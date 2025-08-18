РУС
Возможность покупать оружие у США будет частью гарантий безопасности, - Зеленский

Украина сейчас имеет возможность покупать оружие у США благодаря программе PURL, и это будет часть гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, мы сейчас имеем возможность покупать оружие Соединенных Штатов. Я благодарен за эту возможность, за эту программу, благодарен европейским странам, которые платят за это. У нас есть определенные программы, благодаря которым мы имеем определенные средства и можем это финансировать. Это часть того, что необходимо для того, чтобы защитить нас. И также это будет частью гарантий безопасности", - сказал Зеленский перед началом встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент отметил необходимость систем ПВО Patriot, производить которые сейчас у Европы нет возможностей.

Читайте также: С помощью Европы мы можем ежемесячно покупать американское оружие на 1-1,5 млрд долл., - Зеленский

Зеленский Владимир (21616) оружие (10399) Трамп Дональд (6393) гарантии безопасности (161)
Топ комментарии
+22
Я вспоминаю какой-то договор об ископаемых, которые Украина подписала. Зачем он был?
18.08.2025 21:34 Ответить
+9
И Ф-35, и Томагавки с ядерными боеголовками?
18.08.2025 21:35 Ответить
+9
це типу Україна купуватиме зброю в США, щоб захищати віддані даром корисні копалини тим же США ? геніально блд.
18.08.2025 21:40 Ответить
Правила форума
Я вспоминаю какой-то договор об ископаемых, которые Украина подписала. Зачем он был?
18.08.2025 21:34 Ответить
Та то все папірець. Прийде нова Рада і все те повикидає. А тих хто підписував це в супереч Конституції - відправить виступати в кварталі95, примусово на 5 років щодня.
18.08.2025 21:39 Ответить
А щоб мати можливість купувати американську зброю. За бабло. Якого нема. А що Ви очікували від перемовників - ларьочників Єрмака і Умєрова?
18.08.2025 22:07 Ответить
Розумію це так : якби капітуляці і демилітаризація ,то й зброю б не продавали.
18.08.2025 21:35 Ответить
Как будто Украина будет что-то покупать.
18.08.2025 21:38 Ответить
Купляє же.
18.08.2025 21:39 Ответить
Это пока нужно для войны и Европа дает денег.
18.08.2025 21:40 Ответить
Але факт.
18.08.2025 21:45 Ответить
И Ф-35, и Томагавки с ядерными боеголовками?
18.08.2025 21:35 Ответить
Так. В оплату возьмуть розсаду помідорів і капусти.
18.08.2025 21:37 Ответить
О, з цим я допоможу, скільки треба розсади помідорів на десяток томагавків? Є свої, ексклюзивні, домашні, без хімії
18.08.2025 21:55 Ответить
Купувати її можна скільки завгодно. От тільки куди вона поїде? В Україну, чи якийсь Hegseth, уже традиційно забере її для потреб США, а потім перепродасть її комусь в Африку. Як це зробили з APKWS.
Та і загалом, дивлячись на те, як Трамп боїться розізлити путлєра, великі сумніви, що Україні продадуть щось дійсно нормальне. Трохи ракет для ППО, та і то за усі гроші світу.
18.08.2025 21:39 Ответить
це типу Україна купуватиме зброю в США, щоб захищати віддані даром корисні копалини тим же США ? геніально блд.
18.08.2025 21:40 Ответить
Та нє ругайтє пісейаніста - он іграєт як запрограмували партнери , витримає, мізки ще працюють- й то добре!!! ,
18.08.2025 21:41 Ответить
Так, стоп. Йшлося про те, що або капітуляція, або не буде допомоги. Як вони сміються та шуткують щодо костюму та обговорюють допомогу - отже домовилися? Замість одразу послати таких партнерів та грюкнути дверима.
18.08.2025 21:41 Ответить
Не, так было в прошлый раз, в первом акте, сейчас все уже не так тупо, на публику заявили, мол вы можете отказаться и дальше воевать, а ми будем продавать вам оружие, но... Что до грюкнуть дверьми, Зе не может, потому что этим он упростит задачу Трампа выставить его и Украину недоговороспособной и нежелающих мира, Зе вынужден продолжать играть в этом втором акте идиотского спектакля устроенным Трампом
18.08.2025 21:58 Ответить
Все що Тампон наобіцяв сьогодні він відмінить завтра. Йому б тільки пошвидше здати Україну і отримати шнобелівську премію немиру. Бо на виборах в конгрес його партія пролітає як фонера і вони його заріжуть за це. Надіюсь Зеля не повівся і не пообіцяв того чого вимагає *****
18.08.2025 21:44 Ответить
Щоб купувати зброю, треба мати багато грошей. І не в крипті.
18.08.2025 21:44 Ответить
У безпекові гарантії непогано б вписався Єрмак на березі. Або на осиці, як Іуда.
18.08.2025 21:45 Ответить
США много кому продает оружие и это совсем не мифические "гарантии". Просто бизнес.
18.08.2025 21:46 Ответить
Это не гарантии
18.08.2025 22:01 Ответить
Тобто, ці "ґаранти" продаж своєї зброї висувають як привілею.
Зеленський заслуговує на це приниження. Українці, які обрали це лайно заслуговують на це приниження.
За що все це лайно решті?
18.08.2025 22:13 Ответить
Смотря какое оружие. Если Винчестеры и Кольты 12 калибра---так ментам сойдёт нашим. Перепродадут не мигнув схода.
18.08.2025 22:13 Ответить
А раньше нельзя было? Хорошие "гарантии".
18.08.2025 22:31 Ответить
А ядерку тобі продадуть, гівно зелене? Що ти мелешь...
18.08.2025 22:37 Ответить
"можливість купляти зброю"-це "гешефт" роду Юди,котрий до гарантій безпеки України і її народу має таке ж саме відношення,як "зелені слуги " до "патріотів України"
18.08.2025 22:39 Ответить
*** це мєгатупо
18.08.2025 22:54 Ответить
 
 