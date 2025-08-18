Ми колективно здатні досягти угоди, яка стримає майбутню агресію проти України, - Трамп
Союзники можуть погодити надійні безпекові гарантії для України, що унеможливлять будь-яку майбутню агресію РФ.
Про це заявив президент США Дональд Трамп на початку зустрічі в розширеному форматі у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я оптимістично налаштований з приводу того, що ми колективно здатні досягти угоди, яка дасть змогу стримати будь-яку майбутню агресію проти України", - сказав Трамп.
За його словами, найважчу ношу візьмуть на себе держави Європи, "але ми допоможемо їм і зробимо все дуже безпечним". "Ми б усі, звісно, хотіли негайного припинення вогню, працюючи над тривалим миром, і, можливо, щось подібне таки трапиться", - зазначив Трамп.
Він додав, що під час зустрічі "треба обговорити обмін територіями, зважаючи на чинну лінію зіткнення". "Утім зрештою це рішення може ухвалити лише президент Зеленський й народ України в погодженні із Путіним", - зазначив Трамп.
Президент США додав, що спробує якомога швидше організувати безпосередню зустріч між Зеленським і Путіним. "Якщо Україна захоче, я також долучуся. Не те, щоб я хотів цього, але я це зроблю, оскільки хочу врятувати життя багатьох людей", - підсумував Трамп.
Якщо Трамп справді хоче, то нехай дасть гроші на зброю. Рашка розуміє лише силу.
Більше зброї - більше вбивств.
Він же не розділяє жертву та агресора.
миротворцімироточці хЕрові!
Правда його може вистачити до ранку або поки Трамп не чхне і все знов забуде.
А згадай, як ще пару днів тому він казав, що це Зеля розпочав війну проти касапів....
скоро их попросят нa выход - восстaнaвливaть Укрaину.
Щоб ти здох, падло руде. На пару зі своїм пістуном.