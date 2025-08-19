Україна пропонує США закупити озброєння на $100 млрд, щоб отримати гарантії безпеки, - FT

Україна готова закупити американського озброєння на 100 мільярдів доларів за кошти Європи і укласти угоду на 50 млрд доларів на виробництво дронів з українськими компаніями в обмін на гарантії безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в документі, з яким ознайомилися у Financial Times.

"Україна пообіцяє закупити американську зброю на $100 млрд за кошти Європи в обмін на американські гарантії своєї безпеки після мирного врегулювання з Росією. Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд на виробництво безпілотників з українськими компаніями, які стали першопрохідцями в цій технології після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Київ поділився пропозиціями щодо нових угод зі США у сфері безпеки, про які раніше не повідомлялося, у списку тез для обговорення з європейськими союзниками напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в понеділок, повідомили чотири особи, знайомі з цим питанням.

У документі не вказано, яке саме озброєння Україна просить закупити в рамках угоди, але Київ чітко заявив про своє бажання придбати щонайменше 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва для захисту своїх міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання.

Водночас, не уточнюється, яку частку в угоді щодо безпілотників становитимуть закупівлі чи інвестиції.

У документі також детально описано, як Україна має намір відповісти США після того, як Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Путіним на Алясці минулого тижня, схоже, приєднався до позиції Росії щодо припинення війни.

Там повторюється заклик до припинення вогню, який Трамп підтримав, але потім відмовився від нього після зустрічі з Путіним. У документі сказано, що "міцний мир має ґрунтуватися не на поступках і безкоштовних подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме майбутній агресії".

У документі додається, що нещодавні матеріали в російських ЗМІ свідчать про те, що Кремль несерйозно ставиться до потенційної мирної угоди і має низьку думку про лідерство Трампа, посилаючись на зневажливі коментарі про президента США, зроблені відомим російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Зокрема, як Соловйов висміює Трампа за те, що той "погрожує" Росії, заявляючи, що Москва може "знищити (США) за допомогою ядерної зброї".