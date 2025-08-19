УКР
Дзвінок Трампа Путіну тривав 40 хвилин: розмова була відвертою та доволі конструктивною,- Кремль

Трамп подзвонив Путіну

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп проінформував російського диктатора про завершення в Білому домі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і главами країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Під час розмови обговорювались зустрічі на рівні президентів США, Росії та України, а також йшлося про продовження переговорів на рівні делегацій.

"Обговорювалася ідея про те, що слід було б вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна зазначив, що диктатор подякував американському лідеру "за гостинність і гарну організацію зустрічі на Алясці, а також за досягнутий у її ході прогрес".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед зустріччю Трампа та Зеленського Путін дзвонив лідерам Бразилії, Індії та ПАР, - The Guardian

+4
ушастий дякував шо Трамп витягує путлєра з дупи
19.08.2025 09:13 Відповісти
+2
Кацапи продовжують "козу водити". Їм про зустріч лідерів, а вони про те щоб замість ідіота медінського підсунути ще якогось уї@ана для балачок ні про що та продовження терору. Знущаються над довбой@бом трампоном та й усе.
19.08.2025 09:20 Відповісти
+2
19.08.2025 09:24 Відповісти
Особливо знущально це звучить на фоні нічного ракетно-дронового удару рашистів по Кременчуку. Два ****** "ведуть щирі і чудові розмови", поки рашка вбиває українців
19.08.2025 09:28 Відповісти
ну яка там розмова,Краснов отримав вказівки від куратора і доповів про виконане завдання
19.08.2025 09:29 Відповісти
Мені найбільше сподобалося слово,
ПРОІНФОРМУВАВ 😂 все по Фреду...
19.08.2025 09:49 Відповісти
Ого! Сорокахвилинне отримання кремлівських інструкцій? Це "потужно"... Чи, може, кацапи мусили кожен пункт двічі повторювать і розтлумачувать кожне слово?
19.08.2025 10:03 Відповісти
Було б непогано навчити Чубчика матюкатись російською. Для конструктивнішого діалогу....
19.08.2025 09:35 Відповісти
Краще навчити грати на балалайці і носити шапку-ушанку зі звіздою на лобі
19.08.2025 09:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O5n7ApTtqOo Встреча ТРАМПА и путина на АЛЯСКЕ 😁 [Пародия]

19.08.2025 09:55 Відповісти
 
 