
показати весь коментар
18.08.2025 22:12 Відповісти
+2
Якось занадто швидко ...
показати весь коментар
18.08.2025 22:04 Відповісти
+2
Це я один не бачу там єрмака? Як!?!?
показати весь коментар
18.08.2025 22:04 Відповісти
А тепер мильте дупу обидва.
показати весь коментар
18.08.2025 22:02 Відповісти
Ну і ?
показати весь коментар
18.08.2025 22:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOQmRkNig https://www.youtube.com/watch?v=Это ключевая встреча этой войны! Дипломатический десант штурмует БЕЛЫЙ ДОМ! / ЕЛИСЕЕВ
показати весь коментар
18.08.2025 22:11 Відповісти
Цікаво як ішак пояснить все до чого домовився
показати весь коментар
18.08.2025 22:03 Відповісти
Щось швидко закінчили зустріч.
показати весь коментар
18.08.2025 22:03 Відповісти
У нас зараз була найкраща розмова з Трампом за весь час, - Зеленський

Ми сьогодні досягнемо всіх домовленостей, - Трамп
показати весь коментар
18.08.2025 22:03 Відповісти
Якось занадто швидко ...
показати весь коментар
18.08.2025 22:04 Відповісти
А що слово "Ні" займає багато часу?
Ми не можемо прийняти ті умови. Кацапи не хочуть чути про наші.

Ніякої інтриги, крім поведінки самого Трампа.
показати весь коментар
18.08.2025 22:10 Відповісти
Ніт - звучить коротко !
показати весь коментар
18.08.2025 22:17 Відповісти
Все чітко за графіком, 22-00. Якась зрежисована вистава. А якби пішло щось не за планом? Але ж ніт.
показати весь коментар
18.08.2025 22:04 Відповісти
Це я один не бачу там єрмака? Як!?!?
показати весь коментар
18.08.2025 22:04 Відповісти
Поїхав в бульборашку?
показати весь коментар
18.08.2025 22:05 Відповісти
Так він сидів, ліворуч на канапі, з умеровим. А праворуч на канапі венс та вітьков.
показати весь коментар
18.08.2025 22:09 Відповісти
Не радійте, сиділо це чмо, поряд з Умєровим в Овальному кабінеті. Це просто на фото з лідерами його Секретна Служба не пустила. Хоча напевно він туди рвався, як реальний керівник країни.
показати весь коментар
18.08.2025 22:12 Відповісти
Ну і хто кого?
показати весь коментар
18.08.2025 22:07 Відповісти
Тепер будуть вбалтувати Трампа який ревів - мені пох чужі думки - може його перемкне?
показати весь коментар
18.08.2025 22:08 Відповісти
Слава Богу, що на світлині нема рил Єрмака та Умерова.
Хоч якось пристойно виглядає склад переговорників.
показати весь коментар
18.08.2025 22:08 Відповісти
як завжди. по класиці. "в сім'ї не без урода!"
показати весь коментар
18.08.2025 22:10 Відповісти
а де Завгосп Єрмочілович?
показати весь коментар
18.08.2025 22:11 Відповісти
Просто інформація по найвеличнішого лідера історії , звичайно після Зеленського клеймованого Єрмаком

шоу "The Apprentice" (2004-2017) справді став для Трампа золотим джерелом грошей у той час, коли його бізнес-імперія переживала не найкращі часи. За підрахунками New York Times, він заробив на шоу й пов'язаних ліцензіях понад 400 мільйонів доларів.

Ці доходи суттєво перекривали втрати від його невдалих бізнесів (казино в Атлантік-Сіті, гольф-клуби, готелі), де борги йшли десятками й сотнями мільйонів.

Щодо адвокатів і судів: так, гроші від шоу і пов'язаних угод часто йшли на обслуговування боргів та судові витрати. Фактично без «The Apprentice» він міг би остаточно збанкрутувати.
показати весь коментар
18.08.2025 22:34 Відповісти
За закритими дверима нічого гарного не обговорюють.... зачинені двері - є що приховувати!
показати весь коментар
18.08.2025 23:09 Відповісти
 
 