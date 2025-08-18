Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский

Украина сейчас имеет возможность покупать оружие у США благодаря программе PURL, и это будет часть гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, мы сейчас имеем возможность покупать оружие Соединенных Штатов. Я благодарен за эту возможность, за эту программу, благодарен европейским странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. И также это будет частью гарантий безопасности", - сказал Зеленский перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент отметил необходимость систем ПВО Patriot, производить которые сейчас у Европы нет возможностей.

