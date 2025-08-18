Трамп и Зеленский завершили закрытую часть встречи, готовится встреча с лидерами Европы
Закрытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Президент Трамп также принял участие в семейном фото с европейскими лидерами.
Топ комментарии
+6 Скептичний Песиміст
показать весь комментарий18.08.2025 22:12 Ответить Ссылка
+2 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий18.08.2025 22:04 Ответить Ссылка
+2 Anri Docenta
показать весь комментарий18.08.2025 22:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми сьогодні досягнемо всіх домовленостей, - Трамп
Ми не можемо прийняти ті умови. Кацапи не хочуть чути про наші.
Ніякої інтриги, крім поведінки самого Трампа.
Хоч якось пристойно виглядає склад переговорників.
шоу "The Apprentice" (2004-2017) справді став для Трампа золотим джерелом грошей у той час, коли його бізнес-імперія переживала не найкращі часи. За підрахунками New York Times, він заробив на шоу й пов'язаних ліцензіях понад 400 мільйонів доларів.
Ці доходи суттєво перекривали втрати від його невдалих бізнесів (казино в Атлантік-Сіті, гольф-клуби, готелі), де борги йшли десятками й сотнями мільйонів.
Щодо адвокатів і судів: так, гроші від шоу і пов'язаних угод часто йшли на обслуговування боргів та судові витрати. Фактично без «The Apprentice» він міг би остаточно збанкрутувати.