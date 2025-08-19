Українці, як і європейці, не повірять у чергові паперові гарантії безпеки, - МЗС Польщі

У Польщі після зустрічі у Білому домі закликали надати Україні дієві гарантії безпеки.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, переговорні позиції України та РФ, особливо Росії, лише незначно зблизилися.

Наступним кроком після переговорів 15 та 18 серпня, заявив Босацький, має стати ще одна зустріч.

"Це початок багатообіцяючого переговорного процесу. ... Українці, як і європейці, не будуть вірити в чергові паперові гарантії. Такі гарантії Україна мала і теоретично має від Росії, але вони були жорстоко порушені Путіним у 2014 та 2022 роках", - додав заступник міністра.

Читайте: Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський



