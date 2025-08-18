Журналист, упрекнувший Зеленского в отсутствии костюма в феврале, извинился. ВИДЕО

Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отвратительный костюм, извинился.

Это произошло во время встречи президентов Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Журналист заявил, что Зеленский прекрасно выглядит в своем костюме, на что президент Украины ответил: "Да, однако я сменил костюм, а вы нет".

В то же время Трамп согласился с Гленном, добавив, что он сказал Зеленскому то же самое.

Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете Гленн спрашивал Зеленского, почему тот не надел костюм, на что украинский президент ответил: "Я надену костюм, когда эта война закончится. Возможно, что-то вроде вашего".