Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский
Украина сейчас имеет возможность покупать оружие у США благодаря программе PURL, и это будет часть гарантий безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прежде всего, мы сейчас имеем возможность покупать оружие Соединенных Штатов. Я благодарен за эту возможность, за эту программу, благодарен европейским странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. И также это будет частью гарантий безопасности", - сказал Зеленский перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Президент отметил необходимость систем ПВО Patriot, производить которые сейчас у Европы нет возможностей.
Та і загалом, дивлячись на те, як Трамп боїться розізлити путлєра, великі сумніви, що Україні продадуть щось дійсно нормальне. Трохи ракет для ППО, та і то за усі гроші світу.
Зеленський заслуговує на це приниження. Українці, які обрали це лайно заслуговують на це приниження.
За що все це лайно решті?