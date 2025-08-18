Журналист, упрекнувший Зеленского в отсутствии костюма в феврале, извинился. ВИДЕО
Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отвратительный костюм, извинился.
Это произошло во время встречи президентов Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Журналист заявил, что Зеленский прекрасно выглядит в своем костюме, на что президент Украины ответил: "Да, однако я сменил костюм, а вы нет".
В то же время Трамп согласился с Гленном, добавив, что он сказал Зеленскому то же самое.
Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете Гленн спрашивал Зеленского, почему тот не надел костюм, на что украинский президент ответил: "Я надену костюм, когда эта война закончится. Возможно, что-то вроде вашего".
Він працює як ведучий на Right Side Broadcasting Network (RSBN) - це невеликий, але популярний серед прихильників Трампа канал, який транслює його мітинги та події без критики і з максимально лояльною подачею.
RSBN фактично став "офіційним медіа для MAGA-бази", бо показує Трампа напряму, без коментарів "ворожих" ЗМІ.
Ґленн відомий ще й особистими зв'язками: він - партнер (бойфренд) Конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, однієї з найвідоміших представниць MAGA-крила в Палаті представників. Це додатково зміцнює його позиції в цьому середовищі.
У своїх ефірах він зазвичай не проводить журналістських розслідувань, а працює як рупор і транслятор меседжів MAGA.
Тобто він не з "великої журналістики" типу NYT чи WSJ, а саме з цієї паралельної медіа-екосистеми, яка живе за принципом: "ми показуємо Трампа таким, яким він хоче, щоб його бачили".
Жодного вибачення не було.
Їм весело - коли москальські окупанти вбивають Українців.
Найсумніше інше - ''мудрий'' Український народ у 2019році теж ''по-ржав'' - тепер обливається кров'ю.
Зеленський: Я це пам'ятаю.
Журналіст Зеленському: Я вибачаюсь, ви виглядаєте відмінно...