Макрон та Мелоні висловили Трампу своє бачення щодо гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з Трампом заявили про необхідність гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми обговоримо багато важливих тем, перша — гарантії безпеки, як гарантувати, щоб це не повторилося. Ми почнемо з пропозиції, яку можна назвати моделлю статті 5, запропонованої Італією", — сказала Мелоні. Прем'єрка Італії також зазначила, що просування РФ на фронті вдалося зупинити завдяки хоробрості бійців Сил оборони та єдності партнерів України.

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, обговорення гарантій безпеки для України стосується "безпеки всього європейського континенту". Крім того, він підтримав канцлера ФРН Фрідріха Мерца про те, що припинення вогню є "необхідністю", і заявляє, що всі лідери ЄС "підтримують цю ідею".

Гарантії безпеки для України включатимуть створення сильної української армії на "найближчі роки і десятиліття", а також зобов’язання всіх учасників переговорів побудувати систему безпеки, підсумував Макрон.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що офіційний Вашингтон надасть Україні як гарантії безпеки "дуже хороший захист і дуже хорошу безпеку".