Мы коллективно способны достичь соглашения, которое сдержит будущую агрессию против Украины, - Трамп

Союзники могут согласовать надежные гарантии безопасности для Украины, которые сделают невозможным любую будущую агрессию РФ.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в начале встречи в расширенном формате в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я оптимистично настроен по поводу того, что мы коллективно способны достичь соглашения, которое позволит сдержать любую будущую агрессию против Украины", - сказал Трамп.

По его словам, самую тяжелую ношу возьмут на себя государства Европы, "но мы поможем им и сделаем все очень безопасным". "Мы бы все, конечно, хотели немедленного прекращения огня, работая над длительным миром, и, возможно, что-то подобное таки случится", - отметил Трамп.

Он добавил, что во время встречи "надо обсудить обмен территориями, учитывая действующую линию соприкосновения". "Впрочем в конце концов это решение может принять только президент Зеленский и народ Украины в согласовании с Путиным", - отметил Трамп.

Также читайте: Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский

Президент США добавил, что попытается как можно скорее организовать непосредственную встречу между Зеленским и Путиным. "Если Украина захочет, я также присоединюсь. Не то, чтобы я хотел этого, но я это сделаю, поскольку хочу спасти жизни многих людей", - подытожил Трамп.