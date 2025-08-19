Украинцы, как и европейцы, не поверят в очередные бумажные гарантии безопасности, - МИД Польши
В Польше после встречи в Белом доме призвали предоставить Украине действенные гарантии безопасности.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, переговорные позиции Украины и РФ, особенно России, лишь незначительно сблизились.
Следующим шагом после переговоров 15 и 18 августа, заявил Босацкий, должна стать еще одна встреча.
"Это начало многообещающего переговорного процесса. ... Украинцы, как и европейцы, не будут верить в очередные бумажные гарантии. Такие гарантии Украина имела и теоретически имеет от России, но они были жестоко нарушены Путиным в 2014 и 2022 годах", - добавил замминистра.
Топ комментарии
+12 Светлана Круп
показать весь комментарий19.08.2025 11:22 Ответить Ссылка
+9 Михайло Иляш
показать весь комментарий19.08.2025 11:14 Ответить Ссылка
+3 Валерій #587694
показать весь комментарий19.08.2025 11:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це до кого звернення? До країн ЄС? Та вони з ним носяться, як дурень із писаною торбою. Невже не видно? Друге питання, чого? Значить їх все влаштовує.
То як, надаєте такі гарантії, гонорові ви наші?