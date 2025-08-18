УКР
Новини Гарантії безпеки для України
1 716 11

Макрон та Мелоні висловили Трампу своє бачення щодо гарантій безпеки для України

переговори у Трампа

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з Трампом заявили про необхідність гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми обговоримо багато важливих тем, перша — гарантії безпеки, як гарантувати, щоб це не повторилося. Ми почнемо з пропозиції, яку можна назвати моделлю статті 5, запропонованої Італією", — сказала Мелоні. Прем'єрка Італії також зазначила, що просування РФ на фронті вдалося зупинити завдяки хоробрості бійців Сил оборони та єдності партнерів України.

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, обговорення гарантій безпеки для України стосується "безпеки всього європейського континенту". Крім того, він підтримав канцлера ФРН Фрідріха Мерца про те, що припинення вогню є "необхідністю", і заявляє, що всі лідери ЄС "підтримують цю ідею".

Гарантії безпеки для України включатимуть створення сильної української армії на "найближчі роки і десятиліття", а також зобов’язання всіх учасників переговорів побудувати систему безпеки, підсумував Макрон.

Читайте також: Ми не підтримуємо вступ України в НАТО, але надамо їй чіткі гарантії безпеки, - Трамп

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що офіційний Вашингтон надасть Україні як гарантії безпеки "дуже хороший захист і дуже хорошу безпеку".

Автор: 

Макрон Емманюель (1570) Мелоні Джорджа (171) гарантії безпеки (161)
Топ коментарі
+6
ЗСУ єдиний реальний гарант безпеки!!!
18.08.2025 23:38 Відповісти
+1
Це гарний підхід до гарантій безпеки для України на цей момент.
Дякуємо!
18.08.2025 23:40 Відповісти
ЗСУ єдиний реальний гарант безпеки!!!
18.08.2025 23:38 Відповісти
Необхідний, але не єдиний!
18.08.2025 23:42 Відповісти
Єдиний реальний. Усі решта вже гарантували у Будапешті...
19.08.2025 00:14 Відповісти
Спрощене розуміння у Вас сильної армії у слабкій економічно державі.
19.08.2025 00:30 Відповісти
Ізраїль Вам у приклад.
19.08.2025 00:32 Відповісти
Це гарний підхід до гарантій безпеки для України на цей момент.
Дякуємо!
18.08.2025 23:40 Відповісти
Чому європейські лідери ведуть мову про гарантії "безпеки всього континенту", але забезпечувати її має лише українська армія?
18.08.2025 23:43 Відповісти
Здогадайся з одного разу.
18.08.2025 23:50 Відповісти
Якщо хто почув, то Макрон взагалі на цій зустрічі перед пресою запропонував Трмпу провести самміт не трьох, а чотирьох: Трамп, Зе, ***** і представник Євросоюзу.
18.08.2025 23:58 Відповісти
Наш президент самий молодий
серед лідерів держав.
19.08.2025 00:07 Відповісти
колись в одної баришні спитав чому вона вирішила голосувати за Яника, то вона чесно відповіла - «Бо він мені нравіться як музчіна»)
19.08.2025 00:14 Відповісти
 
 