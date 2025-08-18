УКР
Новини
1 367 17

Ми колективно здатні досягти угоди, яка стримає майбутню агресію проти України, - Трамп

Союзники можуть погодити надійні безпекові гарантії для України, що унеможливлять будь-яку майбутню агресію РФ.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на початку зустрічі в розширеному форматі у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я оптимістично налаштований з приводу того, що ми колективно здатні досягти угоди, яка дасть змогу стримати будь-яку майбутню агресію проти України", - сказав Трамп.

За його словами, найважчу ношу візьмуть на себе держави Європи, "але ми допоможемо їм і зробимо все дуже безпечним". "Ми б усі, звісно, хотіли негайного припинення вогню, працюючи над тривалим миром, і, можливо, щось подібне таки трапиться", - зазначив Трамп.

Він додав, що під час зустрічі "треба обговорити обмін територіями, зважаючи на чинну лінію зіткнення". "Утім зрештою це рішення може ухвалити лише президент Зеленський й народ України в погодженні із Путіним", - зазначив Трамп.

Також читайте: Можливість купувати зброю у США буде частиною безпекових гарантій, - Зеленський

Президент США додав, що спробує якомога швидше організувати безпосередню зустріч між Зеленським і Путіним. "Якщо Україна захоче, я також долучуся. Не те, щоб я хотів цього, але я це зроблю, оскільки хочу врятувати життя багатьох людей", - підсумував Трамп.

Яку, на*уй майбутню агресію проти України???!!!! Агресія є сьогоднішня!!! Ви, блд її зусиніть, миротворці мироточці хЕрові!
18.08.2025 23:59 Відповісти
+3
хто це ми? він та його парашні воші?
18.08.2025 23:51 Відповісти
+3
Кацап ,ти дебіл і про ''знанія язика'' краще би промовчав.Із за такої падалі як ти ,***** і напало на Україну.Гнида ти смердюча.!!!#
19.08.2025 00:08 Відповісти
Агенти краснов, буратіна, козир та їхній куратор. Ну і модель пуйла #3 чи яка там чергує
18.08.2025 23:54 Відповісти
Україна вже отримувала будапештський меморандум...
18.08.2025 23:53 Відповісти
Сраний рудий півень корче з себе голуба миру, а гідрант йому підлизує та піддакує. Так просирати території і людей, а при цьому видавати це великими здобутками в досягнені миру може лише ворог України.
18.08.2025 23:57 Відповісти
"хочу врятувати життя багатьох людей".

Якщо Трамп справді хоче, то нехай дасть гроші на зброю. Рашка розуміє лише силу.
18.08.2025 23:59 Відповісти
Отут ти порушуєш "логіку" Трампа. Зброя вбиває, а не рятує життя. 😁
Більше зброї - більше вбивств.
Він же не розділяє жертву та агресора.
19.08.2025 00:07 Відповісти
а якщо не дасть то будемо як бабка із золотої рибки біля розбитого корита
19.08.2025 00:09 Відповісти
Тим не менше, враховуючи вигадані Світи Трампа та *****, це явний прогрес.
Правда його може вистачити до ранку або поки Трамп не чхне і все знов забуде.
19.08.2025 00:04 Відповісти
Ну, хоч визнав, що агресія касапів проти України є, очевидна.

А згадай, як ще пару днів тому він казав, що це Зеля розпочав війну проти касапів....
19.08.2025 00:23 Відповісти
предстaвляю кaк сейчaс рaсстроенные иждивенцы сидящие нa пособиях в европaх и не знaющие языкa и не хотящие рaботaть.

скоро их попросят нa выход - восстaнaвливaть Укрaину.
19.08.2025 00:02 Відповісти
>> народ України в погодженні із пітуном

Щоб ти здох, падло руде. На пару зі своїм пістуном.
19.08.2025 00:05 Відповісти
нормальний десант навколо трумпа. І всі в один голос його шатають.
19.08.2025 00:24 Відповісти
А за нинішню агресію та масові вбивства коли пуйло буде відповідати? Чи ви усе йому пробачите за дешеві енергоносії?
19.08.2025 00:30 Відповісти
На майбутню загрозу ми вже досита наїлись нечувано небачено безпековими договорами імені Зеленского/Єрмака, яким нема аналогів в Світі!
19.08.2025 01:02 Відповісти
 
 