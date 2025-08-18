УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України Розмова Трампа і Зеленського
2 494 29

Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський

трамп,зеленський

Україна зараз має можливість купувати зброю у США завдяки програмі PURL, і це буде частина безпекових гарантій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перш за все, ми зараз маємо можливість купувати зброю Сполучених Штатів. Я вдячний за цю можливість, за цю програму, вдячний європейським країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. І також це буде частина безпекових гарантій", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент наголосив на необхідності систем ППО Patriot, виробляти які зараз у Європи немає можливостей.

Читайте також: З допомогою Європи ми можемо щомісячно купувати американську зброю на 1-1,5 млрд дол., - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687) Трамп Дональд (6913) гарантії безпеки (161)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Я вспоминаю какой-то договор об ископаемых, которые Украина подписала. Зачем он был?
показати весь коментар
18.08.2025 21:34 Відповісти
+13
В ОБМІН НА ЩО? А ? Розказуй оманський ішак скільки це коштуватиме нам життів?
показати весь коментар
18.08.2025 21:33 Відповісти
+9
И Ф-35, и Томагавки с ядерными боеголовками?
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вспоминаю какой-то договор об ископаемых, которые Украина подписала. Зачем он был?
показати весь коментар
18.08.2025 21:34 Відповісти
Та то все папірець. Прийде нова Рада і все те повикидає. А тих хто підписував це в супереч Конституції - відправить виступати в кварталі95, примусово на 5 років щодня.
показати весь коментар
18.08.2025 21:39 Відповісти
А щоб мати можливість купувати американську зброю. За бабло. Якого нема. А що Ви очікували від перемовників - ларьочників Єрмака і Умєрова?
показати весь коментар
18.08.2025 22:07 Відповісти
Розумію це так : якби капітуляці і демилітаризація ,то й зброю б не продавали.
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
Как будто Украина будет что-то покупать.
показати весь коментар
18.08.2025 21:38 Відповісти
Купляє же.
показати весь коментар
18.08.2025 21:39 Відповісти
Это пока нужно для войны и Европа дает денег.
показати весь коментар
18.08.2025 21:40 Відповісти
Але факт.
показати весь коментар
18.08.2025 21:45 Відповісти
И Ф-35, и Томагавки с ядерными боеголовками?
показати весь коментар
18.08.2025 21:35 Відповісти
Так. В оплату возьмуть розсаду помідорів і капусти.
показати весь коментар
18.08.2025 21:37 Відповісти
О, з цим я допоможу, скільки треба розсади помідорів на десяток томагавків? Є свої, ексклюзивні, домашні, без хімії
показати весь коментар
18.08.2025 21:55 Відповісти
Купувати її можна скільки завгодно. От тільки куди вона поїде? В Україну, чи якийсь Hegseth, уже традиційно забере її для потреб США, а потім перепродасть її комусь в Африку. Як це зробили з APKWS.
Та і загалом, дивлячись на те, як Трамп боїться розізлити путлєра, великі сумніви, що Україні продадуть щось дійсно нормальне. Трохи ракет для ППО, та і то за усі гроші світу.
показати весь коментар
18.08.2025 21:39 Відповісти
це типу Україна купуватиме зброю в США, щоб захищати віддані даром корисні копалини тим же США ? геніально блд.
показати весь коментар
18.08.2025 21:40 Відповісти
Та нє ругайтє пісейаніста - он іграєт як запрограмували партнери , витримає, мізки ще працюють- й то добре!!! ,
показати весь коментар
18.08.2025 21:41 Відповісти
Так, стоп. Йшлося про те, що або капітуляція, або не буде допомоги. Як вони сміються та шуткують щодо костюму та обговорюють допомогу - отже домовилися? Замість одразу послати таких партнерів та грюкнути дверима.
показати весь коментар
18.08.2025 21:41 Відповісти
Не, так было в прошлый раз, в первом акте, сейчас все уже не так тупо, на публику заявили, мол вы можете отказаться и дальше воевать, а ми будем продавать вам оружие, но... Что до грюкнуть дверьми, Зе не может, потому что этим он упростит задачу Трампа выставить его и Украину недоговороспособной и нежелающих мира, Зе вынужден продолжать играть в этом втором акте идиотского спектакля устроенным Трампом
показати весь коментар
18.08.2025 21:58 Відповісти
Все що Тампон наобіцяв сьогодні він відмінить завтра. Йому б тільки пошвидше здати Україну і отримати шнобелівську премію немиру. Бо на виборах в конгрес його партія пролітає як фонера і вони його заріжуть за це. Надіюсь Зеля не повівся і не пообіцяв того чого вимагає *****
показати весь коментар
18.08.2025 21:44 Відповісти
Щоб купувати зброю, треба мати багато грошей. І не в крипті.
показати весь коментар
18.08.2025 21:44 Відповісти
У безпекові гарантії непогано б вписався Єрмак на березі. Або на осиці, як Іуда.
показати весь коментар
18.08.2025 21:45 Відповісти
США много кому продает оружие и это совсем не мифические "гарантии". Просто бизнес.
показати весь коментар
18.08.2025 21:46 Відповісти
Это не гарантии
показати весь коментар
18.08.2025 22:01 Відповісти
Тобто, ці "ґаранти" продаж своєї зброї висувають як привілею.
Зеленський заслуговує на це приниження. Українці, які обрали це лайно заслуговують на це приниження.
За що все це лайно решті?
показати весь коментар
18.08.2025 22:13 Відповісти
Смотря какое оружие. Если Винчестеры и Кольты 12 калибра---так ментам сойдёт нашим. Перепродадут не мигнув схода.
показати весь коментар
18.08.2025 22:13 Відповісти
А раньше нельзя было? Хорошие "гарантии".
показати весь коментар
18.08.2025 22:31 Відповісти
А ядерку тобі продадуть, гівно зелене? Що ти мелешь...
показати весь коментар
18.08.2025 22:37 Відповісти
"можливість купляти зброю"-це "гешефт" роду Юди,котрий до гарантій безпеки України і її народу має таке ж саме відношення,як "зелені слуги " до "патріотів України"
показати весь коментар
18.08.2025 22:39 Відповісти
*** це мєгатупо
показати весь коментар
18.08.2025 22:54 Відповісти
 
 