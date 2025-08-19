УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України,- The Wall Street Journal

Рубо почолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України

До робочої групи з розробки  проєкту гарантій безпеки для України увійдуть  радники з національної безпеки та представники НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.

За їхніми словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:

  • військова присутність;
  • протиповітряна оборона;
  • озброєння;
  • моніторинг припинення бойових дій.

Джерела додали, що Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американських військ на територію України.

У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal, а пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.

Рубіо Марко (274) гарантії безпеки (175)
Топ коментарі
+6
Тому що хочуть вчергове наї@ати.
показати весь коментар
19.08.2025 11:26 Відповісти
+4
Для чого придумувати велосипед - беріть в НАТО - сцикотно?
показати весь коментар
19.08.2025 11:24 Відповісти
+3
Це так. Його брехня найбільше схожа на правду.
показати весь коментар
19.08.2025 11:28 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Рубіо там у з усієї команди Трама єдиний більш-менш адекват...добре, що не Гексет чи Венс ций займеться...
показати весь коментар
19.08.2025 11:24 Відповісти
Це так. Його брехня найбільше схожа на правду.
показати весь коментар
19.08.2025 11:28 Відповісти
Влучно
показати весь коментар
19.08.2025 11:54 Відповісти
Так ми вже, ніби, проходили стадію "гарантій". Хіба ні?
показати весь коментар
19.08.2025 12:19 Відповісти
Так що ви пропонуєте?
показати весь коментар
19.08.2025 12:31 Відповісти
Для чого придумувати велосипед - беріть в НАТО - сцикотно?
показати весь коментар
19.08.2025 11:24 Відповісти
Тому що хочуть вчергове наї@ати.
показати весь коментар
19.08.2025 11:26 Відповісти
треба було покласти сотні тисяч життів українців, щоб нарешті зрозуміти, що безпека України в НАТО.

це стосується перед усім, нас українців, які самі не дуже хотіли вступати в НАТО.
показати весь коментар
19.08.2025 11:36 Відповісти
Тому що вони знають що якщо візьмуть в НАТО то хочеш не хочеш а прийдеться якось потім вписуватись. А 5-та стаття нідочого нікого не зобов'язує. В черговий раз похлопають по плечу, максимум пришлють шоломів і протигазів і запропонують знову йти на переговори і чергові поступки. ***** це знає тому швидко погодився на те що Україні запропонують 5-ту статтю тобто обіцянки цяцянки
показати весь коментар
19.08.2025 11:49 Відповісти
А потом они передумают. А чо, делов-то. Какие гарантии незыбленности гарантий? Их нет и быть не может. Трамп или людой другой маразматик запросто отменит. Главное оно премию мира получить. И даже сейчас, когда США включили потужну брехню... "американких войс на территории Украины не будет". От и усе. Зелька приплыл.
показати весь коментар
19.08.2025 11:26 Відповісти
"другой маразматик запросто отменит"

"это не мои гарантии, это гарантии трампа. сли бы я был президентом, то не было бы никаких гарантий"
показати весь коментар
19.08.2025 11:30 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 11:35 Відповісти
Єдина гарантія безпеки України - ЗСУ, все інше насрано.
показати весь коментар
19.08.2025 11:43 Відповісти
Ага. Розробить гарантії які б сподобалися б ***** і відправите до нього на підтвердження. Вони ж будуть гарним підгрунтям для подольшого захоплення України. Інакше ***** не погодиться на те що йому не вигідно. Це все до сраки, кормити людожера дітьми заради миру
показати весь коментар
19.08.2025 11:46 Відповісти
Як доводить досвід Півн.Кореї, єдиною, дієвою гарантією безпеки є єдрьона бімба.
показати весь коментар
19.08.2025 11:46 Відповісти
Ще там Китай в якості справжнього союзника)
показати весь коментар
19.08.2025 11:55 Відповісти
 
 