Перед встречей Трампа и Зеленского в Белом доме поставили карту оккупированных территорий Украины, - BBC

В Овальном кабинете, напротив стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины.

передает Цензор.НЕТ.

Корреспондент отметил, что восточная часть Украины - примерно 20%, которые оккупировали россияне - на карте в Овальном кабинете обозначена розовым цветом.

Журналист считает, что таким образом Трамп будет пытаться давить на Зеленского, чтобы тот согласился отдать территории России в обмен на мир.

Другой журналист - Михаил Комадовский из Deutsche Welle - показал саму карту.

