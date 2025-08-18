Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський
Україна зараз має можливість купувати зброю у США завдяки програмі PURL, і це буде частина безпекових гарантій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перш за все, ми зараз маємо можливість купувати зброю Сполучених Штатів. Я вдячний за цю можливість, за цю програму, вдячний європейським країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. І також це буде частина безпекових гарантій", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Президент наголосив на необхідності систем ППО Patriot, виробляти які зараз у Європи немає можливостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та і загалом, дивлячись на те, як Трамп боїться розізлити путлєра, великі сумніви, що Україні продадуть щось дійсно нормальне. Трохи ракет для ППО, та і то за усі гроші світу.
Зеленський заслуговує на це приниження. Українці, які обрали це лайно заслуговують на це приниження.
За що все це лайно решті?