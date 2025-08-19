РУС
Гарантии безопасности для Украины
Украинцы, как и европейцы, не поверят в очередные бумажные гарантии безопасности, - МИД Польши

В Польше прокомментировали гарантии безопасности для Украины

В Польше после встречи в Белом доме призвали предоставить Украине действенные гарантии безопасности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, переговорные позиции Украины и РФ, особенно России, лишь незначительно сблизились.

Следующим шагом после переговоров 15 и 18 августа, заявил Босацкий, должна стать еще одна встреча.

"Это начало многообещающего переговорного процесса. ... Украинцы, как и европейцы, не будут верить в очередные бумажные гарантии. Такие гарантии Украина имела и теоретически имеет от России, но они были жестоко нарушены Путиным в 2014 и 2022 годах", - добавил замминистра.

Єдина гарантія ненападу - власна сильна армія і власна зброя+ сильна економіка. Все інше - туфта, Бд. меморандум, як доказ. Зараз Гундос з сиром утилізує армію в промислових масштабах, добровольців знищено, на нуль кидають нариків, інвалідів та інших бусифікантів, які просто тікають. Чи буде така недо-армія з дебілами-генералами гарантом безпеки? Вкрай сумнівно. А щодо зброї - ми вже бачимо, що МО, окрім брехні і розкрадання грошей, незлатне ні на що. Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.
19.08.2025 11:22 Ответить
Нарешті озвучили - пісуль США нічого не варті
19.08.2025 11:14 Ответить
Дайте обязательство, что вы будете готовы воевать за Украину. И больше никаких гарантий не надо.
19.08.2025 11:15 Ответить
Нарешті озвучили - пісуль США нічого не варті
19.08.2025 11:14 Ответить
Зупинити війну - тут путлєр не йде до рук - а гарантії нам тільки сняться - поки замануха
19.08.2025 11:15 Ответить
Дайте обязательство, что вы будете готовы воевать за Украину. И больше никаких гарантий не надо.
19.08.2025 11:15 Ответить
Українці і є європейці
19.08.2025 11:19 Ответить
Єдина гарантія ненападу - власна сильна армія і власна зброя+ сильна економіка. Все інше - туфта, Бд. меморандум, як доказ. Зараз Гундос з сиром утилізує армію в промислових масштабах, добровольців знищено, на нуль кидають нариків, інвалідів та інших бусифікантів, які просто тікають. Чи буде така недо-армія з дебілами-генералами гарантом безпеки? Вкрай сумнівно. А щодо зброї - ми вже бачимо, що МО, окрім брехні і розкрадання грошей, незлатне ні на що. Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.
19.08.2025 11:22 Ответить
100% 👍
19.08.2025 11:24 Ответить
Ніхто не повірить. А зелені? Зелені повірять? Смарагдовому банкруту мир потрібен, бо він потужно просрався на всіх фронтах.
19.08.2025 11:29 Ответить
Резюме - хочете гарантій - гоніть зелену шваль, перебудовуйте армію і країну з нуля, бо в корупційній клоаці безпеки не буде.

Це до кого звернення? До країн ЄС? Та вони з ним носяться, як дурень із писаною торбою. Невже не видно? Друге питання, чого? Значить їх все влаштовує.
19.08.2025 11:29 Ответить
Звичайно, українці повірять у справжні гарантії, коли польські солдати будуть стояти поруч - і не у Львові, а десь ближче до Краматорська.
То як, надаєте такі гарантії, гонорові ви наші?
19.08.2025 11:37 Ответить
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручниках історії запишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:02 Ответить
 
 