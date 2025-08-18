РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
Трамп и Зеленский завершили закрытую часть встречи, готовится встреча с лидерами Европы

Трамп, Зеленский и европейские лидеры

Закрытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент Трамп также принял участие в семейном фото с европейскими лидерами.

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393)
Топ комментарии
+6
Не радійте, сиділо це чмо, поряд з Умєровим в Овальному кабінеті. Це просто на фото з лідерами його Секретна Служба не пустила. Хоча напевно він туди рвався, як реальний керівник країни.
18.08.2025 22:12
18.08.2025 22:12
+2
Якось занадто швидко ...
18.08.2025 22:04
18.08.2025 22:04
+2
Це я один не бачу там єрмака? Як!?!?
18.08.2025 22:04
18.08.2025 22:04
А тепер мильте дупу обидва.
18.08.2025 22:02
18.08.2025 22:02
Ну і ?
18.08.2025 22:02
18.08.2025 22:02
https://www.youtube.com/watch?v=X1HOQmRkNig https://www.youtube.com/watch?v=Это ключевая встреча этой войны! Дипломатический десант штурмует БЕЛЫЙ ДОМ! / ЕЛИСЕЕВ
18.08.2025 22:11
18.08.2025 22:11
Цікаво як ішак пояснить все до чого домовився
18.08.2025 22:03
18.08.2025 22:03
Щось швидко закінчили зустріч.
18.08.2025 22:03
18.08.2025 22:03
У нас зараз була найкраща розмова з Трампом за весь час, - Зеленський

Ми сьогодні досягнемо всіх домовленостей, - Трамп
18.08.2025 22:03
18.08.2025 22:03
Якось занадто швидко ...
18.08.2025 22:04
18.08.2025 22:04
А що слово "Ні" займає багато часу?
Ми не можемо прийняти ті умови. Кацапи не хочуть чути про наші.

Ніякої інтриги, крім поведінки самого Трампа.
18.08.2025 22:10
18.08.2025 22:10
Ніт - звучить коротко !
18.08.2025 22:17
18.08.2025 22:17
Все чітко за графіком, 22-00. Якась зрежисована вистава. А якби пішло щось не за планом? Але ж ніт.
18.08.2025 22:04
18.08.2025 22:04
Це я один не бачу там єрмака? Як!?!?
18.08.2025 22:04
18.08.2025 22:04
Поїхав в бульборашку?
18.08.2025 22:05
18.08.2025 22:05
Так він сидів, ліворуч на канапі, з умеровим. А праворуч на канапі венс та вітьков.
18.08.2025 22:09
18.08.2025 22:09
Не радійте, сиділо це чмо, поряд з Умєровим в Овальному кабінеті. Це просто на фото з лідерами його Секретна Служба не пустила. Хоча напевно він туди рвався, як реальний керівник країни.
18.08.2025 22:12
18.08.2025 22:12
Ну і хто кого?
18.08.2025 22:07
18.08.2025 22:07
Тепер будуть вбалтувати Трампа який ревів - мені пох чужі думки - може його перемкне?
18.08.2025 22:08
18.08.2025 22:08
Слава Богу, що на світлині нема рил Єрмака та Умерова.
Хоч якось пристойно виглядає склад переговорників.
18.08.2025 22:08
18.08.2025 22:08
як завжди. по класиці. "в сім'ї не без урода!"
18.08.2025 22:10
18.08.2025 22:10
а де Завгосп Єрмочілович?
18.08.2025 22:11
18.08.2025 22:11
Просто інформація по найвеличнішого лідера історії , звичайно після Зеленського клеймованого Єрмаком

шоу "The Apprentice" (2004-2017) справді став для Трампа золотим джерелом грошей у той час, коли його бізнес-імперія переживала не найкращі часи. За підрахунками New York Times, він заробив на шоу й пов'язаних ліцензіях понад 400 мільйонів доларів.

Ці доходи суттєво перекривали втрати від його невдалих бізнесів (казино в Атлантік-Сіті, гольф-клуби, готелі), де борги йшли десятками й сотнями мільйонів.

Щодо адвокатів і судів: так, гроші від шоу і пов'язаних угод часто йшли на обслуговування боргів та судові витрати. Фактично без «The Apprentice» він міг би остаточно збанкрутувати.
18.08.2025 22:34
18.08.2025 22:34
За закритими дверима нічого гарного не обговорюють.... зачинені двері - є що приховувати!
18.08.2025 23:09
18.08.2025 23:09 Ответить
 
 