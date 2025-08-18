Ми колективно здатні досягти угоди, яка стримає майбутню агресію проти України, - Трамп

Союзники можуть погодити надійні безпекові гарантії для України, що унеможливлять будь-яку майбутню агресію РФ.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на початку зустрічі в розширеному форматі у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я оптимістично налаштований з приводу того, що ми колективно здатні досягти угоди, яка дасть змогу стримати будь-яку майбутню агресію проти України", - сказав Трамп.

За його словами, найважчу ношу візьмуть на себе держави Європи, "але ми допоможемо їм і зробимо все дуже безпечним". "Ми б усі, звісно, хотіли негайного припинення вогню, працюючи над тривалим миром, і, можливо, щось подібне таки трапиться", - зазначив Трамп.

Він додав, що під час зустрічі "треба обговорити обмін територіями, зважаючи на чинну лінію зіткнення". "Утім зрештою це рішення може ухвалити лише президент Зеленський й народ України в погодженні із Путіним", - зазначив Трамп.

Також читайте: Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський

Президент США додав, що спробує якомога швидше організувати безпосередню зустріч між Зеленським і Путіним. "Якщо Україна захоче, я також долучуся. Не те, щоб я хотів цього, але я це зроблю, оскільки хочу врятувати життя багатьох людей", - підсумував Трамп.