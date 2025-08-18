РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6367 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 348 17

Мы коллективно способны достичь соглашения, которое сдержит будущую агрессию против Украины, - Трамп

трамп

Союзники могут согласовать надежные гарантии безопасности для Украины, которые сделают невозможным любую будущую агрессию РФ.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в начале встречи в расширенном формате в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я оптимистично настроен по поводу того, что мы коллективно способны достичь соглашения, которое позволит сдержать любую будущую агрессию против Украины", - сказал Трамп.

По его словам, самую тяжелую ношу возьмут на себя государства Европы, "но мы поможем им и сделаем все очень безопасным". "Мы бы все, конечно, хотели немедленного прекращения огня, работая над длительным миром, и, возможно, что-то подобное таки случится", - отметил Трамп.

Он добавил, что во время встречи "надо обсудить обмен территориями, учитывая действующую линию соприкосновения". "Впрочем в конце концов это решение может принять только президент Зеленский и народ Украины в согласовании с Путиным", - отметил Трамп.

Также читайте: Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский

Президент США добавил, что попытается как можно скорее организовать непосредственную встречу между Зеленским и Путиным. "Если Украина захочет, я также присоединюсь. Не то, чтобы я хотел этого, но я это сделаю, поскольку хочу спасти жизни многих людей", - подытожил Трамп.

Автор: 

Трамп Дональд (6393) гарантии безопасности (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Яку, на*уй майбутню агресію проти України???!!!! Агресія є сьогоднішня!!! Ви, блд її зусиніть, миротворці мироточці хЕрові!
показать весь комментарий
18.08.2025 23:59 Ответить
+3
хто це ми? він та його парашні воші?
показать весь комментарий
18.08.2025 23:51 Ответить
+2
Сраний рудий півень корче з себе голуба миру, а гідрант йому підлизує та піддакує. Так просирати території і людей, а при цьому видавати це великими здобутками в досягнені миру може лише ворог України.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто це ми? він та його парашні воші?
показать весь комментарий
18.08.2025 23:51 Ответить
Агенти краснов, буратіна, козир та їхній куратор. Ну і модель пуйла #3 чи яка там чергує
показать весь комментарий
18.08.2025 23:54 Ответить
Україна вже отримувала будапештський меморандум...
показать весь комментарий
18.08.2025 23:53 Ответить
Сраний рудий півень корче з себе голуба миру, а гідрант йому підлизує та піддакує. Так просирати території і людей, а при цьому видавати це великими здобутками в досягнені миру може лише ворог України.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:57 Ответить
"хочу врятувати життя багатьох людей".

Якщо Трамп справді хоче, то нехай дасть гроші на зброю. Рашка розуміє лише силу.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:59 Ответить
Отут ти порушуєш "логіку" Трампа. Зброя вбиває, а не рятує життя. 😁
Більше зброї - більше вбивств.
Він же не розділяє жертву та агресора.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:07 Ответить
а якщо не дасть то будемо як бабка із золотої рибки біля розбитого корита
показать весь комментарий
19.08.2025 00:09 Ответить
Яку, на*уй майбутню агресію проти України???!!!! Агресія є сьогоднішня!!! Ви, блд її зусиніть, миротворці мироточці хЕрові!
показать весь комментарий
18.08.2025 23:59 Ответить
Тим не менше, враховуючи вигадані Світи Трампа та *****, це явний прогрес.
Правда його може вистачити до ранку або поки Трамп не чхне і все знов забуде.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:04 Ответить
Ну, хоч визнав, що агресія касапів проти України є, очевидна.

А згадай, як ще пару днів тому він казав, що це Зеля розпочав війну проти касапів....
показать весь комментарий
19.08.2025 00:23 Ответить
предстaвляю кaк сейчaс рaсстроенные иждивенцы сидящие нa пособиях в европaх и не знaющие языкa и не хотящие рaботaть.

скоро их попросят нa выход - восстaнaвливaть Укрaину.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:02 Ответить
Кацап ,ти дебіл і про ''знанія язика'' краще би промовчав.Із за такої падалі як ти ,***** і напало на Україну.Гнида ти смердюча.!!!#
показать весь комментарий
19.08.2025 00:08 Ответить
>> народ України в погодженні із пітуном

Щоб ти здох, падло руде. На пару зі своїм пістуном.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:05 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 00:08 Ответить
нормальний десант навколо трумпа. І всі в один голос його шатають.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:24 Ответить
А за нинішню агресію та масові вбивства коли пуйло буде відповідати? Чи ви усе йому пробачите за дешеві енергоносії?
показать весь комментарий
19.08.2025 00:30 Ответить
На майбутню загрозу ми вже досита наїлись нечувано небачено безпековими договорами імені Зеленского/Єрмака, яким нема аналогів в Світі!
показать весь комментарий
19.08.2025 01:02 Ответить
 
 