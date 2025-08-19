Украина хочет закупить вооружение в США на 90 млрд долларов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова закупить у США вооружение на сумму 90 миллиардов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что такой пакет будет работать, как часть гарантий безопасности.
По его словам в него входят, в частности самолеты и системы ПВО.
Кроме того, президент сказал, что существует договоренность с США о закупке украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что Украина готова закупить американского вооружения на 100 миллиардов долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями в обмен на гарантии безопасности.
Топ комментарии
+16 Pan Lipko
показать весь комментарий19.08.2025 02:41 Ответить Ссылка
+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий19.08.2025 02:47 Ответить Ссылка
+9 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий19.08.2025 04:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не переймайся, кацапе, на вас джавеліни не заржавіють !
.
насмішив !
.
краще розвивати європейський ВПК.
в Європи є все необхідне для ЗСУ
.
в ні центом менше
.
Тепер каже американцям, що готовий на ці Європейські гроші закупити в американців озброєння на 90 мільярдів доларів.
10 мільярдів доларів банда Єрмака-Зеленського-Міндіча вже вирішила собі ''прикарманити''.
гоям не зрозуміті 😁
в мене одне питання хто готовий зара скидати зе
бо він не віддупляє ні хєра
я гинути з ними не буду
або майдан або еміграція
Готові на всі не наші гроші, наші ми зберігаємо так глибоко що й ФБР з ЦРУ не дістане.