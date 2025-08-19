РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10954 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
3 258 35

Украина хочет закупить вооружение в США на 90 млрд долларов, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова закупить у США вооружение на сумму 90 миллиардов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что такой пакет будет работать, как часть гарантий безопасности.

По его словам в него входят, в частности самолеты и системы ПВО.

Кроме того, президент сказал, что существует договоренность с США о закупке украинских беспилотников.

Читайте: Мы коллективно способны достичь соглашения, которое сдержит будущую агрессию против Украины, - Трамп

Ранее сообщалось, что Украина готова закупить американского вооружения на 100 миллиардов долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями в обмен на гарантии безопасности.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) оружие (10399) США (27726) гарантии безопасности (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Вже 10 мільярдів розчинилися іще на стадії планування. Хоч би в кінці бодай на один джавелін вистачило.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:41 Ответить
+13
США продають озброєння втридорога і ще й невиправдано високі ціни на адміністрування та логістику.

краще розвивати європейський ВПК.
в Європи є все необхідне для ЗСУ

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:47 Ответить
+9
показать весь комментарий
19.08.2025 04:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже 10 мільярдів розчинилися іще на стадії планування. Хоч би в кінці бодай на один джавелін вистачило.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:41 Ответить
А що там ленд ліз??
показать весь комментарий
19.08.2025 03:59 Ответить
то 10 млрд на утримання менеджерів по закупівлям. Ще по божому. Зазвичай 30% откату іде, а інколи і 50%
показать весь комментарий
19.08.2025 08:29 Ответить
але ж рашка збирається воювати

не переймайся, кацапе, на вас джавеліни не заржавіють !

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:49 Ответить
кацапський мир ?

насмішив !

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:52 Ответить
Це щось про зарплати для вчителів по 4000 євро. Може на 200 мільярдів доларів?
показать весь комментарий
19.08.2025 02:47 Ответить
США продають озброєння втридорога і ще й невиправдано високі ціни на адміністрування та логістику.

краще розвивати європейський ВПК.
в Європи є все необхідне для ЗСУ

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:47 Ответить
так 90 чи 100?
показать весь комментарий
19.08.2025 02:49 Ответить
350 млрд !

в ні центом менше

.
показать весь комментарий
19.08.2025 02:50 Ответить
Хотіти - можна. Цьому ніхто не заважає, але ось хто ж дасть ці 90 млрд?
показать весь комментарий
19.08.2025 03:11 Ответить
Зробити таку заяву - правильний тактичний хід незалежно від результату. В ×уйла від цього почнуться валізкові конвульсії.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:14 Ответить
Спочатку Зєля заявляв про 100 мільярдів доларів від Європейських партнерів для закупівлі американського озброєння.
Тепер каже американцям, що готовий на ці Європейські гроші закупити в американців озброєння на 90 мільярдів доларів.
10 мільярдів доларів банда Єрмака-Зеленського-Міндіча вже вирішила собі ''прикарманити''.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:22 Ответить
це комісія
гоям не зрозуміті 😁

в мене одне питання хто готовий зара скидати зе
бо він не віддупляє ні хєра
я гинути з ними не буду
або майдан або еміграція
показать весь комментарий
19.08.2025 06:26 Ответить
Перечитай внимательно , где именно зеля говорил про 100млрд?
показать весь комментарий
19.08.2025 07:57 Ответить
Ну типу молодець, запропонував купити. От був Зеленський в США. Трамп покликав угоду заключати про Україну. От Трамп угоду заключив (типу), а Зеленсткий для України щось виторгував чи просто очами покліпав?
показать весь комментарий
19.08.2025 03:41 Ответить
Главное чтобы Европа дала эти деньги. Франция уже отказалась, даже без обсуждений.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:50 Ответить
Франция сама производит все виды вооружений, смысла нет.
показать весь комментарий
19.08.2025 05:45 Ответить
Если все будут отказываться, никто не соберет этих денег. У Франции и Германии уже начался конфликт на этой почве. Немцев можно понять.
показать весь комментарий
19.08.2025 05:56 Ответить
Оружие и ввод британских войск! Тогда соглашение про мир будет иметь какой-то вес.
показать весь комментарий
19.08.2025 03:53 Ответить
Будапештські гарантії на карті
показать весь комментарий
19.08.2025 04:22 Ответить
Будапештські гарантії
показать весь комментарий
19.08.2025 04:23 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 04:25 Ответить
Щось вони тут на себе не схожі. Якісь заскочені. Ці журналісти не дають їм вирішити свої питання, як належить
показать весь комментарий
19.08.2025 05:59 Ответить
Я вчора погрався з ШІ Gemini. На питання щодо відданої ЯЗ що і є причиною війни крутився як вугор в сраці але відбілював зроблене. На питання що зараз ці ЯЗ націлені на ЄС і США чому не віддали в ООН написав що жахлива помилка. На питання що Є Закон який за те що зроблено але не за думки знову крутився як вугор але доказував що все зробили так як треба. Нібито крутий антиукраїнець. Тому обережно з ШІ мейд ін ЗША. Що Клінтон Кічма і Ко не мають бути піддані кримінально му переслідуванню а що вони вбили мільйон українців ну так помилилися.
показать весь комментарий
19.08.2025 09:15 Ответить
Ага, як обіцяні "мільярд дерев"...
показать весь комментарий
19.08.2025 06:06 Ответить
А хто буде тим озброєнням оперувати, бусифіковані безхатьки?
показать весь комментарий
19.08.2025 06:09 Ответить
ти ж так переймаєшся долею України з за бугра , ось тобі і оперувати .
показать весь комментарий
19.08.2025 07:49 Ответить
Если совсем докапываться это предложил Трамп. Европа согласилась. Теперь это достижение Зеленского. Хороший ход.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:28 Ответить
Де Клоун візьме стільки грошей?
показать весь комментарий
19.08.2025 07:37 Ответить
І де ти їх візмеш? Брехлива наволоч
показать весь комментарий
19.08.2025 07:42 Ответить
В статье написано, за кошти Європи.
показать весь комментарий
19.08.2025 07:49 Ответить
Міндічі продадуть золоті унітази?
показать весь комментарий
19.08.2025 08:20 Ответить
Україна хоче закупити озброєння в США на 90 млрд доларів, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3569351
Готові на всі не наші гроші, наші ми зберігаємо так глибоко що й ФБР з ЦРУ не дістане.
показать весь комментарий
19.08.2025 08:57 Ответить
 
 