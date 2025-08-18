РУС
Встреча Трампа и Зеленского
5 809 55

Перед встречей Трампа и Зеленского в Белом доме поставили карту оккупированных территорий Украины, - BBC

Карта оккупированных территорий Украины

В Овальном кабинете, напротив стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины.

Об этом пишет корреспондент BBC, передает Цензор.НЕТ.

Корреспондент отметил, что восточная часть Украины - примерно 20%, которые оккупировали россияне - на карте в Овальном кабинете обозначена розовым цветом.

Журналист считает, что таким образом Трамп будет пытаться давить на Зеленского, чтобы тот согласился отдать территории России в обмен на мир.

Другой журналист - Михаил Комадовский из Deutsche Welle - показал саму карту.

Смотрите: Журналист, который упрекнул Зеленского в отсутствии костюма в феврале, извинился. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) оккупация (10259) Трамп Дональд (6393)
Развод лоха в два этапа
- впихнуть ему договор об ископаемых, так как нужно воевать же, иначе помощи не будет
- впихнуть ему капитуляцию, так как иначе помощи не будет

Лох доволен
показать весь комментарий
18.08.2025 21:49 Ответить
мокша. чого ти тут?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
У тебя лапти свалились .
показать весь комментарий
18.08.2025 22:28 Ответить
Може ось цю мапу повісити,там був вихід до Каспію?Це теж окуповані території,але американці про них не знають.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:51 Ответить
Можна, тільки у Білому домі обговорюють реальність, а не телемарахвон.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:53 Ответить
У бд на реальність чхати хотіли. Як і на закон, гарантії, конституцію будь-якої країни і людську порядність. Вони там за грошима, якщо ви ще не зрозуміли. Ну і премія миру для головного придурка.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:56 Ответить
мудазвона та *********. До чого тут реальність? Це провокація
показать весь комментарий
18.08.2025 21:56 Ответить
Реальність в тому, що на карті в Білому домі червоним зафарбовано територію, яка на даний момент окупована ворожою армією, а в України немає фізичної можливості її звідти вибити.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
Ти гадаєш що Зеля не знає. Щось не пригадую щоб Рузвельт і Черчілль таки мапи для Сталіна малювали. Кажу Дональд шістка *****
показать весь комментарий
18.08.2025 22:02 Ответить
Малювали ще й як, навіть прямо по Берліну лінію провели.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:03 Ответить
У 1941 р.?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:05 Ответить
У 1941 році все тільки починалось. А зараз вже пора закінчувати.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:08 Ответить
З націстською росієй? З плешивим маньяком?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:14 Ответить
Куди ти зник , цапе? "Yankee", go home
показать весь комментарий
18.08.2025 22:33 Ответить
Так путін любить історію ну ось це те що потрібно для пояснення ситуації ,бо рф незупиниться з новими поступками України і американцям саме це потрібно доносити, але я не бачу роботу наших дипломатів,але що ми маємо який піп такий й прихід.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:58 Ответить
Якусь однобоку реальність обговорюють у Білому домі, бо є різниця, а не знак рівності - між агресором та жертвою агресії.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:09 Ответить
реально в тебе президент старий дурний маразматик агент кремля ! спробуй заперечити ?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:16 Ответить
Те що ніс Тампон ти називаєш реальністю? Тампон кончений шизоїд і те що він ніс неналазить нінаяку голову і показує що йому в голову насрано. А реальність така що сша програли всі війни і програли лідерство в світі. Тільки справа часу коли сша розпадеться на окремі республіки.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:21 Ответить
Розпадеться США - не РФія ...?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:25 Ответить
Ну поки що я бачу як американська влада плазує перед рашистами. Може ти бачиш по іншому?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:38 Ответить
Цю!!! Вона моя найулюбленіша
показать весь комментарий
18.08.2025 21:54 Ответить
Миколаївщина також окупована ?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:52 Ответить
То вони мабуть про Косу.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:54 Ответить
Так. Невеличка частина. Кінбурська коса.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:55 Ответить
там на косі, що у чорне море виходить заповідник окупували, це приблизно 0,6-0,8% області.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:55 Ответить
Так, Вам слушно відповіли: невеличкий відсоток Миколаївської окупована, бо Коса входить частково до її складу.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:57 Ответить
Зрозуміло ... не знав цього
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
заповідник та місцевих шкода. А на дачі прокурорських та ментовських начальників плювати
показать весь комментарий
18.08.2025 22:17 Ответить
сучки драні, що у вас там про Харківську область намальовано? і де Курська??
показать весь комментарий
18.08.2025 21:52 Ответить
Эту карту принес в тубусе Палиса. Про давление - это фейк от рашки.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:53 Ответить
І на кожній області написано відсоток окупованої: Харківська 4, Донецька 76 й так далі. Будуть торгуватися з калькультором. На Криму нічого не написано, а мало б бути 100.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:53 Ответить
100%
показать весь комментарий
18.08.2025 21:55 Ответить
Не тільки на Криму немає відсотків - на Севастополі теж немає відсотків.
Банда Єрмака-Зеленського вже навіть не згадує про повернення Криму і Севастополя.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:07 Ответить
Яке падло написало "conflict" замість "invasion"?
показать весь комментарий
18.08.2025 21:55 Ответить
Там вище вказали що такий собі Палиса приніс цю мапу, щоб показати звідки готовилось нападєніє. Всі питання до нього.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
Вони нечисть, їх від слова правди на шмаття розірве. Агресора агресором ніхто не назве. Анексію анексією теж. Давити будуть на слабкого. Натовпом.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
Трамп вже відрізав і це вже його козир - мов - коли будете впиратися - то путлєр ше відріже
показать весь комментарий
18.08.2025 21:57 Ответить
Ага. І окупована ця територія була практично за перший тиждень 2022 року.

Краще б на цій мапі помітили "успіхи" Роісі за три роки після цього.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:58 Ответить
ага. й "чиста случайно!" рухались саме по тих розмінованих та свіжозаасфальтованих напрямках, по яких" K°& верес *****" підготувала шатли запускати!
показать весь комментарий
18.08.2025 22:07 Ответить
Саме так.
Ця мапа - особистий здобуток ЗЄ.
А те, що вона після цього за 3 роки майже не змінилися, - здобуток ЗСУ та українського народу.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:13 Ответить
а сбоку треба було це ставити
показать весь комментарий
18.08.2025 21:58 Ответить
І такими літерами, щоб неможливо було ракурс знайти без цих статей та гарантій.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:00 Ответить
Верховно наголовнокомандував:
показать весь комментарий
18.08.2025 21:59 Ответить
4 карти! від кращого другана трампакса - бульбохуйла. з всіма чотирма напрямками, по яких Україна сама на себе напала!
показать весь комментарий
18.08.2025 22:01 Ответить
Заради справедливості, там має бути фото Зеленського і підпис "Майже половина від цього, це моє досягнення! Зробили їх разом!". А заради ще більшої справедливості, фото не лише Потужного, а і багатьох-багатьох людей, в основному зеленуватого кольору.
Незважаючи на те, що мене чомусь періодично вважають порохоботом, я не фанат Порошенка. Але я впевнений - якби люди в 2019 думали головою, а не....органом кортим кварталівці грають на роялі, то вторгнення або не було б, або рашисти досі потужно штурмували б Чонгар та Авдіївку. Або, чим чорт не жартує, ми штурмували б Керч.
Але тепер можемо дивитись на мапу наповнену заслугами Зеленського.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:01 Ответить
Не половина, а майже все це захоплено у перші дні після 24 лютого 2022.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:15 Ответить
Ну, Крим та частина Донецької та Луганської області, це більше заслуга ригів. Хоча....враховуючи, що зелені, це в більшості риги другого-третього ешелонів.......
показать весь комментарий
18.08.2025 22:24 Ответить
Україна вже одного разу , між війною і ганьобою , обрала ганьбу - сподіваємось цього не повториться , нам вже втрачати нічого !
показать весь комментарий
18.08.2025 22:02 Ответить
Якщо б не були такими гівнюками, то повісили б мапу кацапських НПЗ та нафтовузлів.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:06 Ответить
А мапу окупованих царсьтвом Московським теріторій чого не виставили? Ну тоді хочаб мапу окупованих територій північно американськіх індіанців виставьте, іуди? Аьо мапу окупованих сша мексиканських територій.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:06 Ответить
Мапу принесла Українська делегація.
На мапі написано - Конфлікт а не Окупація чи Війна.
На Криму і Севастополі немає відсотків.
Ось так банда Єрмака-Зеленського ''по-тихеньку'' здають Україну москальським окупантам в президентській резиденції США.
показать весь комментарий
18.08.2025 22:18 Ответить
Ірмак, умєраф, зелінскі, палісса....де там украінці, і чія це делегація, то чого від них хотіти?
показать весь комментарий
18.08.2025 22:40 Ответить
де вичитав, що карту принесли українці !? Балабол !
показать весь комментарий
18.08.2025 23:00 Ответить
invasion а не conflict
показать весь комментарий
18.08.2025 22:40 Ответить
карта российско- украинского конфликта !? Ублюдки трамповские !!!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 22:57 Ответить
 
 