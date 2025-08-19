Украина хочет закупить вооружение в США на 90 млрд долларов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова закупить у США вооружение на сумму 90 миллиардов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что такой пакет будет работать, как часть гарантий безопасности.

По его словам в него входят, в частности самолеты и системы ПВО.

Кроме того, президент сказал, что существует договоренность с США о закупке украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина готова закупить американского вооружения на 100 миллиардов долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями в обмен на гарантии безопасности.