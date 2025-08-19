УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до США Зустріч Трампа та Зеленського Гарантії безпеки для України
1 248 33

Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки, - Зеленський

Заява Зеленського про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей.

Читайте: Дзвінок Трампа Путіну тривав 40 хвилин: розмова була відвертою та доволі конструктивною,- Кремль

Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - наголосив він.

Зеленський подякував всім партнерам за рішучість і підтримку.

"Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підсумував він.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Читайте: Китай про зустріч Трампа та Зеленського: Підтримуємо всі зусилля для досягнення миру

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) США (24085) Трамп Дональд (6949) гарантії безпеки (175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А чого там працювати. Можете з мусорного відра Будапештський меморандум витягнути і відчистити від гівна. Бо ним всі гаранти миру і безпеки жопу витерли
показати весь коментар
19.08.2025 12:27 Відповісти
+11
Чмо збирається відповідати за просрані території ?
Один янік який здав Крим і Дамбас уже на росії.
А цей що здав суходол в Крим ще тут
показати весь коментар
19.08.2025 12:28 Відповісти
+8
показати весь коментар
19.08.2025 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого там працювати. Можете з мусорного відра Будапештський меморандум витягнути і відчистити від гівна. Бо ним всі гаранти миру і безпеки жопу витерли
показати весь коментар
19.08.2025 12:27 Відповісти
Так "Будапештський меморандум" готувала Україна. А ядерну зброю віддавала ворогу також Україна ще до підписання "будапешту".
показати весь коментар
19.08.2025 12:37 Відповісти
Меморандум то запис про наміри, щоб не забути. То не міждержавний договір, а папірець без будь-яких гарантій і зобов`язань, а всього лиш запис на-пам`ять. Тому і...
Мало того, там НІ СЛОВА про безпеку у випадку збройної агресії, крім ЯДЕРНОЇ. Лиш тоді.
А так - утримуватись, поважати, висловлювати стурбованість...
От нахрена таку херню Українська влада підписала, так то до неї, а не до інших...
Чого бідне? Бо дурне...
Чого дурне? Бо бідне...
А винні американці, французи...
показати весь коментар
19.08.2025 12:44 Відповісти
5-та стаття НАТО це те ж саме. Консультації і стурбованість, ну може сильна стурбованість. І більш нічого.
показати весь коментар
19.08.2025 13:11 Відповісти
Хоча зараз і саме НАТО це ще не гарантія безпеки як ми вже побачили. Якщо почнеться заміс то третина країн НАТО перейде на сторону ворога, третина крім стурбованостей нічим не допоможе а буде призивати до переговорів і віддати якусь країну людоїдам, а третина пришле шоломи і чобати
показати весь коментар
19.08.2025 13:14 Відповісти
Це так, але сьогоднішня влада вкидувала наріду "Будапештський меморандум", виправдовуючи свої дії в провалі облорони, мов то до них здали всі ракети і літаки. А сьогодні ця влада налаштовується віддати ворогу землі, цілі міста і корисні копалини і саме цінну - мільйон народу України, що там проживають, завертаючи це під фантиком "безпеки", точно такої, яка була в "будапештському".
показати весь коментар
19.08.2025 13:24 Відповісти
Насправді Меморанду то не документ про наміри, а така же дипломатична угода, як і інші. Все там є. (Рекомендую розбір фахвців, є на Ліга.нет). Є буква та дух закону, тому самі американці чудово розуміють, що вони тупо кинули Украину. І так, вони винні, разом з англійцями.
показати весь коментар
19.08.2025 13:22 Відповісти
І де тут про зобов`язання?

Меморандум - це дипломатичний документ, у якому викладаються позиції сторін щодо певного питання, часто додається до ноти або вручається особисто. Також це може бути службова записка, лист з нагадуванням, або перелік нестрахованих ризиків у страховому полісі.

Значення та використання меморандуму:

Міжнародні відносини:

Меморандум може містити детальний виклад фактичних обставин, юридичний аналіз, обґрунтування позиції держави, і часто слугує для обміну інформацією між країнами.
Конкретно, будапештський:

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;
утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Ну і? Так вони його дотримуються! І Великобританія, і США! Не застосовують, утримуються, поважають... А що далі? Де тут ПРО ЇХ ОБОВ`ЯЗОК? Де тут ввести війська, зайняти оборону? От які до них претензії?
Запитання до РФ? А США чи Британія тут яким боком?!
показати весь коментар
19.08.2025 13:36 Відповісти
Проблема в повній назві документу. Іменно. Зазвичай її скорочують, щоб не травмувати США та Британію. Коли ми згідно Вами же приведенної цитати вимагали дій та консультацій, як сказав недавно Зеленський, його послалі нахер. Послати нахер, то не виконання смердючими англосаксами свої зобов'язань. П.С. Ще раз, поспілкуйтесь в американцями, почитайте інтервью Клінтона, Обами, вони все розуміють. Кто кого кіданув.
показати весь коментар
19.08.2025 13:50 Відповісти
Ще раз.
Які ЗОБОВ`ЯЗАННЯ мають підписанти, згідно того документа, у випадку збройної агресії проти України?
От що конкретно? Скільки військ, скільки техніки, які терміни, які види озброєння... ну і т.д.?
От що вони б мали робити, окрім утримуватись, поважати чи висловлювати просто стурбованість або глибоку стурбованість?
Конкретно ЩО?!
показати весь коментар
19.08.2025 14:13 Відповісти
Бла - бла - бла
показати весь коментар
19.08.2025 12:28 Відповісти
Чмо збирається відповідати за просрані території ?
Один янік який здав Крим і Дамбас уже на росії.
А цей що здав суходол в Крим ще тут
показати весь коментар
19.08.2025 12:28 Відповісти
Захоплення Криму розпочалося 20.02.2014 року, коли в Києві в кабінеті президента сидів Янукович. А захоплення ворогом частини Донецької і Луганської областей відбулися в березні-квітні 2014 року. Інавгурація президента Порошенка відбулася 07.06.2014 року. Всі, хто був в команді януковича сьогодні плавно перейщли до команди Боневтіка Позорного і брешуть наріду, що у вьому винен Порошенко?
показати весь коментар
19.08.2025 12:40 Відповісти
Та задовго ще до 20/02.14р. розпочалось захоплення Криму. Фактично воно розпочалось з дати ухвалення Харківських угод в 2010-му році, коли були змінені чи не всі параметри перебування окупаційних військ в Криму! Згадайте, там були віддано в постійне користування (в окупацію касапам!) з десяток інших (попри базу ЧФ в Севасі та передмісті) військових об'єктів, які надежали до ЗСУ. І через це касапи змогли нишком збільшити фактичну чисельність своїх військ в Криму (попри 19тис. дозволених в Харківських угодах) до 30-ти, були такі інфи. Звідти і взялись "зелені чоловічки"!
показати весь коментар
19.08.2025 13:41 Відповісти
Ну как Вам Ника объяснить как Янукович сдал Крым - вообще то он не Крым сдал, а всю страну, оставив ее без управления во время серьезнейшего кризиса. По аналогии - это как пилот пассажирского самолета в нештатной ситуации - выпрыгнул с парашютом, а два стюарда, пробившись в кабину, перехватили управление, вывернув от прямого столкновения с горой, потеряв при этом важную часть машины, но, тем не менее, удержав от катастрофы.
показати весь коментар
19.08.2025 12:43 Відповісти
Анексія Криму 20 лютого 2014-го. То є ОФІЦІЙНА дата, яку встановили кацапи.
Янукович втік, залишивши країну без управління 21 лютого 2014-го. Очевидно, його втеча була узгоджена саме з анексією. Тобто, він є злочинцем, який зрадив свою державу.
До речі:


Цифри бачиш? Нічого тобі то не каже?
показати весь коментар
19.08.2025 12:48 Відповісти
Час вимагати від лідерів ЄС прийняти нас в ЄС прямо зараз, аби бути впевненими в справжньості обіцяних гарантій.
Бо меморандум вже є, будапештський і навіть сторічні договора, але поки результат від'ємний.
показати весь коментар
19.08.2025 12:29 Відповісти
А от цікаво, в чому будуть вимірюватись ці "гарантії"? В квадратних кілометрах, переліку корисних копалин чи ще якусь фігню згадають?
показати весь коментар
19.08.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 12:33 Відповісти
Гарантії безпеки будуть ... - я вас умоляю, дайте поки що оговтатись вiд будапештських гарантi... Ич, яке хвацьке брехло. або ж i хвацький невiглас. А що до хвацького 72%-ого електорату, дивiться ж хоч в цей раз не так хвацько начудiть, принаймнi, на свою голову.
показати весь коментар
19.08.2025 12:47 Відповісти
тьху! А українчики про то шоу вже чисто забули!
А скільки ж то наших грошей на ті вояжі і на ті папірчики пішло. То ж скільки дронів і снарядів могло бути...
зато найвеличніше скільки країн відвідало, скільки екскурсій, скільки шопінгів з першоя лядою...
показати весь коментар
19.08.2025 12:51 Відповісти
Яка може бути праця? Вже підписано 30 потужніх договів безпеки, чи то були понти?
показати весь коментар
19.08.2025 12:33 Відповісти
Єрмак розробляє?
показати весь коментар
19.08.2025 12:40 Відповісти
Працівник, ***!
показати весь коментар
19.08.2025 12:42 Відповісти
https://t.me/RomanShrike/2531 Роман Шрайк:
Давайте разберемся, как прошла встреча Трампа с европейцами.
Прежде всего, нужно помнить, что у Трампа есть https://t.me/ShrikeNews/24694 "трехэтапная стратегия":
1) поговорить с Путиным,
2) поговорить с Зеленским,
3) поговорить с Путиным и Зеленским одновременно.
Я не уверен, что войну с сотнями тысяч погибших можно урегулировать так же, как ссору между пятиклассниками, но такой у Трампа план, и он его придерживается.
Европейцы решили, что глуповато стоять на пути носорога и объяснять ему, что он не туда бежит. Лучше отойти в сторону и с интересом наблюдать, как носорог влупится в дерево.
▪️Поэтому встреча Зеленского с Трампом, а потом и многостороння встреча свелись к следующей тактике:
1) договариваться о том, что выгодно Украине: гарантии безопасности, деньги на закупку вооружений, обмен пленными, возврат похищенных детей,
2) минимально обсуждать болезненные вопросы (например, территориальный), перенеся их на встречу Зеленского с Путиным,
3) создавать Трампу теплую ванну, чтобы частичная перепрошивка мозгов в нормальное состояние прошла легче.
Судя по реакции после переговоров, все это сработало.

▪️Ключевой вопрос - встреча Путина с Зеленским.
Есть неразбериха, обещал ли Путин Трампу двухстороннюю встречу с Зеленским. Трамп понял именно так, но https://t.me/ShrikeNews/24732 не факт, что Путин такое пообещал.
В любом случае, в программе Трампа заложена трехсторонняя встреча (Трамп, Путин, Зеленский), и Трамп не поймет, если Путин от нее откажется. Это ж ломает целую стратегию, а не просто регулярно слетающие европейские прошивки.
К этому моменту Путин и российские пропагандисты потратили кучу сил, рассказывая, что Зеленский нелегитимен, поэтому Путину с ним встречаться не по чину.
То есть Путин по логике должен отбрыкиваться от встречи, а Трамп из-за этого злиться.
Видимо, такой и был расчет - перебросить "горячую картошку" Путину, чтобы Трамп наседал на него, требуя контретику о встрече, а не на Украину, угрожая остановить военную помощь и предоставление разведданных.
Угроз в адрес Украины нет, так что программа-минимум Зеленским и европейцами выполнена.

Итого. Сколько продержится очередная прошивка Трампа, мы не знаем, но похоже, что вчера была проведена ювелирная работа по максимизации хорошего и минимизации плохого.
показати весь коментар
19.08.2025 12:43 Відповісти
Ви там не надірвіться,***...
показати весь коментар
19.08.2025 12:45 Відповісти
Черговий триперандум?
показати весь коментар
19.08.2025 12:47 Відповісти
Воно працює. Труженік, блт! Щоб ти всралося, де ти взялося. ЧМО!
показати весь коментар
19.08.2025 12:48 Відповісти
зеля и его шобла -трупы , попробуй только обменять территории..
показати весь коментар
19.08.2025 12:49 Відповісти
Зеля, придурок, каже, що працює над конкретними гарантіями, і визнає, що до тепер нам втюхували не конкретні, мильні бульбашки.
показати весь коментар
19.08.2025 13:15 Відповісти
Він банкрот, тому він буде розповідати про наповнення сортіра гівном, гарантії та всяку маячню. Він не дурак, а буде включати дурака. Зелька з Европою та США не думають про гарантії, вони думають, як зробити конфетку з гівна та продати її нам. Да, саме нам.
показати весь коментар
19.08.2025 13:25 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform (19/08.25р.):
Україна зараз знаходиться в парадоксальній ситуації, коли її власному президенту вигідне знищення України, як незалежної держави. Ні до якої ідеології це не має ніякого відношення. Якою б не була наступна влада вона, ознайомившись з реальним станом країни, обов'язково порушить кримінальне розслідування щодо розкрадання державного бюджету. І Зеленського, куди б він не втік будуть переслідувати міждержавні органи. Єдиний шанс для Зеленського - знищити державу "Україна" і доживати собі віку на вкрадені в неї гроші з пафосним званням "останній президент незалежної України". І попереджаємо всіх - це не наші фантазії - це реальний план, який реалізує Зеленський.
показати весь коментар
19.08.2025 13:46 Відповісти
 
 