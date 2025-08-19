Украина предлагает США закупить вооружение на $100 млрд, чтобы получить гарантии безопасности, - FT

Украина готова закупить американского вооружения на 100 миллиардов долларов за средства Европы и заключить соглашение на 50 млрд долларов на производство дронов с украинскими компаниями в обмен на гарантии безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, с которым ознакомились в Financial Times.

"Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд за средства Европы в обмен на американские гарантии своей безопасности после мирного урегулирования с Россией. Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат соглашение на $50 млрд на производство беспилотников с украинскими компаниями, которые стали первопроходцами в этой технологии после полномасштабного вторжения России в 2022 году", - говорится в материале.

Отмечается, что Киев поделился предложениями по новым соглашениям с США в сфере безопасности, о которых ранее не сообщалось, в списке тезисов для обсуждения с европейскими союзниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом.

В документе не указано, какое именно вооружение Украина просит закупить в рамках соглашения, но Киев четко заявил о своем желании приобрести не менее 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства для защиты своих городов и объектов критической инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.

В то же время, не уточняется, какую долю в соглашении по беспилотникам составят закупки или инвестиции.

В документе также подробно описано, как Украина намерена ответить США после того, как Трамп после встречи с президентом Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, похоже, присоединился к позиции России о прекращении войны.

Там повторяется призыв к прекращению огня, который Трамп поддержал, но затем отказался от него после встречи с Путиным. В документе сказано, что "прочный мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на прочной системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию".

В документе добавляется, что недавние материалы в российских СМИ свидетельствуют о том, что Кремль несерьезно относится к потенциальному мирному соглашению и имеет низкое мнение о лидерстве Трампа, ссылаясь на пренебрежительные комментарии о президенте США, сделанные известным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

В частности, как Соловьев высмеивает Трампа за то, что тот "угрожает" России, заявляя, что Москва может "уничтожить (США) с помощью ядерного оружия".