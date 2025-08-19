Держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України,- The Wall Street Journal

До робочої групи з розробки проєкту гарантій безпеки для України увійдуть радники з національної безпеки та представники НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.

За їхніми словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Джерела додали, що Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американських військ на територію України.

У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal, а пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.

