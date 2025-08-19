Держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України,- The Wall Street Journal
До робочої групи з розробки проєкту гарантій безпеки для України увійдуть радники з національної безпеки та представники НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.
За їхніми словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:
- військова присутність;
- протиповітряна оборона;
- озброєння;
- моніторинг припинення бойових дій.
Джерела додали, що Сполучені Штати можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американських військ на територію України.
У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal, а пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.
