Перед зустріччю Трампа та Зеленського Путін дзвонив лідерам Бразилії, Індії та ПАР, - The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував очільникам Бразилії, Індії та Південної Африки, щоб показати, що він не перебуває у дипломатичній ізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian,

У заяві Кремля зазначається, що диктатор окремо проінформував трьох лідерів про результати своїх переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Видання зазначає, що напередодні зустрічі Зеленського та групи європейських лідерів із Трампом Путін прагнув продемонструвати, що він не перебуває в ізоляції на міжнародній арені, а також спробувати заручитися підтримкою максималістських умов Москви для припинення російської війни проти України з боку держав, які декларують нейтралітет,.

Водночас у переліку очільників "дружніх" країн, яким телефонував Путін, немає голови КНР Сі Цзіньпіна. Може бути, що російський диктатор планує особисто розповісти китайському колезі про переговори та домовленості з Трампом під час візиту наприкінці серпня до КНР на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

