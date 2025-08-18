Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський

Україна зараз має можливість купувати зброю у США завдяки програмі PURL, і це буде частина безпекових гарантій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перш за все, ми зараз маємо можливість купувати зброю Сполучених Штатів. Я вдячний за цю можливість, за цю програму, вдячний європейським країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. І також це буде частина безпекових гарантій", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент наголосив на необхідності систем ППО Patriot, виробляти які зараз у Європи немає можливостей.

