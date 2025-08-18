Перед встречей Трампа и Зеленского в Белом доме поставили карту оккупированных территорий Украины, - BBC
В Овальном кабинете, напротив стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины.
Об этом пишет корреспондент BBC, передает Цензор.НЕТ.
Корреспондент отметил, что восточная часть Украины - примерно 20%, которые оккупировали россияне - на карте в Овальном кабинете обозначена розовым цветом.
Журналист считает, что таким образом Трамп будет пытаться давить на Зеленского, чтобы тот согласился отдать территории России в обмен на мир.
Другой журналист - Михаил Комадовский из Deutsche Welle - показал саму карту.
- впихнуть ему договор об ископаемых, так как нужно воевать же, иначе помощи не будет
- впихнуть ему капитуляцию, так как иначе помощи не будет
Лох доволен
Банда Єрмака-Зеленського вже навіть не згадує про повернення Криму і Севастополя.
Краще б на цій мапі помітили "успіхи" Роісі за три роки після цього.
Ця мапа - особистий здобуток ЗЄ.
А те, що вона після цього за 3 роки майже не змінилися, - здобуток ЗСУ та українського народу.
Незважаючи на те, що мене чомусь періодично вважають порохоботом, я не фанат Порошенка. Але я впевнений - якби люди в 2019 думали головою, а не....органом кортим кварталівці грають на роялі, то вторгнення або не було б, або рашисти досі потужно штурмували б Чонгар та Авдіївку. Або, чим чорт не жартує, ми штурмували б Керч.
Але тепер можемо дивитись на мапу наповнену заслугами Зеленського.
На мапі написано - Конфлікт а не Окупація чи Війна.
На Криму і Севастополі немає відсотків.
Ось так банда Єрмака-Зеленського ''по-тихеньку'' здають Україну москальським окупантам в президентській резиденції США.