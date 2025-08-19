УКР
Новини Гарантії безпеки для України
1 139 10

Українці, як і європейці, не повірять у чергові паперові гарантії безпеки, - МЗС Польщі

У Польщі прокоментували гарантії безпеки для України

У Польщі після зустрічі у Білому домі закликали надати Україні дієві гарантії безпеки.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, переговорні позиції України та РФ, особливо Росії, лише незначно зблизилися.

Наступним кроком після переговорів 15 та 18 серпня, заявив Босацький, має стати ще одна зустріч.

"Це початок багатообіцяючого переговорного процесу. ... Українці, як і європейці, не будуть вірити в чергові паперові гарантії. Такі гарантії Україна мала і теоретично має від Росії, але вони були жорстоко порушені Путіним у 2014 та 2022 роках", - додав заступник міністра.

Польща (8750) гарантії безпеки (175)
Єдина гарантія ненападу - власна сильна армія і власна зброя+ сильна економіка. Все інше - туфта, Бд. меморандум, як доказ. Зараз Гундос з сиром утилізує армію в промислових масштабах, добровольців знищено, на нуль кидають нариків, інвалідів та інших бусифікантів, які просто тікають. Чи буде така недо-армія з дебілами-генералами гарантом безпеки? Вкрай сумнівно. А щодо зброї - ми вже бачимо, що МО, окрім брехні і розкрадання грошей, незлатне ні на що. Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.
19.08.2025 11:22 Відповісти
Нарешті озвучили - пісуль США нічого не варті
19.08.2025 11:14 Відповісти
Дайте обязательство, что вы будете готовы воевать за Украину. И больше никаких гарантий не надо.
19.08.2025 11:15 Відповісти
Нарешті озвучили - пісуль США нічого не варті
19.08.2025 11:14 Відповісти
Зупинити війну - тут путлєр не йде до рук - а гарантії нам тільки сняться - поки замануха
19.08.2025 11:15 Відповісти
Дайте обязательство, что вы будете готовы воевать за Украину. И больше никаких гарантий не надо.
19.08.2025 11:15 Відповісти
Українці і є європейці
19.08.2025 11:19 Відповісти
Єдина гарантія ненападу - власна сильна армія і власна зброя+ сильна економіка. Все інше - туфта, Бд. меморандум, як доказ. Зараз Гундос з сиром утилізує армію в промислових масштабах, добровольців знищено, на нуль кидають нариків, інвалідів та інших бусифікантів, які просто тікають. Чи буде така недо-армія з дебілами-генералами гарантом безпеки? Вкрай сумнівно. А щодо зброї - ми вже бачимо, що МО, окрім брехні і розкрадання грошей, незлатне ні на що. Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.
19.08.2025 11:22 Відповісти
100% 👍
19.08.2025 11:24 Відповісти
Ніхто не повірить. А зелені? Зелені повірять? Смарагдовому банкруту мир потрібен, бо він потужно просрався на всіх фронтах.
19.08.2025 11:29 Відповісти
Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.

Це до кого звернення? До країн ЄС? Та вони з ним носяться, як дурень із писаною торбою. Невже не видно? Друге питання, чого? Значить їх все влаштовує.
19.08.2025 11:29 Відповісти
Звичайно, українці повірять у справжні гарантії, коли польські солдати будуть стояти поруч - і не у Львові, а десь ближче до Краматорська.
То як, надаєте такі гарантії, гонорові ви наші?
19.08.2025 11:37 Відповісти
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручниках історії запишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:02 Відповісти
 
 