Украинцы, как и европейцы, не поверят в очередные бумажные гарантии безопасности, - МИД Польши

В Польше после встречи в Белом доме призвали предоставить Украине действенные гарантии безопасности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, переговорные позиции Украины и РФ, особенно России, лишь незначительно сблизились.

Следующим шагом после переговоров 15 и 18 августа, заявил Босацкий, должна стать еще одна встреча.

"Это начало многообещающего переговорного процесса. ... Украинцы, как и европейцы, не будут верить в очередные бумажные гарантии. Такие гарантии Украина имела и теоретически имеет от России, но они были жестоко нарушены Путиным в 2014 и 2022 годах", - добавил замминистра.

Читайте: Украина хочет закупить вооружение у США на 90 млрд долларов, - Зеленский



