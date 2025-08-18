РУС
Журналист, упрекнувший Зеленского в отсутствии костюма в феврале, извинился. ВИДЕО

Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отвратительный костюм, извинился.

Это произошло во время встречи президентов Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Журналист заявил, что Зеленский прекрасно выглядит в своем костюме, на что президент Украины ответил: "Да, однако я сменил костюм, а вы нет".

В то же время Трамп согласился с Гленном, добавив, что он сказал Зеленскому то же самое.

Также читайте: В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете Гленн спрашивал Зеленского, почему тот не надел костюм, на что украинский президент ответил: "Я надену костюм, когда эта война закончится. Возможно, что-то вроде вашего".

Ішак твій батько а матір свиня в ти підар кацапський
В цьому випадку немає значення, як він виглядає. Має значення, що він робить.
Тримайся,Президент!
В цьому випадку немає значення, як він виглядає. Має значення, що він робить.
Сам ти ішак, придурошний. Може поїдеш судьбу України вирішити? Скільки вас тут придурків?
аналсост якийсь просто! ну не може без ***** аналсоснуть ))
Насправді, надто борзі всі троє. Тільки наш - свійський борзотник, у межах України.
То камін позаду, із якоюсь фігнею аля золото? Нагадує будинок Пшонки.
Певен - золотий унітаз , в нього , також є ..
Ти диви - висмоктав пляшку водкі що йому рашисти презентували у Алясці та подобрівшав, вибачився... Типо:"ти меня уважаєш? І я тєбя уважаю!" Провокатор х...в
А що за журик питав, чи не шкода йому посилати на смерть бійців ЗСУ?
GPT Вам відповідає

Він працює як ведучий на Right Side Broadcasting Network (RSBN) - це невеликий, але популярний серед прихильників Трампа канал, який транслює його мітинги та події без критики і з максимально лояльною подачею.

RSBN фактично став "офіційним медіа для MAGA-бази", бо показує Трампа напряму, без коментарів "ворожих" ЗМІ.

Ґленн відомий ще й особистими зв'язками: він - партнер (бойфренд) Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, однієї з найвідоміших представниць MAGA-крила в Палаті представників. Це додатково зміцнює його позиції в цьому середовищі.

У своїх ефірах він зазвичай не проводить журналістських розслідувань, а працює як рупор і транслятор меседжів MAGA.

Тобто він не з "великої журналістики" типу NYT чи WSJ, а саме з цієї паралельної медіа-екосистеми, яка живе за принципом: "ми показуємо Трампа таким, яким він хоче, щоб його бачили".
доречі саме зараз його ГРІН гонить на Трампа за справу Епштейна - тобто трап їй відомств
а що, це був той самий Гленн?
вибачаюсь я про тему новини - вибачення журналіста ...
"А ви це питання задавали *****?" - треба було спитатись Зеленському у жмуріка.
Гленн проспался после кацапской водяры
чем ему вшывник не понравился?
Тримайся,Президент!
Три виродки просто ''по-ржали''.
Жодного вибачення не було.
Їм весело - коли москальські окупанти вбивають Українців.

Найсумніше інше - ''мудрий'' Український народ у 2019році теж ''по-ржав'' - тепер обливається кров'ю.
Підтримуємо Президента на перемовинах. Все робить правильно. Критикуєм за про..би всередині країни.
Трамп: Я сказав те саме. Це той (журналіст) , хто "наїхав" на вас минулого разу.
Зеленський: Я це пам'ятаю.
Журналіст Зеленському: Я вибачаюсь, ви виглядаєте відмінно...
