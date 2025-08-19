Дзвінок Трампа Путіну тривав 40 хвилин: розмова була відвертою та доволі конструктивною,- Кремль
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп проінформував російського диктатора про завершення в Білому домі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і главами країн ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Під час розмови обговорювались зустрічі на рівні президентів США, Росії та України, а також йшлося про продовження переговорів на рівні делегацій.
"Обговорювалася ідея про те, що слід було б вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", - заявив Ушаков.
Помічник Путіна зазначив, що диктатор подякував американському лідеру "за гостинність і гарну організацію зустрічі на Алясці, а також за досягнутий у її ході прогрес".
ПРОІНФОРМУВАВ 😂 все по Фреду...